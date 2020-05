Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le rebond devrait se poursuivre en Europe, la reprise de l'économie en vue Reuters • 26/05/2020 à 07:36









* Les indices européens attendus en hausse de l'ordre de 1% * Les futures US en forte hausse après une journée fériée lundi * L'Asie dans le vert, espoirs de nouveau soutien en Chine par Blandine Henault PARIS, 26 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre sur leur lancée haussière mardi, soutenues par la perspective d'un redémarrage de l'économie mondiale qui relègue au second plan les inquiétudes sur la pandémie, les tensions sino-américaines et l'agitation à Hong Kong. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,01% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,97% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 2,14% pour le FTSE à Londres .FTSE , fermé lundi. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 1,03% à l'ouverture. Les Bourses européennes ont déjà terminé en nette hausse lundi dans des volumes réduits par l'absence des investisseurs américains, Wall Street étant restée fermée pour le "Memorial Day". Les contrats à terme sur les indices américains présagent d'une hausse de l'ordre de 2% mardi, ce qui soutient les places boursières mondiales, notamment en Asie. La levée des mesures de confinement dans plusieurs pays, du Japon à l'Espagne, continue d'alimenter les espoirs d'un retour progressif à la normale de l'activité des entreprises. Les indicateurs du jour - climat des affaires en France et confiance du consommateur aux Etats-Unis - pourraient venir conforter cet optimisme, à l'instar de l'infice Ifo allemand lundi. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 bondit de 2,7% à l'approche de la clôture, à un plus haut de plus de deux mois, les investisseurs saluant la fin des mesures de confinement dans le pays et la levée de l'état d'urgence notamment dans la capitale, Tokyo. En Chine, les places boursières sont aussi bien orientées, soutenues par la perspective de nouvelles mesures de soutien à l'économie après les propos du gouverneur de la banque centrale, Yi Gang, qui a indiqué que la Chine allait renforcer sa politique économique et poursuivre ses efforts pour abaisser les taux d'intérêt. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale prend 0,87% et l'indice Hang Seng .HSI avance de 2%. CHANGES/TAUX Le dollar et le yen JPY= évoluent en baisse, l'optimisme présent sur les marchés financiers éloignant les investisseurs des actifs refuges. L'indice "dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule de 0,25%. .DXY L'euro en profite pour remonter à 1,0918 après un creux à 1,0869 la veille. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR remonte de près de deux points de base, à 0,6753%. PÉTROLE Les cours du brut restent orientés à la hausse, soutenus par les engagements pris par plusieurs pays producteurs de réduire leur production et par la perspective d'une reprise de la demande avec la fin progressive des mesures de confinement à travers le monde. Le baril de Brent LCOc1 avance de 2% à 36,25 dollars et celui du brut léger américain CLc1 gagne 3,5% à 34,41 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice du climat des affaires mai 85 82 USA 14h00 Indice de confiance du mai 88,0 86,9 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21283,43 +541,78 +2,61% -10,03% .N225 Topix .TOPX 1531,99 +29,79 +1,98% -11,00% Hong Kong 23392,09 +439,85 +1,92% -17,02% .HSI Taiwan 11016,72 +145,54 +1,34% -8,17% .TWII Séoul .KS11 2022,93 +28,33 +1,42% -7,95% Singapour 2538,56 +38,73 +1,55% -21,23% .STI Shanghaï 2836,96 +18,99 +0,67% -6,99% .SSEC Sydney 5737,70 +122,10 +2,17% -14,16% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24465,16 -8,96 -0,04% -14,27% .DJI S&P-500 2955,45 +6,94 +0,24% -8,52% .SPX Nasdaq 9324,59 +39,71 +0,43% +3,92% .IXIC Nasdaq 100 9413,99 +36,00 +0,38% +7,80% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1347,27 +19,56 +1,47% -17,04% .FTEU3 Eurostoxx 50 2971,35 +65,88 +2,27% -20,66% .STOXX50E CAC 40 4539,91 +95,35 +2,15% -24,06% .FCHI Dax 30 11391,28 +317,41 +2,87% -14,02% .GDAXI FTSE .FTSE 5993,28 -21,97 -0,37% -20,54% SMI .SSMI 9824,54 +135,55 +1,40% -7,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0917 1,0899 +0,17% -2,61% EUR= Dlr/Yen 107,83 107,69 +0,13% -0,95% JPY= Euro/Yen 117,72 117,36 +0,31% -3,47% EURJPY= Dlr/CHF 0,9706 0,9720 -0,14% +0,29% CHF= Euro/CHF 1,0598 1,0586 +0,11% -2,34% EURCHF= Stg/Dlr 1,2217 1,2182 +0,29% -7,86% GBP= Indice $ 99,6250 99,8630 -0,24% +3,59% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4960 -0,0070 Bund 2 ans -0,6810 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0410 -0,0040 +45,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6770 +0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1799 +0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 34,37 33,25 +1,12 +3,37% -43,85% CLc1 Brent LCOc1 36,27 35,53 +0,74 +2,08% -45,07% (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.