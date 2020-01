Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le coronavirus pèse de nouveau sur la tendance Reuters • 31/01/2020 à 13:22









* Les indices américains attendus dans le rouge * Les places européennes sont reparties à la baisse * L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Chine et ailleurs * Les indicateurs économiques du jour peu encourageants par Marc Angrand PARIS, 31 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, rattrapées par les craintes pour l'économie et les entreprises liées au coronavirus alors que se multiplient déjà les signes de ralentissement de la croissance. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,3% à 0,5%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,52% à 5.841,08 points vers 11h10 GMT, au plus bas depuis le 11 décembre. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,84% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,38%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,48% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. Ce dernier s'achemine vers une baisse d'environ 0,5% en janvier après quatre mois consécutifs de hausse. En hausse à l'ouverture, les actions européennes sont passées dans le rouge en milieu de matinée après l'annonce de deux premiers cas d'infection au coronavirus au Royaume-Uni. Et les derniers chiffres rendus publics par Pékin sur la propagation de l'épidémie, avec près de 10.000 cas officiellement recensés, dépassent ceux de l'épidémie du Sras en 2002-2003. "Si par malheur la propagation du virus n'était pas maîtrisée, l'impact sur l'économie mondiale serait probablement bien plus sévère qu'il ne l'a été à l'époque du Sras", préviennent les stratèges d'UBS dans une note sur le sujet. Les pays touchés ou menacés de l'être, du Japon à l'Italie en passant par les Etats-Unis multiplient les mesures de restriction aux voyages en Chine. Parallèlement, plusieurs multinationales ont déjà averti que l'épidémie aurait un impact sur leur activité des premiers mois de l'année. Les indicateurs économiques du jour, qui n'intègrent que très partiellement les risques liés au coronavirus, ne sont en outre guère réjouissants: l'indice PMI officiel chinois, à 50,0 en janvier, reflète une stagnation de l'activité manufacturière et en Europe, la croissance au quatrième trimestre est inférieure aux attentes en France (-0,1%) comme dans l'ensemble de la zone euro (+0,1%) tandis que l'économie italienne affiche une contraction de 0,3%. Dans ce contexte, l'événement très symbolique que constitue la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne est pratiquement ignoré par les marchés. Aux Etats-Unis, on attend à 13h30 GMT les chiffres mensuels des dépenses de consommation des ménages pour le mois qui s'achève. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Parmi les secteurs de la cote européenne les plus exposés au risque d'un ralentissement de l'économie chinoise, celui du pétrole et du gaz .SXEP recule de 0,95% et celui des matières premières .SXPP de 1,17%, celui des transports et du tourisme .SXTP de 0,56%. Electrolux ELUXb.ST abandonne 4,49%, l'un des replis les plus marqués du Stoxx 600, après avoir averti que l'épidémie aurait un impact sur ses activités en perturbant ses approvisionnements depuis la Chine. La chute la plus violente de l'indice européen est pour le groupe espagnol Banco Sabadell SABE.MC , qui perd 11,36% après une perte inattendue due à de nouvelles provisions. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat restent proches de leurs récents plus bas de trois mois, les préoccupations liées au coronavirus demeurant le principal déterminant de la tendance. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR s'affiche à -0,416% et son équivalent français -0,154%. Il n'ont pratiquement pas réagi à la première estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre, ni à celle de l'inflation des 19 en janvier, à 1,4% en rythme annuel, un chiffre conforme aux attentes mais toujours nettement inférieur à l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE). Le rendement à dix ans américain US10YT=RR est lui aussi stable à 1,5597% après être revenu jeudi à 1,534%, son plus bas niveau depuis le 9 octobre. CHANGES Sur le marché des devises, les écarts sont limités pour les principales monnaies exposées au risque coronavirus au lendemain des déclarations jugées globalement rassurantes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'épidémie. Le yuan, en léger recul sur le marché "onshore" CNH= , parvient ainsi à se maintenir au-dessus du seuil symbolique de 7,0 pour un dollar qu'il avait enfoncé jeudi. Le billet vert, lui, est quasi inchangé face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro se traite autour de 1,1025 EUR= . La livre sterling, de son côté, reste orientée à la hausse au lendemain du maintien du taux directeur de la banque d'Angleterre, accompagné de commentaires optimistes sur la situation économique du Royaume-Uni à quelques heures du Brexit. PÉTROLE Le marché pétrolier est bien orienté, grâce entre autres aux déclarations de l'OMS: le Brent gagne 0,26 % à 58,44 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,42% à 52,36 dollars CLc1 . Le prix du baril se dirige néanmoins vers sa quatrième séance consécutive de baisse et un repli de plus de 10% en janvier. MÉTAUX Le cours du cuivre CMCU3 (-0,47%) se rapproche du plus bas de cinq mois touché jeudi, reflétant les craintes d'une dégradation de la demande chinoise. Il affiche une baisse de 12% depuis le 16 janvier. L'or, au contraire, profite toujours de son statut de valeur refuge et remonte vers les 1.580 dollars l'once XAU= . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 31 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Revenus des ménages décembre +0,3% +0,5% Dépense des ménages n.d. +0,3% Indice 'Core PCE' +0,1% +0,1% - sur un an +1,6% +1,6% 15h00 Indice de confiance du Michigan janvier 99,1 99,1 (déf.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28674,0 -117,00 -0,41% 1YMc1 0 S&P-500 3278,00 -11,75 -0,36% ESc1 Nasdaq-100 9190,75 -25,50 -0,28% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28859,4 +124,99 +0,43% +1,12% .DJI 4 S&P-500 3283,66 +10,26 +0,31% +1,64% .SPX Nasdaq 9298,93 +23,77 +0,26% +3,64% .IXIC Nasdaq 100 9136,09 +34,47 +0,38% +4,61% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1614,64 -7,62 -0,47% -0,57% .FTEU3 Eurostoxx 50 3674,63 -16,15 -0,44% -1,88% .STOXX50E CAC 40 5846,52 -25,25 -0,43% -2,20% .FCHI Dax 30 13114,4 -42,69 -0,32% -1,02% .GDAXI 3 FTSE .FTSE 7321,61 -60,35 -0,82% -2,93% SMI .SSMI 10723,7 -25,15 -0,23% +1,01% 7 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1042 1,1030 +0,11% -1,50% EUR= Dlr/Yen 108,92 108,95 -0,03% +0,06% JPY= Euro/Yen 120,28 120,19 +0,07% -1,37% EURJPY= Dlr/CHF 0,9685 0,9693 -0,08% +0,07% CHF= Euro/CHF 1,0695 1,0695 +0,00% -1,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3123 1,3094 +0,22% -1,03% GBP= Indice $ 97,8500 97,8670 -0,02% +1,74% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,620 +0,0500 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,4140 -0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6610 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1540 -0,0060 +26,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5615 +0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,3909 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 52,48 52,14 +0,34 +0,65% -14,26% CLc1 Brent LCOc1 58,50 58,29 +0,21 +0,36% -11,40% (édité par Patrick Vignal)

