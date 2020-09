Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le risque politique et la crise sanitaire sapent l'appétit pour le risque Reuters • 30/09/2020 à 13:41









* Vers une ouverture en baisse à Wall Street, l'Europe dans le rouge * Un premier débat houleux entre Trump et Biden * Veolia améliore son offre sur Suez par Laetitia Volga PARIS, 30 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent mercredi à mi-séance après le premier débat houleux entre les deux principaux candidats à la présidence des Etats-Unis qui n'a fait que mettre en lumière le risque politique à l'approche du scrutin. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 0,5% pour le Dow Jones, le S&P-500 et le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,54% à 4.805,95 vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,49% et à Londres, le FTSE .FTSE lâche 0,23%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,27%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,57% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,27%. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont vivement opposés mardi sur la gestion de l'épidémie de coronavirus et l'intégrité de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, lors d'un premier débat marqué par les attaques personnelles et les interruptions. "C'était un échange houleux mais peu de choses en sont ressorties qui pourraient faire changer d'avis les investisseurs dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Simona Gambarini, économiste de marché chez Capital Economics, ajoutant que la progression du coronavirus était l'autre facteur affectant les marchés ce mercredi. Le Royaume-Uni a enregistré son bilan quotidien le plus important depuis le début de l'épidémie avec 7.143 nouvelles contaminations au coronavirus et l'Allemagne va restreindre la taille des rassemblements afin d'éviter un confinement plus global, a fait savoir la chancelière Angela Merkel. Dans ce climat morose, la bonne nouvelle du jour, à savoir la croissance de l'activité manufacturière et des services en Chine, ne fait pas le poids. Le reste de la séance sera animé par la publication à 12h15 GMT de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis puis à celle à 12h30 GMT du PIB américain pour le deuxième trimestre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE En tête du Stoxx 600, Suez SEVI.PA grimpe de 4,93% après l'amélioration par Veolia VIE.PA (+1,45%) de son offre de rachat de 29,9% de la part d'Engie ENGIE.PA (+0,53%) dans le capital de Suez, la portant de 15,50 euros à 18 euros par action. L'action Suez a néanmoins momentanément réduit ses gains après avoir appelé le conseil et les actionnaires d'Engie à rejeter cette offre. A la baisse, Alstom ALSO.PA perd 2,38% après l'annonce par Bouygues BOUY.PA du placement de 11 millions d'actions du groupe industriel. Au niveau sectoriel, le compartiment des transports et des loisirs .SXTP , très exposé au risque sanitaire, accuse la plus forte baisse avec un repli de 0,99%. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence sont stables. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR est à 0,6479% et son équivalent allemand DE10YT=RR à -0,544%. CHANGES Le dollar (+0,21%) regagne du terrain face à un panier de devises internationales après deux séances dans le rouge. "Je ne pense pas que la hausse du dollar soit liée au débat présidentiel américain, qui a, au contraire, augmenté les risques politiques aux Etats-Unis et devrait peser sur le dollar", a déclaré Thu Lan Nguyen chez Commerzbank. "Nous assistons à une reprise normale après la forte dépréciation de ces deux derniers jours", a-t-elle ajouté. L'euro recule dans le même temps à 1,1706 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent pour un deuxième jour d'affilée, la hausse des cas de coronavirus suscitant des inquiétudes quant à l'activité économique mondiale et la demande de brut. Le baril de Brent LCOc1 abandonne 1,49% à 40,42 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 perd 0,87% à 38,95 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h15 Enquête ADP sur l'emploi septembre 650.000 428.000 privé 12h30 PIB définitif T2 -31,7% -31,7%* * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27244,00 -164,00 -0,60% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3317,25 -16,50 -0,49% Nasdaq-100 11273,25 -64,50 -0,57% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27452,66 -131,40 -0,48% -3,80% S&P-500 .SPX 3335,47 -16,13 -0,48% +3,24% Nasdaq .IXIC 11085,25 -32,28 -0,29% +23,55% Nasdaq 100 11322,95 -41,50 -0,37% +29,66% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1398,71 -4,21 -0,30% -13,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3195,15 -19,15 -0,60% -14,69% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4805,19 -26,88 -0,56% -19,62% Dax 30 .GDAXI 12760,21 -65,61 -0,51% -3,69% FTSE .FTSE 5882,20 -15,30 -0,26% -22,01% SMI .SSMI 10199,65 -29,65 -0,29% -3,93% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1706 1,1742 -0,31% +4,42% Dlr/Yen JPY= 105,70 105,64 +0,06% -2,90% Euro/Yen 123,75 124,05 -0,24% +1,48% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9223 0,9192 +0,34% -4,70% Euro/CHF 1,0798 1,0796 +0,02% -0,50% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2838 1,2861 -0,18% -3,18% Indice $ .DXY 94,0930 93,8910 +0,22% -2,16% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 174,8100 -0,0600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5450 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7030 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2664 +0,0030 +27,86 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6479 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1230 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 38,94 39,29 -0,35 -0,89% -36,38% CLc1 Brent LCOc1 40,41 41,03 -0,62 -1,51% -38,80% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

