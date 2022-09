POINT MARCHÉS-Le regain d'aversion au risque perdure

* Nouveau repli en vue pour les indices européens * Les rendements obligataires américains en hausse * Le dollar au plus haut depuis 1998 face au yen * Les USA interdisent à Nvidia et AMD de vendre des puces de pointe à la Chine par Laetitia Volga PARIS, 1er septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge jeudi à l'ouverture tandis que le dollar et les rendements obligataires américains évoluent en baisse, les inquiétudes concernant une remontée rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en zone euro continuant de décourager la prise de risque. Les premières indications disponible indiquent une baisse de 0,93% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,72% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,51% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,85% pour l'EuroStoxx 50. Le mois de septembre devrait donc s'ouvrir sur la tonalité qui a dominé celui d'août, un mois qui s'est soldé par une perte de 5,3% pour le Stoxx 600 et de 5% pour le marché parisien. Les investisseurs s'attendent à une remontée importante des taux de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ce mois-ci face à la flambée de l'inflation. L'indice des prix à la consommation en zone euro a atteint un nouveau record le mois dernier, renforçant les spéculations sur une hausse de taux de trois quarts de points de la BCE jeudi prochain. Et selon le baromètre FedWatch de CME, les marchés anticipent à 75,1% la probabilité d'un relèvement de 75 points de base du principal taux directeur de la Fed ce mois-ci. FEDWATCH "Il y a beaucoup d'incertitude sur la direction que vont prendre la croissance et l'inflation (...). Une chose est claire au moins à court et moyen terme: la Fed ne va pas revenir sur sa position en matière de politique monétaire", a déclaré John Swarr, spécialiste des investissements chez Penn Mutual Asset Management. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N30757A A WALL STREET La Bourse de New York a bouclé le mois d'août sur une quatrième baisse quotidienne consécutive mercredi avec les craintes concernant la Fed. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,88%, ou 280,44 points, à 31.510,43 points, le S&P-500 .SPX a perdu 31,16 points, soit 0,78%, à 3.955 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 66,93 points (-0,56%) à 11 816,20 points. Sur le mois, le Dow a perdu 4,06%, le S&P-500 4,24% et le Nasdaq 4,64%. Il s'agit de leur pire performance pour un mois d'août depuis 2015. S'ajoutant à la nervosité, les marchés se dirigent désormais vers une période historiquement faible pour les actions. "Le mois de septembre est habituellement le pire mois de l'année. Février et septembre sont les seuls mois à afficher des baisses en moyenne (...) Cela pourrait se révéler être une sorte de prophétie auto-réalisatrice", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie des investissements chez CFRA. HP HP.N a chuté de 7,68% après avoir annoncé des bénéfices trimestriel et annuel décevants en raison du ralentissement des ventes de PC. Snap SNAP.N a pris 8,69% après avoir annoncé la suppression de 20% des effectifs, l'arrêt de plusieurs projets et une restructuration son activité publicitaire, affectée par la forte inflation et la détérioration de l'économie. Dans son sillage, Meta Platforms META.O et Pinterest PINS.N ont gagné 3,67% et 4,92% respectivement. Dans les échanges hors séance, Nvidia NVDA.O reculait de 6,6% après avoir annoncé que les autorités américaines lui ont demandé d'arrêter d'exporter en Chine deux puces informatiques de pointe (A100 et H100) destinées à l'intelligence artificielle, pour réduire le risque qu'elles soient utilisées à des fins militaires. Le groupe a enregistré 400 millions de dollars de ventes en Chine pour les puces concernées ce trimestre. AMD AMD.O est également concerné par cette nouvelle mesure des Etats-Unis. Les contrats à terme signalent un repli de 1,07% pour le Nasdaq, de 0,59% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,28% pour le Dow Jones .DJI . EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 abandonne 1,59%, pénalisé par le recul des valeurs liées aux puces dans le sillage de Wall Street et des annonces de Nvidia. Tokyo Electron 8035.T et Advantest 6857.T reculent de plus de 3%. En Chine continentale, l'indice CSI 300 .CSI300 baisse de 0,21% avec la résurgence de l'épidémie de COVID-19, la contraction surprise de l'activité manufacturière en août et les difficultés persistantes dans le secteur immobilier. TAUX La perspective d'une hausse des taux de la Fed de trois quarts de points en septembre se traduit par une remontée continue des rendements des bons du Trésor dans les échanges en Asie. Celui à deux ans US2YT=RR , plus sensible à l'évolution de la politique de taux, est monté jusqu'à 3,516%, du jamais vu depuis 2007, avant de réduire légèrement ses gains. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne plus six points de base à 3,1965%. CHANGES Le dollar a inscrit un plus haut de 24 ans face au yen, à 139,67 JPY= , avec la divergence entre les politiques monétaires de la banque centrale des Etats-Unis et celle du Japon. "Tant que les anticipations concernant le pic du taux des fonds fédéraux continueront à augmenter et que la Banque du Japon ne bouge pas, le dollar-yen sera en hausse", a déclaré Sean Callow, stratège chez Westpac. Face à un panier de devises internationales, le billet vert prend 0,34%. DXY L'euro perd lui 0,42% à 1,0015 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché du pétrole baisse légèrement, le marché craignant de voir les nouvelles restrictions sanitaires en Chine peser sur la demande alors que la production de l'Opep et celle des Etats-Unis sont à leur plus haut niveau depuis avril 2020. Le Brent LCOc1 perd 0,43% à 95,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,5% à 89,1 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Ventes au détail juillet +0,0% -1,6% -sur un an -6,5% -8,8% FR 07h50 Indice PMI S&P Global août 49,0 49,0* manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI S&P Global août 49,8 49,8* manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI S&P Global août 49,7 49,7* manufacturier définitif GB 08h00 Indice PMI S&P Global août 46,0 46,0* manufacturier définitif EZ 09h00 Taux de chômage juillet 6,6% 6,6% USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 248.000 243.000 27 août USA 14h00 Indice ISM manufacturier août 52,0 52,8 *première estimation