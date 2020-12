Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le repli se poursuit, le Brexit et la tension USA-Chine pèsent Reuters • 08/12/2020 à 13:07









* Wall Street attendue dans le rouge * En Europe, l'indice Stoxx perd 0,55%, le CAC 40 à Paris 0,91% * Les blocages sur l'après-Brexit inquiètent, la livre sterling baisse encore * Nouvelles sanctions US visant des responsables chinois par Marc Angrand PARIS, 8 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes poursuivent leur repli à mi-séance mardi, les incertitudes sur l'issue des discussions entre Londres et Bruxelles comme sur le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur le signe d'espoir que constitue le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Royaume-Uni. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en repli d'environ 0,5%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,91% à 5.522,73 points à 12h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,47% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,45%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,72%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,49% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,55%. Le coup d'envoi au Royaume-Uni de la première campagne de vaccination au monde contre le COVID-19 ne suffit pas à détourner l'attention des investisseurs des progrès continus de la pandémie, avec à la clé le risque d'un durcissement ou d'une prolongation des mesures actuelles de confinement. Mais c'est surtout la crainte d'un échec des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'après-Brexit qui plombe la tendance, les conditions d'un accord encadrant les relations entre Londres et Bruxelles à partir du 1er janvier semblant encore loin d'être réunies. "Les marchés ont commencé à intégrer de nouveau dans les cours le risque d'un 'no-deal'", constate Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management. Parallèlement, les investisseurs craignent une escalade des tensions sino-américaines après les sanctions financières et l'interdiction d'entrée sur le territoire américain imposées par Washington à 14 responsables chinois en raison de leur rôle présumé dans l'exclusion le mois dernier d'élus de l'opposition à Hong Kong, décision à laquelle Pékin entend bien riposter. Les nouvelles économiques du jour ne suffisent pas à rassurer, qu'il s'agisse du lancement d'un plan de relance de près de 600 milliards d'euros au Japon ou de la hausse bien plus marquée qu'attendu de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne . LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Signe que les craintes liées à la pandémie restent bien présentes, les replis les plus marqués en Europe touchent le secteur du tourisme et des loisirs, dont l'indice Stoxx .SXTP perd 1,32%, celui des banques .SX7P (-1,13%) et celui de la distribution .SXRP > (-1,06%). A Paris, Air France-KLM AIRF.PA abandonne 2,81%, Europcar EUCAR.PA 4,6%, Klépierre LOIM.PA 3,3% et Crédit agricole CAGR.PA 2,89%. En hausse, TF1 TFFP.PA (+6,40%) se hisse en tête du SBF 120 parisien grâce au soutien de JPMorgan, qui a relevé son objectif de cours en misant sur une reprise soutenue du marché publicitaire. TAUX Les rendements obligataires de référence varient peu mais restent proches des niveaux auxquels les a ramenés lundi le mouvement général d'aversion au risque: celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , à 0,9311%, reste inférieur de plus de cinq points de base à son pic de vendredi, et son équivalent allemand DE10YT=RR , à -0,591%, est au plus bas depuis le 30 novembre. CHANGES Le dollar continue de profiter du repli sur les valeurs refuges et amplifie le rebond entamé lundi face à un panier de devises .DXY (+0,11%), s'éloignant ainsi de son récent plus bas de deux ans et demi. La livre sterling, au contraire, reste pénalisée par les craintes pour l'après-Brexit et poursuit son mouvement de repli face au billet vert GBP= (-0,48%) comme face à l'euro GBPEUR= (-0,46%). La volatilité implicite sur la monnaie britannique est au plus haut depuis huit mois. PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit lui aussi son mouvement de repli, alimenté par le climat général défavorable à la prise de risque et en particulier par la situation sanitaire, les nouvelles mesures de confinement prises en Californie et l'évolution de la pandémie aux Etats-Unis comme en Europe faisant craindre un nouveau coup de frein à la demande. Le Brent abandonne 0,68% à 48,46 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,79% à 45,40 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29895,00 -162,00 -0,54% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3666,25 -24,50 -0,66% Nasdaq-100 12533,00 -63,00 -0,50% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 30069,79 -148,47 -0,49% +5,37% .DJI S&P-500 .SPX 3691,96 -7,16 -0,19% +14,27% Nasdaq .IXIC 12519,95 +55,71 +0,45% +39,54% Nasdaq 100 12596,47 +67,99 +0,54% +44,24% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1512,22 -7,05 -0,46% -6,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 3504,03 -26,05 -0,74% -6,44% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5522,32 -51,06 -0,92% -7,62% Dax 30 .GDAXI 13209,30 -61,70 -0,46% -0,30% FTSE .FTSE 6526,39 -29,00 -0,44% -13,47% SMI .SSMI 10297,04 -78,34 -0,76% -3,01% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2105 1,2108 -0,02% +7,98% Dlr/Yen JPY= 104,09 104,06 +0,03% -4,38% Euro/Yen 126,02 125,99 +0,02% +3,34% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8899 0,8906 -0,08% -8,05% Euro/CHF 1,0774 1,0785 -0,10% -0,72% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3310 1,3376 -0,49% +0,38% Indice $ .DXY 90,8810 90,7920 +0,10% -5,50% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,9700 +0,1200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5920 -0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7550 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3437 -0,0040 +24,83 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9311 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1429 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 45,40 45,76 -0,36 -0,79% -25,83% CLc1 Brent LCOc1 48,48 48,79 -0,31 -0,64% -26,58% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

