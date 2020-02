Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le Dow Jones finit en baisse après l'avertissement d'Apple, le Nasdaq stable Reuters • 18/02/2020 à 22:56









* Le Dow Jones cède 0,56%, le S&P-500 perd 0,29% * Le Nasdaq gagne 0,02% * L'avertissement d'Apple secoue les marchés * * NEW YORK, 18 février (Reuters) - L'indice Dow Jones a finit en baisse de 0,56% mardi à la Bourse de New York après l'avertissement d'Apple sur ses résultats, alors que le Nasdaq terminait la séance pratiquement inchangé. Le Dow Jones .DJI a cédé 165,89 points à 29.232,19. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 9,87 points, soit -0,29%, à 3.370,29. Le Nasdaq Composite .IXIC a en revanche gagné 1,57 points (0,02%) à 9.732,74 points. L'avertissement d'Apple AAPL.O en raison de l'épidémie due au coronavirus porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à la remontée des actions, après les nouvelles mesures de soutien annoncées lundi par Pékin. "Nous avons souligné que la réaction du marché au cours des dernières semaines était excessivement positive et [l'avertissement d'Apple] pourrait être un signal d'alarme pour tous les investisseurs qui ont ignoré jusqu'ici l'impact négatif potentiel du coronavirus", ont déclaré les analystes d'UniCredit. Dans ce contexte, l'annonce d'un ralentissement de la progression de l'épidémie, tombé pour la première fois depuis janvier sous le seuil de 2.000 nouveaux cas quotidiens, ou la confiance affichée de Pékin dans sa capacité à atteindre son objectif de croissance annuel, n'ont pas suffit à rassurer. VALEURS Apple accuse un repli de 1,8%. Les fournisseurs du groupe à la pomme reculent également: Qualcomm QCOM.O , Micron Technology MU.O , Applied Materials AMAT.O et Broadcom AVGO.O perdent entre 1% et 2%. Les banques américaines souffrent de la baisse des rendements obligataires souverains. Morgan Stanley MS.N , JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N cèdent entre 1,45% et 3,46%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mardi : L8N2AI5Q5 (Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)

