POINT MARCHÉS-Le couvre-feu français plombe le moral des investisseurs européens

* L'indice Stoxx 600 perd 1,96%, le CAC 40 à Paris 1,99% * Les restrictions en Europe se multiplient face à la pandémie * Des mesures de relance aux USA de plus en plus improbables * Le dollar entouré, les rendements souverains reculent * Les résultats commencent à animer la cote en Europe PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse en début de séance jeudi, les nouvelles mesures annoncées en Europe pour tenter de freiner la propagation du coronavirus plombant le sentiment de marché, tout comme les dernières déclarations de l'administration Trump écartant l'adoption de mesures de relance dans l'immédiat. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,99% à 4.843,45 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,87% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,62%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,83% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,96%. Ce dernier se dirige vers sa plus mauvaise séance depuis le 21 septembre, tout comme le CAC 40. Le sentiment de marché accuse le coup de l'annonce mercredi soir par Emmanuel Macron d'un couvre feu de 21h00 à 06h00 en Ile-de-France et dans huit métropoles françaises à partir de samedi et pour quatre semaines au moins pour tenter de limiter l'ampleur de la deuxième vague de l'épidémie dans l'Hexagone. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage aussi de durcir les mesures de restriction à Londres et dans le nord de l'Angleterre et en Allemagne, le nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint un niveau sans précédent (6.638) . Les investisseurs ne peuvent par ailleurs pas compter sur la relance aux Etats-Unis pour leur redonner confiance: le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a reconnu qu'il serait difficile d'aboutir à un compromis avec les démocrates du Congrès avant les élections du 3 novembre, les positions des deux camps étant "très éloignées". Dans ce contexte, les marchés attendent à 12h30 GMT les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui devraient poursuivre leur lente décrue, et les indices d'activité "Empire State" et "Philly Fed", deux baromètres de la confiance des entreprises. Un dernier facteur favorise l'aversion au risque: la montée lente mais régulière des tensions diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis, Pékin ayant critiqué les dernières initiatives de Washington tandis que l'administration américaine se prépare, selon plusieurs sources, à inscrire le géant chinois des paiement Ant Group sur une liste noire. VALEURS Tous les indices sectoriels européens sont dans le rouge, à commencer par les plus menacés par les multiples mesures de restriction annoncées ou envisagées dans plusieurs pays: l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP perd 3,09%, celui des banques .SX7P 2,2% et celui du tourisme et des loisirs .SXTP 2,46%. A Paris, le groupe hôtelier Accor ACCP.PA et le spécialiste de la restauration collective Elior ELIOR.PA cèdent respectivement 5,32% et 5,88%. Dans l'aérien, Lufthansa LHAG.DE chute de 5,3%, Air France-KLM AIRF.PA de 2,87% et Ryanair RYA.I , qui a réduit d'un tiers ses capacités pour la saison hivernale, recule de 3,21%. Dans l'actualité des publication des résultats, qui commencent à monter en cadence, Roche ROG.S cède 2,5% après un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre tandis que Publicis PUBP.PA (-1,07%) limite son repli après avoir battu le consensus . A la hausse, Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS bondit de 12,03% après la mobilisation d'un groupe d'actionnaires contre le projet de renforcement du bilan du groupe d'immobilier commercial, qui prévoit une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de -0,51% dans le sillage de Wall Street. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghaï .SSEC a cédé 0,26% après un début de séance positif, la tendance s'étant inversée après l'annonce d'un nouveau ralentissement de l'inflation, au plus bas depuis 19 mois, et d'un recul plus marqué qu'anticipé des prix à la production. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en baisse d'au moins 0,5% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de plus de 1% pour le Nasdaq. Mercredi, le Dow Jones .DJI a cédé 0,58% à 28.514 points, le S&P-500 .SPX a perdu 0,66% à 3.488,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,80% à 11.768,73 points. Le recul des banques américaines a plombé la séance, Bank of America BAC.N perdant 5,33% et sa concurrente Wells Fargo WFC.N 6,02% après la publication de leurs résultats trimestriels. TAUX Le regain marqué d'aversion au risque fait rechuter les rendements obligataires en favorisant le repli sur les emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans cède plus de trois points de base et retombe sous -0,6% DE10YT=RR , au plus bas depuis le 13 mars. Son équivalent français FR10YT=RR , à -0,337%, est lui aussi au plus bas depuis sept mois. Le repli est pour l'instant moins marqué pour le dix ans américain, qui revient à 0,7041%, en baisse de 1,6 point US10YT=RR . CHANGES La recherche de sécurité profite aussi au dollar, qui amplifie sa hausse face à un panier de devises de référence .DXY (+0,21%), dont l'euro, qui revient vers 1,1725 EUR= . La livre sterling, elle, recule GBP= EURGBP= à quelques heures du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sur le Brexit. PÉTROLE La résurgence de la pandémie et les mesures prises pour tenter de la limiter pèsent sur le marché pétrolier, qui efface une partie de ses gains de mercredi. Le Brent abandonne 0,83% à 42,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,85% à 40,69 dollars CLc1 . L'un et l'autre avaient gagné plus de 2% la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 825.000 840.000 octobre Indice d'activité "Empire octobre 15,0 17,0 State" Indice d'activité "Philly octobre 14,0 15,0 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1408,12 -25,75 -1,80% -13,29% .FTEU3 Eurostoxx 50 3196,71 -76,57 -2,34% -14,64% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4841,18 -100,48 -2,03% -19,02% Dax 30 .GDAXI 12679,27 -348,79 -2,68% -4,30% FTSE .FTSE 5826,70 -108,36 -1,83% -22,75% SMI .SSMI 10124,64 -168,02 -1,63% -4,64% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23507,23 -119,50 -0,51% -0,63% .N225 Topix .TOPX 1631,79 -12,11 -0,74% -5,20% Hong Kong 24158,54 -508,55 -2,06% -14,30% .HSI Taiwan .TWII 12827,82 -91,49 -0,71% +6,92% Séoul .KS11 2361,21 -19,27 -0,81% +7,44% Singapour 2524,81 -30,78 -1,20% -21,66% .STI Shanghaï 3332,18 -8,59 -0,26% +9,25% .SSEC Sydney .AXJO 6210,30 +31,10 +0,50% -7,09% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28514,00 -165,81 -0,58% -0,09% .DJI S&P-500 .SPX 3488,67 -23,26 -0,66% +7,98% Nasdaq .IXIC 11768,73 -95,17 -0,80% +31,16% Nasdaq 100 11985,36 -97,81 -0,81% +37,24% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1714 1,1746 -0,27% +4,50% Dlr/Yen JPY= 105,22 105,15 +0,07% -3,34% Euro/Yen 123,28 123,50 -0,18% +1,09% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9141 0,9138 +0,03% -5,54% Euro/CHF 1,0710 1,0728 -0,17% -1,32% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2975 1,3011 -0,28% -2,15% Indice $ .DXY 93,5730 93,3820 +0,20% -2,70% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1895,31 1900,89 -0,29% +24,94% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,97 +0,62 FGBLc1 Bund 10 ans -0,62 -0,04 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,77 -0,03 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,34 -0,03 +27,79 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,70 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,14 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,65 41,04 -0,39 -0,95% -33,59% CLc1 Brent LCOc1 42,95 43,32 -0,37 -0,85% -34,95% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

