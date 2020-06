Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le risque épidémique reprend le dessus sur les bons signes économiques Reuters • 24/06/2020 à 13:12









* Wall Street attendue dans le rouge, les indices européens cèdent plus de 1,5% * Les bilans quotidiens de l'épidémie en hausse dans plusieurs Etats US et en Allemagne * le pétrole baisse, l'or au plus haut depuis 7 ans et demi * Les nouvelles prévisions du FMI à surveiller par Marc Angrand PARIS, 24 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance mercredi, la crainte d'une nouvelle vague d'infections par le nouveau coronavirus l'emportant de nouveau sur les signes de reprise de l'activité économique. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,9% environ pour le Dow Jones .DJI , de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,5% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,69% à 4.932,70 points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 2,3% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,13%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,8%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,66% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,66%. Alors qu'une nouvelle rafale d'indicateurs économiques encourageants avaient porté mardi les actions européennes à leur plus haut niveau depuis deux semaines, les chiffres de la pandémie de Covid-19 ont repris le dessus et favorisent le repli sur les actifs refuges. Plusieurs Etats américains, comme l'Arizona, où s'est rendu Donald Trump mardi, mais aussi la Californie, le Mississippi et le Nevada, ont enregistré mardi des bilans quotidiens records de nouveaux cas d'infection, au lendemain de celui établi par le Texas. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas sur les 24 dernières heures a de nouveau augmenté et au Japon, un nouveau foyer d'infection a été repéré à Tokyo. Ces informations préoccupantes sur la situation sanitaire l'emportent pour l'instant sur la poursuite de l'amélioration observée sur le front économique: l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est remonté à 86,2 en juin contre 79,7 en mai, sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis sa création et la tendance est comparable en France . L'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a souligné que les bons indicateurs publiés récemment ne constituaient pas forcément une indication fiable de la manière dont va se dérouler la reprise à venir. Les investisseurs attendent à 13h00 GMT les prévisions économiques actualisées du Fonds monétaire international pour l'économie mondiale. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Tous les grands secteurs de la cote européenne sont dans le rouge et les replis les plus marqués touchent principalement les compartiments qui avaient le plus profité de la hausse de mardi: l'indice Stoxx du transport et du tourisme .SXTP , le plus exposé au risque pandémique, abandonne 2,66%, celui de l'automobile .SXAP 2,54%, celui des banques .SX7P 2,03%. A Paris, la plus forte baisse du CAC 40 est pour ArcelorMittal MT.AS (-4,22%), devant Thales TCFP.PA (-3,44%) et Safran SAF.PA (-3,34%). La seule hausse soutenue de l'indice large SBF 120 .SBF120 est pour Europcar EUCAR.PA , qui prend 6,22% après les informations selon lesquelles Volkswagen VOWG_p.DE négocierait son rachat, 14 ans après l'avoir vendu. TAUX Les rendements obligataires des principaux pays de la zone euro sont en très légère hausse, à -0,402% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,0736% pour son équivalent français FR10YT=RR . Le calme domine aussi sur le marché des emprunts d'Etat américain, le rendement des Treasuries à dix ans s'affichant à 0,7152%, pratiquement inchangé par rapport à son niveau de mardi US10YT=RR . CHANGES Profitant du regain d'aversion au risque, le dollar reprend un peu de terrain après deux séances de baisse marquée: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY gagne 0,07% après avoir reculé de 1% en deux jours. L'euro revient ainsi vers 1,13 dollar EUR= contre 1,1348 au plus haut mardi. PÉTROLE La crainte de nouvelles mesures de confinement face à la résurgence des cas d'infection par le coronavirus fait rechuter le marché pétrolier: le Brent perd 1,48% à 42,00 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,86% à 39,62 dollars CLc1 . Le repli est aussi favorisé par les chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) montrant une augmentation plus marquée qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis. MÉTAUX Profitant du regain d'aversion au risque, le cours de l'or sur le marché spot (+0,50%) XAU= a atteint en début de séance son plus haut niveau depuis fin 2012 à 1.779,06 dollars l'once. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 25776,00 -244,00 -0,94% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3095,25 -23,25 -0,75% Nasdaq-100 10152,25 -43,75 -0,43% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26156,10 +131,14 +0,50% -8,35% .DJI S&P-500 .SPX 3131,29 +13,43 +0,43% -3,08% Nasdaq .IXIC 10131,37 +74,89 +0,74% +12,91% Nasdaq 100 10209,82 +79,49 +0,78% +16,91% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1410,45 -23,53 -1,64% -13,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 3239,58 -59,25 -1,80% -13,50% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4932,38 -85,30 -1,70% -17,49% Dax 30 .GDAXI 12260,62 -263,14 -2,10% -7,46% FTSE .FTSE 6177,52 -142,60 -2,26% -18,10% SMI .SSMI 10115,15 -131,41 -1,28% -4,73% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1305 1,1306 -0,01% +0,85% Dlr/Yen JPY= 106,49 106,51 -0,02% -2,18% Euro/Yen 120,42 120,46 -0,03% -1,25% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9441 0,9445 -0,04% -2,45% Euro/CHF 1,0675 1,0681 -0,06% -1,63% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2528 1,2518 +0,08% -5,51% Indice $ .DXY 96,7170 96,6460 +0,07% +0,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,4600 -0,1500 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3990 +0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6630 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0670 +0,0160 +33,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7152 +0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1955 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 39,64 40,37 -0,73 -1,81% -35,24% CLc1 Brent LCOc1 42,01 42,63 -0,62 -1,45% -36,38% (Édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.