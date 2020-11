Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le duo Pfizer-BioNTech de nouveau en soutien Reuters • 18/11/2020 à 13:27









* Pfizer et BioNTech confirment l'efficacité de leur candidat vaccin * Hausse de 0,3% en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,42%, le CAC 40 à Paris 0,48% * L'actualité des fusions-acquisitions favorise aussi la hausse en Europe PARIS, 18 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes, après une ouverture dans le rouge, amplifient leur progression à mi-séance mercredi après les nouvelles annonces positives de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE sur leur vaccin expérimental contre le coronavirus. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une progression d'environ 0,4% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,48% à 5.509,27 points vers 12h15 GMT après être revenu à 5.452,12 en début de séance. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,15% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,42%. Neuf jours après les résultats provisoires de leur essai de phase III, accueillis par une spectaculaire bouffée d'euphorie sur les marchés, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur candidat vaccin était efficace à 95% selon l'analyse définitive des résultats et qu'ils déposeraient dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence auprès des autorités de santé américaine. Cette confirmation des progrès rapides enregistrés dans la recherche d'un ou plusieurs vaccins l'emporte donc sur les bilans toujours préoccupants de l'épidémie aux Etats-Unis et en Europe comme sur les indicateurs peu encourageants publiés ces dernières heures, comme les ventes au détail aux Etats-Unis ou l'inflation en zone euro. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les plus fortes hausses sectorielles en Europe sont pour le secteur de la distribution, dont l'indice Stoxx .SXRP progresse de 1,05%, et pour celui du tourisme et des loisirs .SXTP (+1,07%), le plus réactif aux informations concernant les vaccins contre le COVID-19. L'actualité des fusions-acquisitions assure par ailleurs un soutien supplémentaire aux marchés européens: l'assureur britannique RSA RSA.L gagne ainsi 3,93% après avoir reçu une offre de rachat du duo formé par le canadien Intact Financial IFC.TO et le danois Tryg TRYG.CO et l'opérateur boursier allemand Deutsche Börse DB1Gn.DE prend 3,78% après l'annonce de son entrée à hauteur de 80% au capital du cabinet de conseil aux investisseurs ISS. En tête du Stoxx 600, Ubisoft UBIP.PA prend 4,61% après un nouveau point sur les débuts commerciaux de son jeu "Assassin's Creed Valhalla", présentés comme les meilleurs depuis la création de la série. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR a légèrement réduit ses pertes après les annonces de Pfizer et BioNTech mais, à 0,8668%, il continue de s'éloigner du plus haut de près de huit mois touché la semaine dernière à 0,975%. En Europe, celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est pratiquement inchangé à -0,561%, ayant effacé ses gains du début de séance après la confirmation de la baisse de 0,3% sur un an des prix dans la zone euro en octobre. CHANGES Pénalisé à la fois par les espoirs placés dans les vaccins contre le coronavirus et par les chiffres décevants des ventes au détail aux Etats-Unis, e dollar continue de céder du terrain face aux autres grandes devises: l'indice qui permet de suivre ses fluctuations face à un panier de référence .DXY (-0,06%) se rapproche du plus bas de plus de deux mois touché en début de semaine dernière. L'euro se traite autour de 1,1875 dollar <EUR=). La livre sterling poursuit sa hausse GBP= EURGBP= dans l'espoir d'un accord entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=BTSP a dépassé 18.000 dollars, se rapprochant de son pic de décembre 2017. PÉTROLE Le marché pétrolier profite toujours des anticipations de report de l'augmentation de la production de l'"Opep+" initialement prévue pour janvier, un facteur qui relègue au second plan la hausse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 1,9% à 44,58 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,81% à 42,18 dollars CLc1 . Selon l'American Petroleum Institute (API), les stocks de brut américains ont augmenté de 4,2 millions de barils la semaine dernière, alors que le consensus donnait une hausse de 1,7 million seulement. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29859,00 +139,00 +0,47% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3619,00 +12,25 +0,34% Nasdaq-100 11994,75 +19,75 +0,16% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29783,35 -167,09 -0,56% +4,36% .DJI S&P-500 .SPX 3609,53 -17,38 -0,48% +11,72% Nasdaq .IXIC 11899,34 -24,79 -0,21% +32,62% Nasdaq 100 11977,49 -35,90 -0,30% +37,15% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1506,15 +4,41 +0,29% -7,25% .FTEU3 Eurostoxx 50 3482,20 +13,72 +0,40% -7,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5508,48 +25,48 +0,47% -7,86% Dax 30 .GDAXI 13177,74 +44,27 +0,34% -0,54% FTSE .FTSE 6376,20 +10,87 +0,17% -15,46% SMI .SSMI 10579,87 +14,75 +0,14% -0,35% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1868 1,1861 +0,06% +5,87% Dlr/Yen JPY= 103,99 104,17 -0,17% -4,47% Euro/Yen 123,42 123,57 -0,12% +1,21% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9112 0,9111 +0,01% -5,85% Euro/CHF 1,0815 1,0811 +0,04% -0,34% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3271 1,3241 +0,23% +0,09% Indice $ .DXY 92,3790 92,4160 -0,04% -3,94% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,1700 -0,0100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5550 +0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7250 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3316 -0,0040 +22,34 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8668 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1773 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 42,17 41,43 +0,74 +1,79% -31,11% CLc1 Brent LCOc1 44,55 43,75 +0,80 +1,83% -32,53% (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

