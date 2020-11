Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Léger repli en vue en Europe, Wall Street reprend pour une demi-séance Reuters • 27/11/2020 à 07:29









* Les indices européens attendus en baisse de 0,1% à 0,2% * Wall Street rouvre pour une séance écourtée, clôture à 17h00 GMT * Doutes sur le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 par Blandine Henault PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi à l'ouverture, la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving ayant donné l'occasion aux investisseurs de souffler un peu à l'issue d'un mois de novembre faste pour les actions. Les contrats à terme signalent un repli de 0,11% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,22% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,11% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait reculer de 0,1% à l'ouverture. Les Bourses européennes ont connu jeudi une séance sans grand relief en l'absence des investisseurs américains et la tendance pourrait rester atone ce vendredi alors que la Bourse de New York ne rouvrira que pour une séance écourtée avec une clôture prévue à 17h00 GMT. En outre, l'annonce par AstraZeneca AZN.L du lancement probable d'un nouvel essai international pour évaluer l'efficacité de son candidat-vaccin contre le COVID-19 à un faible dosage tempère les espoirs d'une vaccination prochaine. Plusieurs scientifiques ont émis des doutes sur la fiabilité des résultats publiés lundi par le laboratoire britannique, selon lesquels ce candidat-vaccin s'est avéré efficace à 90% dans un sous-groupe qui a reçu, au départ par erreur, une demi-dose, puis une dose complète. Selon certains experts, ces doutes pourraient nuire à l'obtention rapide d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et dans l'Union européenne. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent une orientation légèrement positive pour une séance qui devrait être calme. L'indice Dow Jones .DJI est attendu stable, le S&P 500 .SPX en hausse de 0,1% et le Nasdaq .IXIC de 0,3%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse pour la quatrième séance d'affilée, finissant sur un gain de 0,35%. Sur la semaine, écourtée car le marché était fermé lundi, l'indice Nikkei a gagné plus de 4%. Les Bourses de Chine continentale progressent légèrement, soutenues par l'annonce d'une hausse de 28,2% sur un an des bénéfices des groupes industriels chinois en octobre. L'indice CSI 300 .CSI des grandes capitalisations gagne 0,36%. CHANGES/TAUX Le dollar recule encore légèrement face à un panier de devise de référence (-0,11%), ce qui porte son repli à 0,5% sur la semaine et à près de 2,3% sur l'ensemble du mois. .DXY L'euro se maintient proche d'un plus haut de près de trois mois, à 1,1928 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base, à 0,8553%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en baisse en raison de craintes d'une offre excédentaire et des doutes sur le vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,23% à 47,69 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 1,82% à 44,88 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 PIB définitif T3 18,2% 18,2%* Consommation des ménages octobre 2,9% -5,1% Inflation sur un an (1re novembre inchangée 0,1% estimation) * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26644,71 +107,40 +0,40% +12,63% .N225 Topix 1786,52 +8,27 +0,47% +3,79% .TOPX Hong Kong 26829,59 +10,14 +0,04% -4,83% .HSI Taiwan 13867,09 +21,43 +0,15% +15,59% .TWII Séoul 2633,85 +7,94 +0,30% +19,85% .KS11 Singapour 2862,51 +5,03 +0,18% -11,18% .STI Shanghaï 3378,92 +9,19 +0,27% +10,78% .SSEC Sydney 6601,10 -35,30 -0,53% -1,24% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29872,47 -173,77 -0,58% +4,67% .DJI S&P-500 3629,65 -5,76 -0,16% +12,35% .SPX Nasdaq 12094,40 +57,08 +0,47% +34,79% .IXIC Nasdaq 100 12152,22 +72,41 +0,60% +39,15% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1512,37 -1,83 -0,12% -6,87% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3510,94 -0,96 -0,03% -6,25% 50 .STOXX50E CAC 40 5566,79 -4,50 -0,08% -6,88% .FCHI Dax 30 13286,57 -3,23 -0,02% +0,28% .GDAXI FTSE 6362,93 -28,16 -0,44% -15,64% .FTSE SMI .SSMI 10497,79 +9,52 +0,09% -1,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1926 1,1913 +0,11% +6,39% EUR= Dlr/Yen 103,98 104,25 -0,26% -4,48% JPY= Euro/Yen 124,03 124,18 -0,12% +1,68% EURJPY= Dlr/CHF 0,9055 0,9061 -0,07% -6,44% CHF= Euro/CHF 1,0802 1,0796 +0,06% -0,46% EURCHF= Stg/Dlr 1,3374 1,3355 +0,14% +0,87% GBP= Indice $ 91,8930 91,9940 -0,11% -4,45% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5860 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7550 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3479 +0,0010 +23,81 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8569 -0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1563 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 44,95 45,71 -0,76 -1,66% -26,56% US CLc1 Brent 47,75 47,80 -0,05 -0,10% -27,68% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

