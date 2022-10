POINT MARCHÉS-Léger rebond en vue en Europe après cinq séances d'affilée de baisse

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a fini en ordre dispersé mardi * Inflation, récession, taux et Ukraine dominent encore * La Banque d'Angleterre intervient encore sur le marché obligataire * Les prix à la production US et les "minutes" de la Fed à suivre par Claude Chendjou PARIS, 12 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger rebond mercredi après cinq séances dans le rouge d'affilée mais la prudence devrait continuer de dominer les échanges en raison des turbulences sur le marché obligataire britannique et dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine et des premiers résultats trimestriels des entreprises. Les contrats à terme sur indices suggèrent une légère hausse de 0,06% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,35% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,12% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,3% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Principal rendez-vous de la semaine, la publication de l'indice des prix mensuels à la consommation (CPI) aux Etats-Unis est attendue jeudi et le consensus Reuters table sur un ralentissement à 8,1% sur un an. Avant cela, les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de septembre, une autre mesure de l'inflation, qui reste le sujet dominant sur les marchés et la principale préoccupation des banques centrales. L'intervention à 13h30 GMT de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, au débat organisé par l'Institute of International Finance (IIF), pourrait fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt, tandis qu'aux Etats-Unis, le compte rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale est attendu à 18h00 GMT. L'ouverture de la saison des résultats des entreprises dans un contexte d'inflation élevée et de remontée du coût du crédit invite également à la prudence alors que le Fonds monétaire international (FMI) a alerté mardi sur une montée des risques pour la stabilité financière, tout en se montrant plus pessimiste pour la conjoncture mondiale l'an prochain face à des chocs multiples, dont une intensification de la guerre en Ukraine. nL8N31C4S3 nS8N2Y7053 nL8N31C580 "Les marchés se concentrent sur les bénéfices du prochain trimestre, sur l'impact des prix de l'énergie en hiver. On a le conflit ukrainien, le dollar fort, les taux d'intérêt qui augmentent (...) donc les sujets d'inquiétudes à court terme ne manquent", résume Jeffrey Germain, directeur des investissements chez Brandes Investment Partners. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N31C1YO LVMH LVMH.PA a fait état mardi soir de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, notamment grâce à l'amélioration de l'activité en Chine avec l'assouplissement des restrictions anti-COVID-19. nL8N31C54V Eutelsat ETL.PA a présenté mercredi sa stratégie et confirmé son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022-2023 dans une fourchette comprise entre 1,15 milliard et 1,18 milliard d'euros, mais les activités opérationnelles du groupe ont reculé au premier trimestre à 291 millions d'euros. nFWN31C2KF nFWN31C2KF A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi dans un marché très volatile avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et le début de la saison des résultats trimestriels. La Banque d'Angleterre a en outre indiqué qu'elle ne soutiendrait le marché obligataire du pays que pendant trois jours supplémentaires, alimentant à la nervosité du marché. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,12%, ou 36,31 points, à 29.239,19 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 24,86 points, soit 0,69%, à 3.587,53 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 115,91 points (-1,10%) à 10 426,19 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini en repli de 0,02% à 26.396,83 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,09% à 1.869,49 points. nL8N31D135 En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai avance de 0,24% et le CSI 300 .CSI300 prend 0,13%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar .DXY est stable (-0,04%) face aux autres grandes devises, alors que la probabilité d'un relèvement des taux d'intérêt de 75 points le mois prochain aux Etats-Unis est désormais de 92%. L'euro EUR= , en hausse de 0,24%, se traite à 0,9726 dollar. La livre sterling GBP= progresse de 0,3% à 1,0996 dollar après une information du Financial Times selon laquelle la Banque d'Angleterre (BoE) a informé les banques qu'elle était prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de vendredi si les conditions du marché l'exigent, les fonds de pension étant en grande difficulté en raison des fluctuations du marché obligataire. nL8N31D0NP La monnaie japonaise JPY= , elle, a franchi pour la première fois depuis 1998 le seuil de 146 yens pour un dollar, amenant les autorités nipponnes à déclarer qu'elles prendraient de nouvelles mesures si nécessaire. TAUX Sur les marchés asiatiques, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance à 3,9511%. En Europe, celui Bund allemand de même échéance DE10YT=RR prend mercredi 3,8 points de base à 2,347% après avoir fini pratiquement stable mardi et gagné 13 points lundi. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent pour la troisième séance d'affilée, affectés par les craintes sur la demande dans la perspective d'une récession et de nouvelles restrictions sanitaires en Chine. Le Brent LCOc1 abandonne 0,03% à 94,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,19% à 89,18 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle août +0,6% -2,3% - sur un an +1,2% -2,4% USA 12h30 Prix à la production septembre +0,2% -0,1% - sur un an +8,4% +8,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1538,75 -9,34 -0,60% -18,59% .FTEU3 Eurostoxx 50 0,00 -16,53 -0,49% -22,29% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 0,00 -7,35 -0,13% -18,45% Dax 30 .GDAXI 0,00 -52,69 -0,43% -23,07% FTSE .FTSE 6885,23 -74,08 -1,06% -6,76% SMI .SSMI 0,00 -54,69 -0,53% -20,72% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29239,19 +36,31 +0,12% -19,54% S&P-500 .SPX 3588,84 -23,55 -0,65% -24,70% Nasdaq .IXIC 0,00 -115,91 -1,10% -33,36% Nasdaq 100 .NDX 0,00 -135,62 -1,24% -33,88% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 0,9720 0,9703 +0,18% -14,50% Dlr/Yen JPY= 146,25 145,86 +0,27% +27,11% Euro/Yen 142,16 141,58 +0,41% +9,09% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9955 0,9968 -0,13% +9,13% Euro/CHF 0,9677 0,9677 +0,00% -6,67% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,0980 1,0963 +0,16% -18,84% Indice $ .DXY 113,2230 113,2210 +0,00% +17,73% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1667,50 1665,31 +0,13% +9,92% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 135,93 -0,52 FGBLc1 Bund 10 ans 2,35 +0,04 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,86 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,93 +0,03 +57,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,94 -0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,30 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 89,12 89,35 -0,23 -0,26% +45,60% CLc1 Brent LCOc1 94,26 94,29 -0,03 -0,03% +42,75% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)