POINT MARCHÉS-Le pessimisme de la Fed devrait peser sur les actions en Europe (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en forte baisse * Des responsables de la Fed inquiets pour l'économie américaine * Wall Street s'est retournée à la baisse, l'Asie dans le rouge * Les "minutes" de la BCE à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 20 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en forte baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, les inquiétudes exprimées au sein de la Réserve fédérale pour la santé de l'économie américaine dissuadant les investisseurs de prendre des risques. La persistance des tensions entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu'une situation sanitaire toujours préoccupante complètent un tableau d'ensemble défavorable aux actions, en attendant la publication, à 11h30 GMT, du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale européenne. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient perdre de 1,3% à 1,4% en début de séance. Les signaux envoyés mercredi par la Fed après la clôture en Europe mais avant celle de Wall Street, qui s'est retournée à la baisse, sont interprétés négativement par les intervenants de marché. Selon les "minutes" de la réunion des 28 et 29 juillet, plusieurs membres du comité de politique monétaire de l'institut d'émission (FOMC) ont jugé que le rebond du marché du travail ralentissait déjà et que la poursuite du redressement de l'emploi dépendait d'une reprise "large et soutenue" de l'activité des entreprises. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis a diminué depuis le mois dernier mais reste proche de 50.000 en moyenne, ce qui freine la réouverture des entreprises et a déjà contraint des écoles à retarder ou annuler la rentrée dans certains Etats du pays. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a conclu en baisse mercredi une séance pourtant marquée par de nouveaux records du Standard & Poor's 500 et du Nasdaq, les "minutes" de la Fed ayant ravivé les craintes liées à la fragilité de la reprise économique sur fond de pandémie. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 85,19 points, soit 0,31%, à 27.692,88. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a cédé 14,93 points, soit 0,44%, à 3.374,85. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 64,38 points (0,57%) à 11.146,46. Ce dernier avait atteint dans la matinée un nouveau plus haut historique à 11.257,422 tandis que le S&P 500 touchait un nouveau pic à 3.399,54. "La Fed est prudente dans ses minutes et elle l'est depuis le mois dernier", commente Mike O'Rourke, stratège de Jones Trading. "Je crois que le fait que la Fed ne soit pas très chaude sur le contrôle de la courbe des rendements et certaines mesures extrêmes que les investisseurs pourraient apprécier suscite l'inquiétude." Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 0,6% mais la tendance pourrait évoluer avec la publication, une heure avant l'ouverture, des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT). EN ASIE La réaction aux "minutes" de la Fed est également négative en Asie où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a perdu 1% et où l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS recule de 0,6%. CHANGES/TAUX Les répercussions sont limitées sur le marché des devises où l'indice dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se stabilise autour de 1,1834 dollar. .DXY EUR= . Sur le marché obligataire, le regain d'aversion au risque fait reculer les rendements des emprunts d'Etat. Celui des Treasuries à 10 ans perd près de deux points de base à 0,657% et celui du Bund de même échéance, taux de référence de la zone euro, descend vers -0,49%. US10YT=RR DE10YT=RR PÉTROLE Les craintes pour l'économie pénalisent en revanche les deux contrats de référence sur le brut qui perdent chacun autour de 1%, à 44,99 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 42,49 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 15 925.000 963.000 août Indice d'activité "Philly août 21.0 24.1 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22881,89 -228,72 -0,99% -3,27% .N225 Topix 1599,20 -14,53 -0,90% -7,10% .TOPX Hong Kong 24699,38 -479,53 -1,90% -12,38% .HSI Taiwan 12362,64 -416,00 -3,26% +3,05% .TWII Séoul 2277,67 -82,87 -3,51% +3,64% .KS11 Singapour 2516,07 -44,97 -1,76% -21,93% .STI Shanghaï 3370,64 -37,49 -1,10% +10,51% .SSEC Sydney 6120,00 -47,60 -0,77% -8,44% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27692,88 -85,19 -0,31% -2,96% .DJI S&P-500 3374,85 -14,93 -0,44% +4,46% .SPX Nasdaq 11146,46 -64,38 -0,57% +24,23% .IXIC Nasdaq 100 11318,64 -80,39 -0,71% +29,61% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1434,54 +9,69 +0,68% -11,66% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3317,62 +27,98 +0,85% -11,42% .STOXX50E CAC 40 4977,23 +39,17 +0,79% -16,74% .FCHI Dax 30 12977,33 +95,57 +0,74% -2,05% .GDAXI FTSE .FTSE 6111,98 +35,36 +0,58% -18,97% SMI .SSMI 10310,01 +141,61 +1,39% -2,89% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1837 1,1836 +0,01% +5,59% EUR= Dlr/Yen 106,08 106,10 -0,02% -2,55% JPY= Euro/Yen 125,60 125,60 +0,00% +2,99% EURJPY= Dlr/CHF 0,9148 0,9150 -0,02% -5,48% CHF= Euro/CHF 1,0833 1,0832 +0,01% -0,18% EURCHF= Stg/Dlr 1,3082 1,3098 -0,12% -1,33% GBP= Indice $ 93,0370 92,8870 +0,16% -3,26% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4890 -0,0150 Bund 2 ans -0,6790 -0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1920 -0,0060 +29,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6574 -0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1371 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 42,49 42,93 -0,44 -1,02% -30,58% US CLc1 Brent 45,02 45,37 -0,35 -0,77% -31,82% LCOc1 (édité par Jean-Philippe Lefief)

