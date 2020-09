Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Léger repli en vue en Europe après la nouvelle baisse des "techs" US (actualisé) Reuters • 11/09/2020 à 08:46









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe et propos de Lane) * Les indices européens attendus en repli autour de 0,3% * A Wall Street, les géants de la "tech" sont repartis à la baisse * Les futures US en hausse, possible soutien pour l'Europe boursière * Le pétrole recule encore par Blandine Henault PARIS, 11 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi après le nouveau recul des grandes valeurs technologiques américaines la veille à Wall Street. Les contrats à terme signalent pour l'ouverture une baisse de 0,25% pour le CAC 40 parisien .FCHI , un repli de 0,31% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,28% pour le FTSE à Londres .FTSE . Après leur rebond en Bourse mercredi, les géants américains de la "tech", poids lourds des marchés d'actions mondiaux, sont de nouveau repartis à la baisse jeudi, un mouvement qui alimente la nervosité des investisseurs sur fond d'interrogations sur les perspectives économiques. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent pour l'instant en hausse de 0,6% à 1%, ce qui pourrait venir soutenir la tendance en Europe. La Bourse de New York a fini en baisse jeudi au terme d'une séance agitée, marquée par le recul des géants de la technologie et l'annonce de chiffres du chômage aux Etats-Unis qui confirment le manque de vigueur de la reprise. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,45% à 27.534,58 points et le S&P-500 .SPX a perdu 1,76%, à 3.339,19 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, .IXIC a reculé de son côté de 1,99% à 10.919,59 points. Les grands noms de la "tech" tels qu'Apple AAPL.O (-3,32%), Microsoft MSFT.O (-2,8%) et Amazon.com AMZN.O (-2,86%), ont tous fini en net recul après leur rebond de la veille. Seul Tesla Inc TSLA.O a gagné 1,38%, ce qui a permis au Nasdaq de résister brièvement avant de passer dans le rouge. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a gagné 0,74%, encouragée par la hausse des futures de Wall Street et l'abaissement d'un cran de l'alerte sanitaire au coronavirus dans la capitale Tokyo. Les Bourses chinoises sont pour leur part orientées en hausse après l'annonce d'un accord entre la Chine et l'Inde sur un désengaement de leurs troupes à leur frontière commune. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 gagne 0,85%. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence .DXY mais s'apprête à signer sa deuxième semaine de hausse consécutive depuis mai alors que la nervosité observée sur les marchés d'actions nourrit l'appétit pour les actifs jugés plus sûrs. L'euro évolue à 1,1834 dollar EUR= , après avoir bondi jusqu'à 1,1916 la veille à la suite de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui a dit prévoir une récession un peu moins forte en 2020. La livre sterling se stabilise face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= après avoir souffert tout au long de la semaine des vives tensions entre Londres et Bruxelles sur leur accord de libre-échange post-Brexit. La devise britannique se dirige vers un repli hebdomadaire de 3,4% face au dollar et à l'euro, sa plus mauvaise semaine depuis mars. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd près de trois points de base dans les premiers échanges, à -0,459%, après les propos de l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane qui a déclaré que la banque centrale ne pouvait se permettre d'être "complaisante" au regard de la faiblesse de l'inflation en zone euro. Les données définitives de l'inflation allemande ont confirmé vendredi une baisse des prix à la consommation en août. De son côté, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,6854%, mais pourrait réagir à la publication, à 12h30 GMT, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit son repli vendredi après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une hausse inattendue de deux millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 abandonne 0,3% à moins de 40 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 0,1% à 37,26 dollars. Les deux contrats de référence se dirigent vers une baisse de plus de 6% sur la semaine, leur deuxième repli hebdomadaire consécutif sur fond de craintes d'une deuxième vague épidémique susceptible de menacer la reprise économique. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la consommation août +0,3% +0,6% - sur un an +1,2% +1,0% Indice "core CPI" +0,2% +0,6% * 1re estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23406,49 +171,02 +0,74% -1,06% .N225 Topix 1636,64 +11,78 +0,72% -4,92% .TOPX Hong Kong 24475,85 +162,31 +0,67% -13,17% .HSI Taiwan 12675,95 -15,80 -0,12% +5,66% .TWII Séoul 2396,69 +0,21 +0,01% +9,06% .KS11 Singapour 2485,78 -6,31 -0,25% -22,87% .STI Shanghaï 3258,43 +23,61 +0,73% +6,83% .SSEC Sydney 5859,40 -49,10 -0,83% -12,34% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27534,58 -405,89 -1,45% -3,52% .DJI S&P-500 3339,19 -59,77 -1,76% +3,36% .SPX Nasdaq 10919,59 -221,97 -1,99% +21,70% .IXIC Nasdaq 100 11154,12 -241,72 -2,12% +27,72% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1425,72 -8,59 -0,60% -12,21% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3312,77 -12,06 -0,36% -11,55% .STOXX50E CAC 40 5023,93 -19,05 -0,38% -15,96% .FCHI Dax 30 13208,89 -28,32 -0,21% -0,30% .GDAXI FTSE .FTSE 6003,32 -9,52 -0,16% -20,41% SMI .SSMI 10387,44 -19,13 -0,18% -2,16% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1836 1,1813 +0,19% +5,58% EUR= Dlr/Yen 106,16 106,13 +0,03% -2,48% JPY= Euro/Yen 125,66 125,37 +0,23% +3,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9102 0,9104 -0,02% -5,95% CHF= Euro/CHF 1,0775 1,0758 +0,16% -0,71% EURCHF= Stg/Dlr 1,2812 1,2803 +0,07% -3,37% GBP= Indice $ 93,2780 93,3360 -0,06% -3,01% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4580 -0,0320 Bund 2 ans -0,6750 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1662 -0,0320 +29,18 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6854 +0,0010 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1389 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 37,25 37,30 -0,05 -0,13% -39,14% US CLc1 Brent 39,93 40,06 -0,13 -0,32% -39,53% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

