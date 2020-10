Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le sentiment général reste positif pour les actions Reuters • 12/10/2020 à 13:17









* Nouvelle hausse en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,65%, le CAC 40 à Paris 0,67% * Les espoirs de relance aux USA toujours présents * La Chine rassure aussi PARIS, 12 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue sur une tendance globalement positive et les Bourses européennes, Londres exceptée, avancent à mi-séance lundi, les espoirs placés dans les mesures de relance et dans les signes de reprise en Chine l'emportant sur les préoccupations liées à la pandémie de coronavirus et à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,3% environ pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de plus de 1% pour le Nasdaq .IXIC même si le Dow Jones .DJI semble devoir débuter sans grand changement. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,67% à 4.979,69 points vers 11h00 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,43% alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE est quasi stable, freiné par la baisse des valeurs pétrolières. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,62%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,48% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,65%. Ce dernier, comme le CAC 40, s'achemine vers sa septième hausse en huit séances. Comme la semaine dernière, les investisseurs tablent sur l'adoption de nouvelles mesures, bien que limitées, de soutien aux entreprises et aux ménages aux Etats-Unis, même si l'adoption d'un plan de grande ampleur semble peu probable à court terme. Le thème de la relance continue de l'emporter, aux yeux d'une majorité d'investisseurs, sur la résurgence de la pandémie de COVID-19, qui pousse les gouvernements européens à multiplier les mesures de restriction au risque d'handicaper l'activité économique. Les actions profitent aussi de l'élan donné par les places boursières chinoises, puisque l'indice SSE Composite de Shanghaï a fini la journée sur une hausse de 2,64% .SSEC , sa meilleure performance depuis trois mois, grâce aux signes de rebond du tourisme et à l'annonce de réformes visant à favoriser les investissements, y compris étrangers, dans la zone économique spéciale de Shenzhen. La séance pourrait être plus calme que d'habitude à Wall Street en raison du Columbus Day, jour férié aux Etats-Unis pour lequel les marchés obligataires américains sont fermés. La semaine qui débute sera animée entre autres par les nouvelles prévisions économiques du Fonds monétaire international (FMI) mardi, par le début de la période de publication des résultats trimestriels à Wall Street, puis jeudi et vendredi par un Conseil européen dédié aux délicates négociations avec Londres sur l'après-Brexit. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La hausse en Europe profite à une grande majorité des secteurs, des services aux collectivités ("utilities"), dont l'indice Stoxx .SX6P gagne 1,33%, à l'automobile .SXAP (+1,00%) en passant par les technologiques .SX8P (+1,01%). A la baisse, le compartiment du tourisme et des loisirs .SXTP abandonne 0,25% après un rebond de près de 15% en moins de trois semaines. A Paris, la plus forte progression du CAC 40 est pour Société générale, qui gagne 2,05% après le relèvement de la recommandation de Jefferies, passé à l'achat. A Amsterdam, l'opérateur KPN KPN.AS prend 7,38% après des informations de presse selon lesquelles le groupe suédois de capital-investissement EQT EQTAB.ST envisage une offre de rachat. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat allemands et français sont en légère baisse, à -0,537% pour le Bund à dix ans DE10YT=RR et -0,2749% pour l'OAT de même échéance. Mais la séance sur le marché obligataire européen est surtout marquée par un nouveau repli net des rendements italiens: à 0,701%, celui des BTP à dix ans IT10YT=RR cède 1,6 point et le 30 ans IT30YT=RR recule de plus de cinq points à 1,558%, après un plus bas historique à 1,546%. Ce mouvement s'explique principalement par l'anticipation de nouvelles mesures de soutien de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourraient inclure une augmentation des achats d'obligations sur les marchés. CHANGES Le dollar reprend quelques couleurs face aux autres grandes devises .DXY (+0,15%) mais reste proche du plus bas de trois semaines touché vendredi en réaction à l'anticipation de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis et à la probabilité jugée de plus en plus forte d'une victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre. L'euro oscille autour de 1,18 dollar EUR= . Le yuan a par ailleurs rétrocédé une partie de ses gains de vendredi après l'annonce samedi par la Banque populaire de Chine (BPC) de mesures qui pourraient favoriser les ventes à découvert. CNY=CFXS CNH= PÉTROLE Le marché pétrolier recule de plus de 1% après l'annone d'une reprise de la production du premier gisement libyen, la fin de la grève dans le secteur en Norvège et le redémarrage progressif des installations du golfe du Mexique mises à l'arrêt avant le passage de l'ouragan Delta. Le Brent abandonne 1,24% à 42,32 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,43% à 40,02 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28533,00 +15,00 +0,05% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3488,75 +15,50 +0,45% Nasdaq-100 11883,00 +158,25 +1,35% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28586,90 +161,39 +0,57% +0,17% .DJI S&P-500 .SPX 3477,13 +27,62 +0,80% +7,63% Nasdaq .IXIC 11579,94 +57,17 +0,50% +29,06% Nasdaq 100 11725,85 +48,47 +0,42% +34,27% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1439,85 +6,78 +0,47% -11,34% .FTEU3 Eurostoxx 50 3293,20 +20,08 +0,61% -12,07% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4979,14 +32,33 +0,65% -16,71% Dax 30 .GDAXI 13109,48 +58,25 +0,45% -1,05% FTSE .FTSE 6016,25 -0,40 -0,01% -20,23% SMI .SSMI 10356,57 +36,54 +0,35% -2,45% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1794 1,1824 -0,25% +5,21% Dlr/Yen JPY= 105,49 105,59 -0,09% -3,10% Euro/Yen 124,42 124,92 -0,40% +2,03% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9111 0,9101 +0,11% -5,86% Euro/CHF 1,0748 1,0760 -0,11% -0,96% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3018 1,3046 -0,21% -1,83% Indice $ .DXY 93,2140 93,0570 +0,17% -3,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,7200 +0,0400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5370 -0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7190 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2741 -0,0010 +26,29 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7787 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1569 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 40,09 40,60 -0,51 -1,26% -34,50% CLc1 Brent LCOc1 42,39 42,85 -0,46 -1,07% -35,80% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

