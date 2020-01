Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le rebond devrait se faire plus timide en Europe (actualisé) Reuters • 29/01/2020 à 08:27









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus sans grand changement * Wall Street a fini dans le vert * Le bilan du coronavirus en Chine dépasse 130 morts * Apple a publié des résultats meilleurs qu'attendu * Résultats et Fed au menu du jour PARIS, 29 janvier (Reuters) - Les actions européennes sont attendues proches de l'équilibre mercredi à l'ouverture, les investisseurs semblant se montrer plus prudents après le rebond entamé la veille, alors que le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine continue de monter et que la Réserve fédérale s'apprête à annoncer ses premières décisions de politique monétaire de l'année. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,1% pour le CAC 40 .FCHI à Paris mais une hausse de 0,09% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,14% pour le Stoxx 600 .STOXX . Mardi, le CAC a repris 1,07%, le Dax et le Footsie respectivement 0,9% et 0,93% après leur baisse marquée de la veille. En Chine, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 132 morts et près de 1.500 cas supplémentaires de contamination ont été recensés selon le dernier bilan en date publié par Pékin. Le nombre de cas de contamination en Chine dépasse donc déjà celui de l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère/virus Sars-CoV), qui avait touché 5.327 personnes dans le pays et fait près de 800 morts dans le monde en 2002-2003. En France, un quatrième cas de contamination a été confirmé mardi soir. S'il est trop tôt pour évaluer l'impact macroéconomique de l'épidémie, plusieurs grandes entreprises internationales ont déjà décidé de limiter ou d'interdire les voyages en Chine à leurs salariés. Le coronavirus reste la préoccupation première des investisseurs mais la séance à venir sera aussi animée par de multiples publications de résultats: outre ceux d'Apple AAPL.O et LVMH LVMH.PA publiés mardi soir, les investisseurs attendent principalement ceux de Boeing BA.N , Facebook FB.O et Microsoft MSFT.O . La Fed devrait par ailleurs laisser inchangé l'objectif de taux des fonds fédéraux (fed funds) à 1,5%-1,75% mais les marchés attendent principalement ses commentaires sur la conjoncture économique, sur la gestion de son bilan ou encore sur les tensions qui ont affecté le marché interbancaire américain ces derniers mois En Europe, le moral des ménages allemands affiche une hausse inattendue en janvier selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Sous l'impulsion d'Apple AAPL.O , en forte hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, la Bourse de New York a rebondi mardi après un coup de fatigue lié au coronavirus, la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,66% (187,05 points) à 28.722,85, le S&P-500 .SPX a progressé de 32,61 points, soit 1,01%, à 3.276,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a pris 130,37 points (1,43%) à 9.269,68 points. Apple a terminé en hausse de 2,8% et le titre prenait encore 2% environ dans les échanges hors séance après la clôture en réaction à l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce entre autres au retour à la croissance des ventes d'iPhone. EN ASIE A la Bourse de Tokyo .N225 , l'indice Nikkei a terminé en hausse de 0,71% après avoir cédé près de 2,6% sur les deux séances précédentes. Les marchés de Chine continentale restent fermés mais ils ont rouvert à Hong Kong après les congés du nouvel an lunaire et l'indice Hang Seng .HSI abandonne 2,85%. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, est en hausse de plus de deux points de base à -0,357% dans les premiers échanges, confirmant la remontée entamée mardi après six séances consécutives de baisse qui l'avaient ramené tout près de -0,4%, au plus bas depuis début novembre. Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a repris près de trois points de base à 1,65% mardi. Il avait auparavant touché un plus bas de trois mois à 1,57%, près de 20 points en dessous de son niveau de vendredi dernier. CHANGES Sur le marché des devises, l'heure est à la stabilisation et le mouvement de repli sur les monnaies refuges s'atténue. Le dollar est stable face aux autres grandes devises .DXY et l'euro se traite au-dessus de 1,10 dollar EUR= après être tombé mardi à un plus bas de deux mois à 1,0998. Le yuan chinois regagne un peu de terrain CNH= et le yen est en très légère hausse face au billet vert JPY= et à la monnaie unique européenne EURJPY= . PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit la remontée entamée mardi après cinq séances de baisse, un rebond favorisé par l'annonce mardi d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis par l'American Petroleum Institute (API). Le Brent gagne 0,94% à 60,07 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,93% à 53,98 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice Insee du moral des janvier 102 102 ménages EZ 09h00 Masse monétaire M3 (sur un décembre +5,5% +5,6% an) Crédit au secteur privé (sur un an) USA 15h00 Promesses de vente décembre +0,5% +1,2% immobilières LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23379,40 +163,69 +0,71% -1,17% .N225 Topix 1699,95 +7,67 +0,45% -1,24% .TOPX Hong Kong 27153,89 -795,75 -2,85% -3,67% .HSI Taiwan 12118,71 +28,42 +0,24% +1,01% .TWII Séoul 2185,28 +8,56 +0,39% -0,56% .KS11 Singapour 3177,52 -3,73 -0,12% -1,41% .STI Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7031,50 +37,00 +0,53% +5,20% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28722,85 +187,05 +0,66% +0,65% .DJI S&P-500 3276,24 +32,61 +1,01% +1,41% .SPX Nasdaq 9269,68 +130,37 +1,43% +3,31% .IXIC Nasdaq 100 9090,93 +138,75 +1,55% +4,10% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1632,63 +13,63 +0,84% +0,53% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3719,22 +41,38 +1,13% -0,69% 50 .STOXX50E CAC 40 5925,82 +62,80 +1,07% -0,87% .FCHI Dax 30 13323,69 +118,92 +0,90% +0,56% .GDAXI FTSE 7480,69 +68,64 +0,93% -0,82% .FTSE SMI .SSMI 10781,98 +106,02 +0,99% +1,55% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1005 1,1020 -0,14% -1,83% EUR= Dlr/Yen 109,06 109,13 -0,06% +0,18% JPY= Euro/Yen 120,04 120,29 -0,21% -1,57% EURJPY= Dlr/CHF 0,9742 0,9728 +0,14% +0,66% CHF= Euro/CHF 1,0723 1,0723 +0,00% -1,19% EURCHF= Stg/Dlr 1,3011 1,3027 -0,12% -1,86% GBP= Indice $ 98,0420 98,0180 +0,02% +1,94% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3550 +0,0230 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6310 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0990 -0,0060 +25,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6389 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4566 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 53,98 53,48 +0,50 +0,93% -11,81% US CLc1 Brent 60,07 59,51 +0,56 +0,94% -9,03% LCOc1 (Marc Angrand)

