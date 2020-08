Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le rouge domine en Bourse, l'inquiétude de la Fed pèse Reuters • 20/08/2020 à 12:53









* Nouveau repli en vue à Wall Street * Les indices européens cèdent autour de 1% * La perspective d'une reprise lente de nouveau évoquée par la Fed * Le compte rendu de la BCE et les inscriptions au chômage US à surveiller PARIS, 20 août (Reuters) - Wall Street devrait poursuivre son repli et les Bourses européennes perdent autour de 1% à mi-séance jeudi, l'optimisme qui a porté les actions américaines à des niveaux records ces derniers jours ayant cédé le pas à la prudence après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui souligne la fragilité de la reprise économique et remet en cause l'hypothèse d'un encadrement de la courbe des rendements obligataires. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en recul d'environ 0,3% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et en recul symbolique pour le Nasdaq. Ce dernier et le S&P-500 ont inscrit des plus hauts historiques en matinée mercredi mais les "minutes" de la Fed ont provoqué un retournement de tendance en mettant en évidence les inquiétudes de l'institution sur la conjoncture aux Etats-Unis tout en semblant écarter la stratégie d'un plafonnement ou d'objectifs pour les rendements des bons du Trésor. Ces commentaires freinent l'appétit pour le risque dans le contexte de la persistance de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et de sa résurgence apparente en Europe. "Les minutes du FOMC font plusieurs fois référence à la nature incertaine des prévisions économiques et soulignent à plusieurs reprise que l'évolution de l'économie dépendra de 'la trajectoire du virus'", constate Naka Atsuzawa, stratège de Nomura, dans une note. A Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,07% à 4.923,95 points à 10h40 GMT après être passé sous 4.900 pour la première fois depuis dix jours. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,06% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,88%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,71% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,75%. L'évolution de la tendance dépendra en partie de la teneur du compte rendu de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE), attendu à 11h30 GMT, et des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters estiment qu'il faudra au moins deux ans pour retrouver le niveau d'activité économique d'avant la crise du COVID-19 et certains soulignent que la lenteur de la reprise implique des risques importants pour l'emploi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les replis sectoriels les plus marqués en Europe affectent des secteurs cycliques particulièrement exposés au risque d'une reprise plus lente qu'escompté jusqu'à présent et d'une prolongation des politiques de taux nuls ou négatifs: l'indice Stoxx des matières premières .SXPP cède ainsi 2,36%, celui des banques .SX7P 1,69%, celui de l'automobile .SXAP 1,44%. A Paris, Renault RENA.PA cède 3,61%, ArcelorMittal MT.AS 3,08% et Crédit agricole CAGR.PA 2,37%. A la hausse, les valeurs immobilières regagnent du terrain après une séquence difficile liée à la résurgence de l'épidémie en Europe. Unibail-Rodamco-Westfiel URW.AS prend ainsi 2,52% après une chute de près de 20% en six séances. Accor ACCP.PA gagne 0,86% après l'article du Figaro selon lequel le groupe a étudié un projet de fusion avec le britannique Intercontinental Hotels Group IHG.L sans toutefois aller jusqu'à l'approcher. A Londres, IHG s'adjuge 0,73%. TAUX La baisse des actions favorise les emprunts d'Etat, et donc le recul des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, baisse de près de deux points de base à -0,495%, au plus bas depuis une semaine, et son équivalent américain US10YT=RR s'affiche à 0,6558%, en repli de plus de deux points. CHANGES Le dollar poursuit le rebond entamé mercredi, les "minutes" de la Réserve fédérale ayant provoqué une inversion de tendance après la période de baisse qui avait fait tomber mardi le billet vert à son plus bas niveau depuis plus de deux ans face aux autres grandes devises. L'"indice dollar" .DXY progresse ainsi de 0,12% après avoir déjà pris 0,67% mercredi. L'euro revient pour sa part autour de 1,1830 dollar EUR= , s'éloignant du pic de plus de deux ans touché mardi à 1,1965. PÉTROLE Les prix pétroliers souffrent du regain d'inquiétude exprimé par plusieurs membres du groupe informel de pays producteurs "Opep+" et de la tonalité du compte rendu de la Fed, qui font craindre une reprise de la demande plus lente qu'anticipé. Le Brent abandonne 1,08% à 44,88 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,14% à 42,44 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 15 925.000 963.000 août Indice d'activité "Philly août 21.0 24.1 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27551,00 -81,00 -0,29% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3363,50 -9,25 -0,27% Nasdaq-100 11328,75 -3,25 -0,03% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27692,88 -85,19 -0,31% -2,96% .DJI S&P-500 .SPX 3374,85 -14,93 -0,44% +4,46% Nasdaq .IXIC 11146,46 -64,38 -0,57% +24,23% Nasdaq 100 11318,64 -80,39 -0,71% +29,61% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1424,35 -10,19 -0,71% -12,29% .FTEU3 Eurostoxx 50 3284,51 -33,11 -1,00% -12,30% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4923,84 -53,39 -1,07% -17,63% Dax 30 .GDAXI 12862,37 -114,96 -0,89% -2,92% FTSE .FTSE 6047,44 -64,54 -1,06% -19,82% SMI .SSMI 10265,86 -44,15 -0,43% -3,31% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1835 1,1836 -0,01% +5,58% Dlr/Yen JPY= 105,95 106,10 -0,14% -2,67% Euro/Yen 125,38 125,60 -0,18% +2,81% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9114 0,9150 -0,39% -5,83% Euro/CHF 1,0788 1,0832 -0,41% -0,59% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3127 1,3098 +0,22% -1,00% Indice $ .DXY 92,9960 92,8870 +0,12% -3,30% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,9300 +0,3600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4950 -0,0210 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6790 -0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2044 -0,0180 +29,06 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6558 -0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1351 -0,0060 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 42,44 42,93 -0,49 -1,14% -30,66% CLc1 Brent LCOc1 44,88 45,37 -0,49 -1,08% -32,03% (Marc Angrand)

