POINT MARCHÉS-Le Dow Jones finit en baisse de 1,4%, le Nasdaq en hausse

* Le Dow Jones cède 1,39%, le S&P-500 perd 0,56%, mais le Nasdaq gagne 0,53% * 9 juillet (Reuters) - Le Dow Jones a fini en baisse de 1,39% jeudi à Wall Street, où les investisseurs craignent de nouvelles fermetures d'entreprises en raison de l'aggrataion de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis. L'indice des valeurs vedettes .DJI a cédé 361,19 points à 25.706,09. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 17,89 points, soit 0,56%, à 3.152,05. Le Nasdaq Composite .IXIC a en revanche gagné 55,25 points (0,53%) à 10.547,75 points. Plus de 900 décès et 60.000 nouveaux cas de Covid-19 - un record mondial en 24 heures - ont été recensés mercredi aux Etats-Unis. La Floride a fait état à elle seule de 9.000 malades et 120 morts de plus. A Wall Street, les investisseurs ont commencé à se focaliser sur les résultats du deuxième trimestre, dont les annonces doivent se multiplier la semaine prochaine. Les sociétés du S&P 500 devraient afficher la plus forte baisse trimestrielle de leurs bénéfices depuis la crise financière de 2008, selon les données IBES de Refinitiv. "Je m'attends à beaucoup de chiffres et de prévisions confus. Le Covid n'est certainement pas derrière nous, alors peut-être le 'V' va-t-il s'allonger", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie, évoquant le rebond attendu de la croissance. VALEURS Walgreens Boots Alliance WBA.O a perdu 8,2% après avoir fait état d'une perte au deuxième trimestre due à des charges de dépréciation hors trésorerie de deux milliards de dollars en raison des perturbations dues au coronavirus. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE: (Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)

