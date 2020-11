Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le Dow Jones finit en forte hausse après l'annonce de Pfizer, le Nasdaq en baisse Reuters • 09/11/2020 à 22:56









(Mastic titre) * Le Dow Jones gagne 2,95% et le S&P-500 1,16%, alors que le Nasdaq recule de 1,53% * Boeing et les compagnies aériennes en forte hausse * Les géants du numériques marquent le pas * 9 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en hausse de 2,95%, la perspective d'un vaccin contre le coronavirus, venue s'ajouter à la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, ayant dopé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 834,57 points à 29.157,97. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 41,06 points, soit 1,16%, à 3550,50 points. Le Nasdaq Composite a en revanche perdu 181,44 points (1,53%) à 11.713 points. Les actions mondiales se sont envolées après l'annonce par le laboratoire Pfizer PFE.N que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90%, selon les premières données d'une vaste étude. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS , qui couvre 49 marchés développés et émergents et évoluait déjà à un plus haut historique avec la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, a accentué ses gains après cette annonce. "Un vaccin est une pièce importante du puzzle, indispensable à l'économie et aux marchés mondiaux pour mettre fin à la récession. Des obstacles subsistent mais pour l'instant, cela change la donne entre les secteurs gagnants et perdants du COVID-19", a déclaré Karen Ward, responsable de la stratégie marchés EMEA chez JPMorgan AM. "Avec la victoire de Biden et une approche multilatérale plus prévisible sur des questions telles que le commerce et le changement climatique, les conditions sont réunies pour une reprise plus équilibrée", a-t-elle ajouté. Au terme d'un long suspense, Joe Biden a été déclaré samedi vainqueur de la course à la Maison blanche face au président sortant Donald Trump par les grands médias américains. La perspective d'une cohabitation au Congrès, laissant présager de mesures politiques équilibrées, a également rassuré les investisseurs. VALEURS Les entreprises les plus durement touchées par les interdictions de voyager et les mesures de confinement ont été les plus grandes bénéficiaires du jour. L'indice du secteur aérien a gagné 19% tandis que Boeing BA.N bondissait de 15%. Le croisiériste Carnival CCL.N prend quant à lui plus de 32%. Le secteur technologique et les entreprises qui ont tiré parti de la pandémie, notamment avec la hausse des ventes en ligne, sont ne revanche pénalisés ou enregistrent des gains moins importants. Netflix NFLX.O et Amazon AMZN.O perdent respectivement plus de 8 et de 5% dans les échanges après-bourse. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mardi: (Sinéad Carew, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.