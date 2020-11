Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le flux de bonnes nouvelles sur les vaccins reste porteur Reuters • 23/11/2020 à 13:04









* Wall Street devrait débuter dans le vert la semaine de Thanksgiving * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,14%, le CAC 40 à Paris 0,44% * AstraZeneca évoque une efficacité allant jusqu'à 90% pour son vaccin * Les PMI flash suggèrent un retour en récession en zone euro au T4 par Marc Angrand PARIS, 23 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi, l'espoir de voir lancées rapidement des campagnes de vaccination contre le coronavirus continuant de favoriser le courant acheteur qui a dominé les trois dernières semaines sur les marchés mondiaux. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent pour l'instant une progression d'environ 0,5% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4%% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,44% à 5.520,07 points à 11h55 GMT après un pic à 5.555,83, son meilleur niveau depuis le 27 février. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,14% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,57%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,41%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,14%. Si la pandémie continue de progresser dans le monde, avec entre autres plus de 12 millions de cas recensés désormais aux Etats-Unis, les investisseurs privilégient la perspective d'un allègement des mesures de confinement dans plusieurs pays européens à l'approche des fêtes de fin d'année et surtout les bonnes nouvelles sur le front du développement de vaccins, seule piste susceptible de permettre un retour à la normale durable de l'activité économique. Et sur ce front, les dernières nouvelles sont encourageantes: les premières vaccinations aux Etats-Unis pourraient avoir lieu dès le 11 décembre dans l'hypothèse la plus optimiste et surtout, le laboratoire britannique AstraZeneca AZN.L a annoncé à son tour un taux d'efficacité de son candidat vaccin susceptible d'atteindre 90%. La nouvelle éclipse pour l'instant les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit, qui confirment que la zone euro devrait renouer avec la récession au quatrième trimestre en raison des nouvelles restrictions sanitaires. "La capacité de résistance du secteur manufacturier est un facteur clé de soutien à l'économie pour l'hiver", estime Rosie Colthorpe, économiste Europe d'Oxford Economics. Elle ajoute que "les prévisions des entreprises pour les 12 prochains mois se sont améliorées", ce qui pourrait limiter la baisse des investissements. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le rebond favorise une nouvelle fois les secteurs cycliques de l'énergie, dont l'indice Stoxx .SXEP gagne 2,21%, des banques .SX7P (+1,57%) et des matières premières .SXPP (+1,37%) alors que les compartiments défensifs restent à la traîne: celui de la santé et de la pharmacie .SXDP perd 0,76%, celui des télécoms .SXKP 0,58% et celui des services aux collectivités ("utilities") <.SX6P 0,28%. AstraZeneca AZN.L perd 1,85% malgré les annonces concernant son vaccin, certains analystes jugeant décevante l'efficacité annoncée de celui-ci. Le titre avait en outre déjà pris plus de 40% depuis fin octobre. Dans le secteur bancaire, Crédit agricole SA CAGR.PA gagne 2,75% après l'annonce du rachat par sa filiale italienne de Credito Valtellinese (Creval) PCVI.MI . Ce dernier bondit de 22,42%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR remonte de plus de deux points de base à 0,8504%, un mouvement favorisé par le regain général d'appétit pour les actifs les plus risqués. Dans la zone euro, les variations sont plus limitées, le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , qui reculait dans les premiers échanges, s'affichant désormais pratiquement inchangé à -0,58%. CHANGES Les progrès des vaccins, en favorisant la prise de risque, privent le dollar de son attrait de valeur refuge: le billet vert abandonne 0,34% face à un panier de devises de référence .DXY , au plus bas depuis le 1er septembre. L'euro en a profité pour dépasser brièvement 1,19 dollar EUR= pour la première fois en deux semaines, malgré les mauvais résultats des enquêtes PMI. La hausse est plus marquée encore pour la livre sterling, au plus haut depuis plus de deux mois et demi face au dollar GBP= . PÉTROLE L'évolution des cours du pétrole reste liée au flux d'informations sur les progrès de la recherche vaccinale, ce qui se traduit par une hausse marquée des cours après les annonces d'AstraZeneca. Le Brent gagne 1,16% à 45,48 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,94% à 42,82 dollars CLc1 . La tendance profite aussi, comme la semaine dernière, des anticipations d'un report des augmentations de production de l'Opep et de ses alliés initialement prévues pour janvier, report qui devrait être officialisé en début de semaine prochaine. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29380,00 +168,00 +0,58% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3572,75 +18,50 +0,52% Nasdaq-100 11947,25 +41,50 +0,35% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29263,48 -219,75 -0,75% +2,54% .DJI S&P-500 .SPX 3557,54 -24,33 -0,68% +10,11% Nasdaq .IXIC 11854,97 -49,74 -0,42% +32,12% Nasdaq 100 11906,44 -78,99 -0,66% +36,34% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1505,73 +1,37 +0,09% -7,28% .FTEU3 Eurostoxx 50 3480,86 +13,26 +0,38% -7,06% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5518,45 +22,56 +0,41% -7,69% Dax 30 .GDAXI 13211,09 +73,84 +0,56% -0,29% FTSE .FTSE 6358,69 +7,24 +0,11% -15,69% SMI .SSMI 10465,56 -30,09 -0,29% -1,43% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1900 1,1853 +0,40% +6,16% Dlr/Yen JPY= 103,70 103,85 -0,14% -4,74% Euro/Yen 123,44 123,11 +0,27% +1,22% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9077 0,9109 -0,35% -6,21% Euro/CHF 1,0806 1,0801 +0,05% -0,42% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3365 1,3282 +0,62% +0,80% Indice $ .DXY 92,0720 92,3920 -0,35% -4,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,4600 -0,0700 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5800 +0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7550 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3466 +0,0000 +23,34 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8504 +0,0210 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1634 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 42,76 42,42 +0,34 +0,80% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 45,43 44,96 +0,47 +1,05% #VALUE! (édité par Patrick Vignal)

