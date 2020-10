Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le rebond des actions tourne très vite court malgré les résultats Reuters • 27/10/2020 à 10:05









* L'indice Stoxx 600 perd 0,2%, le CAC 40 à Paris 0,7% * Le contexte sanitaire défavorable domine une nouvelle fois * Capgemini, Santander et BP recherchés après leurs résultats PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent à la baisse mardi, la perspective de nouvelles mesures sanitaires dans plusieurs pays et les inconnues de la politique américaine empêchant tout rebond en dépit d'une série de résultats de sociétés bien accueillis. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui progressait légèrement à l'ouverture, perd 0,71% à 4.781,95 points vers 09h00 GMT après avoir touché son plus bas niveau depuis le 2 octobre à 4.767,99. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,21% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,38% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,22% après des débuts positifs. Ce dernier avait perdu 1,81% lundi et le CAC 40 1,91%. Le sentiment de marché reste plombé par l'imminence d'un durcissement supplémentaire des mesures de restriction de circulation en France comme dans plusieurs autres pays d'Europe, qui pèseront forcément sur l'activité économique. La France se prépare en effet à un probable resserrement des mesures de couvre-feu déjà en vigueur dans de nombreuses régions et en Allemagne, le ministre de l'Economie évoque une progression "exponentielle" du nombre de nouveaux cas d'infection, un contexte qui rappelle la période de tension du printemps. Aux Etats-Unis, à une semaine des élections, aucun élément nouveau ne permet d'espérer des mesures de relance dans l'immédiat, contrairement aux espoirs qui ont porté un temps les marchés ces dernières semaines. "Nous entrons dans une période de marché où l'aversion au risque pourrait être plus importante et se traduire a minima par une hausse de la volatilité", souligne Saxo Banque dans sa note quotidienne, en soulignant notamment l'enjeu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi. VALEURS Cap Gemini CAPP.PA , pénalisé lundi par la chute de l'allemand SAP SAPG.DE , bondit de 6,82% en tête du Stoxx 600 après l'annonce d'un rebond plus marqué qu'attendu de ses activités au troisième trimestre. SAP reprend de son côté plus de 2,5%. Dans le secteur bancaire, Santander SAN.MC gagne 4,38% à Madrid, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50, et HSBC HSBA.L 6,5% à Londres après des annonces saluées elles aussi par les investisseurs. Autres résultats bien accueillis, ceux du pétrolier BP BP.L , qui prend 2,6% après l'annonce d'un bénéfice inattendu au troisième trimestre. A la baisse, le fabricant de semi-conducteurs AMS AMS.VI AMS.S perd 3,17%, pénalisé par le lancement d'une émission d'obligations convertibles qui prend le pas sur des résultats préliminaires et des prévisions encourageants. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé pratiquement inchangé (-0,04%), l'impact positif des bons résultats trimestriels de Canon 7751.T (+8,05%) ayant compensé par le recul des valeurs du tourisme et de l'immobilier. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a pris 0,10% et le CSI 300 .CSI300 0,17% malgré l'annonce d'un ralentissement de la croissance des bénéfices du secteur de l'industrie en septembre. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture en légère hausse à Wall Street au lendemain d'une baisse marquée. Lundi, le Dow Jones a en effet abandonné 2,29% (650,19 points) à 27.685,38 points, le S&P-500 .SPX a perdu 63,38 points, soit 1,83%, à 3.402,01 points, sa plus forte baisse quotidienne en quatre semaines, et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 193,63 points (-1,68%) à 11.354,66 points. TAUX Les rendements obligataires de référence en Europe sont pratiquement inchangés, à -0,578% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,2983% pour son équivalent français FR10YT=RR . Le contexte sanitaire et l'approche des décisions de la BCE incitent les investisseurs obligataires à la prudence. Le dix ans américain, lui, s'affiche à 0,8044% US10YT=RR après une baisse de près de quatre points de base lundi. CHANGES Le dollar est stable et conserve ses gains de la veille, favorisés par le mouvement général d'aversion au risque .DXY , et l'euro se traite autour de 1,1810 dollar EUR= . Le yen JPY= EURJPY= et le franc suisse CHF= EURCHF= , généralement avantagés par les mouvements d'aversion au risque, sont quant à eux orientés à la hausse. PÉTROLE Le marché pétrolier regagne une partie du terrain cédé sur les séances précédentes mais le sentiment de marché reste prudent en raison des craintes de voir la deuxième vague de la pandémie et les mesures prises pour la contenir freiner la demande d'hydrocarbures. Le Brent prend 0,96% à 40,85 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,91% à 38,91 dollars CLc1 . Tous deux avaient perdu plus de 3% lundi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Masse monétaire M3 (sur un septembre +9,6% +9,5% an) USA 14h00 Indice de confiance du octobre 102,0 101,8 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1373,27 -4,72 -0,34% -15,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 3095,32 -9,93 -0,32% -17,35% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4780,33 -35,79 -0,74% -20,04% Dax 30 .GDAXI 12159,25 -17,93 -0,15% -8,23% FTSE .FTSE 5782,65 -9,36 -0,16% -23,33% SMI .SSMI 9945,04 -40,58 -0,41% -6,33% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23485,80 -8,54 -0,04% -0,72% .N225 Topix .TOPX 1617,53 -1,45 -0,09% -6,03% Hong Kong 24787,19 -131,59 -0,53% -12,07% .HSI Taiwan .TWII 12875,01 -34,02 -0,26% +7,32% Séoul .KS11 2330,84 -13,07 -0,56% +6,06% Singapour 2515,93 -7,38 -0,29% -21,93% .STI Shanghaï 3254,32 +3,20 +0,10% +6,69% .SSEC Sydney .AXJO 6051,00 -104,60 -1,70% -9,47% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27685,38 -650,19 -2,29% -2,99% .DJI S&P-500 .SPX 3400,97 -64,42 -1,86% +5,27% Nasdaq .IXIC 11358,94 -189,34 -1,64% +26,60% Nasdaq 100 11504,52 -188,05 -1,61% +31,74% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1805 1,1808 -0,03% +5,31% Dlr/Yen JPY= 104,71 104,82 -0,10% -3,81% Euro/Yen 123,62 123,80 -0,15% +1,37% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9083 0,9074 +0,10% -6,15% Euro/CHF 1,0724 1,0718 +0,06% -1,18% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3016 1,3023 -0,05% -1,83% Indice $ .DXY 93,0350 93,0450 -0,01% -3,26% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1900,73 1901,69 -0,05% +25,29% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,38 +0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,58 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,76 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,30 -0,01 +28,01 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,80 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,15 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,96 38,56 +0,40 +1,04% -36,35% CLc1 Brent LCOc1 40,89 40,46 +0,43 +1,06% -38,07% (Marc Angrand, édité par Blandine hénault)

