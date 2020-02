Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le regain d'optimisme sur la Chine favorise les records Reuters • 11/02/2020 à 18:03









* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,9%, le CAC 40 à Paris 0,65% * Records à Wall Street comme pour le Stoxx 600 et le Dax * Les marchés croient à une stabilisation de l'épidémie de coronavirus * L'euro est brièvement revenu sous 1,09 dollar * Powell positif sur l'économie américaine PARIS, 11 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi et plusieurs grands indices ont inscrit des records, tout comme Wall Street, en profitant de la confiance des investisseurs dans la capacité de la Chine à endiguer l'épidémie de coronavirus qui la touche. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 0,65% (39,09 points) à 6.054,76 points et remonte ainsi à moins de 1% du plus haut de plus de 12 ans inscrit le 17 janvier (6.109,81 en séance). A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,71% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,99%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en hausse de 0,86%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,93% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,9%. Ce dernier et le Dax ont inscrit de nouveaux records, à 429,02 et 13.668,43 respectivement, et l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS a lui aussi inscrit un plus haut historique. "Les traders actions achètent en profitant du reflux des craintes entourant l'épidémie", explique David Madden, analyste de CMC Markets. "Les marchés de la zone euro avaient sous-performé récemment par rapport aux grands indices américains mais aujourd'hui, ils comblent leur écart." Si le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine dépasse désormais les 1.000 morts selon les chiffres officiels publiés par Pékin, le nombre de nouveaux cas confirmés a diminué entre dimanche et lundi, ce qui fait espérer à certains observateurs et à une bonne partie des investisseurs une stabilisation prochaine des cas de contamination, un scénario que des responsables chinois commencent à évoquer publiquement. L'Organisation mondiale de la santé estime néanmoins que le coronavirus chinois - qu'elle appelle désormais "Covid-19" - constitue une "très grave menace pour le reste du monde". L'optimisme sur les marchés a été conforté par les déclarations publiques de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion de son audition semestrielle à la Chambre des représentants: s'il a reconnu que l'épidémie constituait un risque potentiel, il a souligné la bonne santé de l'économie américaine. De son côté, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), n'a pas évoqué le sujet dans sa déclaration au Parlement européen à l'occasion de la présentation du rapport annuel de l'institution. VALEURS Le mouvement de hausse des marchés européens a notamment profité aux secteurs les plus exposés à la demande chinoise comme le transport et le tourisme .SXTP (+1,86%), les matières premières .SXPP (+1,66%) ou le pétrole et le gaz .SXEP (+1,32%). A Paris, la meilleure performance du CAC 40 est pour TechnipFMC FTI.PA , qui a gagné 4,9%; ArcelorMittal MT.AS a pris 1,32%. Dans l'actualité des résultats, le tour-opérateur TUI TUIT.L a bondi de 13,06% après avoir bénéficié ces derniers mois du dépôt de bilan de son grand rival Thomas Cook, alors que Michelin MICP.PA cède 3,04% en clôture après avoir dit s'attendre à un tassement de son résultat opérationnel cette année. Nokia NOKIA.HE (+5,87%) et Ericsson ERICb.ST (+6,48%) ont profité par ailleurs du feu vert de la justice américaine à la fusion entre les opérateurs Sprint et T-Mobile US, jugé de bon augure pour les investissements du secteur. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était orientée à la hausse, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 0,13%, le Standard & Poor's 500 0,48% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,85%. Tous trois ont inscrit de nouveaux records en début de séance. Vedette du jour à New York, l'opérateur mobile Sprint S.N affichait alors un bond de 71% après le feu vert de la justice fédérale au projet de fusion avec T-Mobile US TMUS.O , qui prenait 10%. Leur rival Verizon VZ.N cédait au contraire 2,75% et freinait le Dow. LES INDICATEURS DU JOUR Les seuls indicateurs économiques importants du jour concernaient le Royaume-Uni et ils montrent que l'économie britannique a stagné au quatrième trimestre en raison des incertitudes liées au Brexit, qui n'ont été dissipées qu'après les élections législatives du 12 décembre, soit en toute fin de période. CHANGES Généralement défavorisé par les poussées d'appétit pour les actifs plus risqués, le dollar américain cède du terrain face à un panier de devises de référence .DXY après avoir atteint en début de journée un plus haut de quatre mois. L'euro en profite pour remonter vers 1,0920 dollar après être brièvement repassé sous 1,09 pour toucher, à 1,0892, son plus bas niveau depuis le 1er octobre. EUR= La livre sterling, elle, s'apprécie face au billet vert GBP= comme face à la monnaie unique européenne EURGBP= après les chiffres du PIB, certains cambistes ayant anticipé une contraction sur octobre-décembre. TAUX Face à la hausse des actions, les emprunts d'Etat reculent, ce qui se traduit par une remontée des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , qui avait nettement baissé lundi en raison du regain d'incertitude politique en Allemagne, a repris plus de deux points de base à -0,392%. Sur le marché obligataire américain, la hausse est plus marquée, le dix ans reprenant quatre points à 1,5834%. PÉTROLE Le pétrole profite à plein du regain général d'optimisme et s'éloigne des plus bas de 13 mois touchés lundi: le Brent gagne 1,39% à 54,01 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,85% à 49,99 dollars CLc1 . A SUIVRE MERCREDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1674,07 +15,35 +0,93% +3,09% .FTEU3 Eurostoxx 50 3825,84 +32,66 +0,86% +2,15% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6054,76 +39,09 +0,65% +1,28% Dax 30 .GDAXI 13627,84 +133,81 +0,99% +2,86% FTSE .FTSE 7499,44 +52,56 +0,71% -0,57% SMI .SSMI 11101,17 +61,39 +0,56% +4,56% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29308,02 +31,20 +0,11% +2,70% S&P-500 .SPX 3365,29 +13,20 +0,39% +4,16% Nasdaq .IXIC 9669,85 +41,46 +0,43% +7,77% Nasdaq 100 9553,76 +36,92 +0,39% +9,40% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0914 1,0909 +0,05% -2,64% Dlr/Yen JPY= 109,79 109,74 +0,05% +0,85% Euro/Yen 119,86 119,76 +0,08% -1,71% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9760 0,9770 -0,10% +0,85% Euro/CHF 1,0654 1,0662 -0,08% -1,82% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2941 1,2913 +0,22% -2,40% Indice $ .DXY 98,7990 98,8320 -0,03% +2,73% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1566,31 1571,90 -0,36% +3,25% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,29 -0,28 FGBLc1 Bund 10 ans -0,39 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,15 -0,00 +24,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,58 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,41 +0,03 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 50,05 49,57 +0,48 +0,97% -18,23% CLc1 Brent LCOc1 54,07 53,27 +0,80 +1,50% -18,11% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

