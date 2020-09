Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le risque sanitaire pèse encore sur les Bourses en Europe Reuters • 24/09/2020 à 10:05









* Les Bourses européennes nettement dans le rouge * Les craintes sanitaires pèsent encore sur les indices * L'action Suez recule, la bataille avec Veolia continue * Powell et les chiffres américains du chômage à l'agenda PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent jeudi en début de séance, pénalisées par la rechute des valeurs technologiques à Wall Street et les craintes pour l'économie avec les mesures de confinement qui se multiplient en Europe face à la recrudesence des cas de contamination au coronavirus. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,44% à 4.781,38 points vers 07h55 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,28% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,02%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,47%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,9% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,65%. Si les Bourses européennes ont fini dans le vert mercredi, ce n'est pas le cas de Wall Street qui a clôturé en nette baisse sous le coup d'indicateurs économiques décevants et d'une nouvelle correction sur les grandes valeurs technologiques. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont en outre appelé à de nouvelles mesures de soutien budgétaire à l'économie américaine, qui reste selon eux déprimée. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit de nouveau s'exprimer jeudi devant une commission de sénateurs. Les indices d'activité PMI parus mercredi en Europe et aux Etats-Unis ont montré que la récente reprise économique avait calé en septembre, notamment dans les services. Les nouvelles mesures de restriction prises pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus dans plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni et la France, expliquent ce coup d'arrêt. En France, la publication de l'indice du climat des affaires a été plutôt rassurante puisque celui-ci s'est amélioré en septembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis février, mais en Allemagne, l'indice Ifo est ressorti sous les attentes. Les investisseurs suivront encore à 12h30 GMT les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. VALEURS EN EUROPE La plus forte baisse dans les premiers échanges en Europe est une nouvelle fois pour l'indice Stoxx des transports et des loisirs .SXTP (-1,26%), suivi de près par celui de la technologie .SX8P (-1,7%). A Paris, Air France-KLM AIRF.PA perd 3,55%. Suez SEVI.PA recule pour pour sa part de 4,02% après le nouvel épisode de sa bataille avec Veolia VIE.PA (-0,87%). Suez a logé mercredi son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour les quatre années à venir afin de la rendre "inaliénable", une décision qui a pour effet d'entraver le projet de rachat du groupe porté par Veolia. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, interrogé sur BFM Business, a dénoncé jeudi un "coup fourré" et n'a pas exclu de relever son offre de rachat sur la participation détenue par Engie ENGI.PA dans Suez. La cote est animée en outre par quelques résultats d'entreprises. Trigano TRIA.PA bondit ainsi de 8,49% pour prendre la tête du SBF 120 .SBF120 après sa publication trimestrielle, applaudie par le marché. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 1,11%. En Chine, l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a abandonné 1,7%, pénalisé par le repli des valeurs technologiques et de l'énergie. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, pénalisée par un regain d'inquiétude sur l'état de l'économie américaine et par l'absence d'avancées au Congrès sur le renforcement du soutien à l'activité. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,92% à 26.763,13 points et le S&P-500 .SPX a perdu 2,37%, à 3.236,92 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de son côté de 3,02% à 10.632,99 points alors que les poids lourds des hautes technologies et des services en ligne étaient de nouveau pris dans un fort mouvement de vente. Apple AAPL.O (-4,19%), Salesforce CRM.N (-4,76%), Amazon AMZN.O (-4,13%), Alphabet GOOGL.O (-3,48%) ou Netflix NFLX.O (-4,19%) ont une nouvelle fois accusé des baisses spectaculaires, confirmant la correction observée ces dernières semaines. CHANGES/TAUX Le dollar se maintient à un plus haut de deux mois face aux autres grandes devises de référence, soutenu par son statut d'actif refuge sur fond de craintes sur la reprise économique mondiale. .DXY La dégradation de la situation économique et sanitaire en Europe pénalise en outre l'euro, qui reste sur un plus bas depuis la fin juillet face au dollar, autour de 1,166. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule d'un point de base, à 0,666% et celui de son équivalent allemand DE10YT=RR perd près de deux points de base, à -0,517%. PÉTROLE Les cours du brut baissent, pénalisés par les inquiétudes pour la demande et le renchérissement du dollar. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,7% à 41,50 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 perd 0,8% à 39,63 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 843.000 860.000 19/9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1383,18 -12,91 -0,92% -14,83% .FTEU3 Eurostoxx 50 3154,19 -25,92 -0,82% -15,78% .STOXX50E CAC 40 4763,21 -39,05 -0,81% -20,32% .FCHI Dax 30 12556,58 -86,39 -0,68% -5,23% .GDAXI FTSE .FTSE 5838,02 -61,24 -1,04% -22,60% SMI .SSMI 10232,02 -98,04 -0,95% -3,63% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23087,82 -258,67 -1,11% -2,40% .N225 Topix .TOPX 1626,44 -17,81 -1,08% -5,51% Hong Kong 23319,29 -423,22 -1,78% -17,28% .HSI Taiwan 12264,38 -319,50 -2,54% +2,23% .TWII Séoul .KS11 2272,70 -60,54 -2,59% +3,41% Singapour 2457,71 -23,43 -0,94% -23,74% .STI Shanghaï 3223,18 -56,53 -1,72% +5,67% .SSEC Sydney 5875,90 -48,00 -0,81% -12,09% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26763,13 -525,05 -1,92% -6,22% .DJI S&P-500 3236,92 -78,65 -2,37% +0,19% .SPX Nasdaq 10632,99 -330,65 -3,02% +18,51% .IXIC Nasdaq 100 10833,33 -353,04 -3,16% +24,05% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1660 1,1659 +0,01% +4,01% EUR= Dlr/Yen 105,24 105,37 -0,12% -3,33% JPY= Euro/Yen 122,74 122,83 -0,07% +0,65% EURJPY= Dlr/CHF 0,9241 0,9238 +0,03% -4,52% CHF= Euro/CHF 1,0776 1,0774 +0,02% -0,69% EURCHF= Stg/Dlr 1,2724 1,2722 +0,02% -4,04% GBP= Indice $ 94,4090 94,3890 +0,02% -1,83% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1856,16 1863,55 -0,40% +22,36% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,51 +0,30 FGBLc1 Bund 10 ans -0,52 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,25 -0,01 +26,76 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,67 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 39,64 39,93 -0,29 -0,73% -35,24% CLc1 Brent LCOc1 41,49 41,77 -0,28 -0,67% -37,16% (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.