POINT MARCHÉS-Le coronavirus et ses retombées font rechuter les actions

* L'indice Stoxx 600 a perdu 1,07%, le CAC 40 à Paris 1,11% * Wall Street en baisse de plus de 1% à mi-séance * Le bilan du coronavirus s'alourdit encore, son impact économique inquiète * Plusieurs indicateurs décevants en Chine, en Europe et aux USA PARIS, 31 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi et creusé un peu plus leurs pertes de la semaine, de nouveau affectées par la crainte de voir l'épidémie de coronavirus peser sur la croissance économique et les résultats des entreprises. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini la journée sur un repli de 1,11% (65,43 points) à 5.806,34 points, sa plus mauvaise clôture depuis le 5 décembre, après un bref passage sous les 5.800 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 1,39% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,33%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 1,35%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,01% et le Stoxx 600 .STOXX 1,07%. En hausse à l'ouverture, les actions européennes sont passées dans le rouge en milieu de matinée après l'annonce de deux premiers cas d'infection au coronavirus au Royaume-Uni et les derniers chiffres rendus publics par Pékin sur la propagation de l'épidémie, qui dépassent désormais ceux de l'épidémie du Sras en 2002-2003. La croissance de l'économie chinoise pourrait tomber à 5,6% cette année, estime le cabinet Oxford Economics, qui tablait auparavant sur 6%. "Avec les répercussions dans le reste du monde, cela pourrait réduire la croissance mondiale 2020 de 0,2 point à 2,3%, ce qui serait le chiffre annuel le plus faible depuis la crise financière mondiale", ajoute-t-il. Dans ce contexte, l'événement très symbolique que constitue la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne est pratiquement ignoré par les marchés. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a perdu 3,05% et le CAC 40 3,62%. VALEURS Tous les grands secteurs de la cote européenne ont cédé du terrain. Les replis les plus marqués ont touché deux des plus exposés aux retombées de l'épidémie: celui du pétrole et du gaz .SXEP a perdu (-1,59%) et celui des matières premières .SXPP 1,64%. Le compartiment des banques .SX7P (-1,49%) a souffert à la fois de la baisse des rendements obligataires et de la chute de 13,3% de l'espagnole Banco Sabadell SABE.MC après une perte inattendue due à de nouvelles provisions. Dans l'industrie, Electrolux ELUXb.ST a cédé 2,31% après avoir averti que l'épidémie aurait un impact sur ses activités en perturbant ses approvisionnements depuis la Chine. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI cédait 1,51%, le Standard & Poor's 500 1,38% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,27%. Ce dernier limite ses pertes entre autres grâce au bond de 9,11% d'Amazon AMZN.O au lendemain de résultats supérieurs aux attentes qui permettent au géant du commerce en ligne de repasser la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, la croissance du PIB de la zone euro au quatrième trimestre ressort inférieure aux attentes en première estimation à 0,1%, en raison notamment d'une contraction en France (-0,1%) et en Italie (-0,3%). L'inflation des 19 a quant à elle légèrement augmenté à 1,4% sur un an en janvier selon l'estimation "flash" d'Eurostat. Aux Etats-Unis, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,3% en décembre , les résultats définitifs de l'enquête de l'université du Michigan montrent une amélioration du moral des ménages mais l'indice PMI de la région de Chicago est tombé à 42,9, un chiffre nettement inférieur aux attentes puisque le consensus le donnait quasi stable à 48,8. CHANGES Comme depuis le début de l'épidémie, les poussées d'aversion au risque favorisent les devises jugées les plus sûres comme le yen, qui s'apprécie de 0,5% face au dollar JPY= , et le franc suisse, qui prend près de 0,6% CHF= . L'indice dollar, qui permet de suivre les fluctuations du billet vert face à un panier de six devises de référence .DXY , recule de 0,43%. L'euro remonte ainsi à 1,1080 dollar EUR= , au plus haut depuis huit jours. La livre sterling, elle, continue de monter à quelques heures de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne et au lendemain des commentaires jugés rassurants de la Banque d'Angleterre sur les perspectives de croissance et d'inflation. GBP= EURGBP= TAUX La baisse des rendements obligataires de référence s'est amplifiée au fil des heures avec celle des actions: en fin de séance en Europe, celui du Bund allemand à dix ans perdait plus de trois points de base à -0,441%, au plus bas depuis trois mois et demi. Sur le marché américain, le rendement à deux ans US2YT=RR , l'un des plus sensibles aux anticipations de croissance, est revenu à son plus bas niveau depuis septembre 2017 à 1,353% et le dix ans US10YT=RR a touché son plus bas niveau depuis le 8 octobre à 1,522%. PÉTROLE Jusqu'alors en net repli en raison des craintes d'un coup de frein à la demande mondiale avec le ralentissement économique et la réduction du trafic aérien, le marché pétrolier est brièvement repassé en territoire positif après les déclarations du ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, sur une possible réunion des pays de l'"Opep+" dès février afin d'adapter la politique de production. Le Brent est remonté à 58,18 dollars le baril LCOc1 après un plus bas à 57,94 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 51,85 dollars CLc1 après être revenu à 51,23, un plus bas de près de quatre mois. A SUIVRE LUNDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1605,89 -16,37 -1,01% -1,11% Eurostoxx 50 .STOXX50E 3640,91 -49,87 -1,35% -2,78% CAC 40 .FCHI 5806,34 -65,43 -1,11% -2,87% Dax 30 .GDAXI 12981,97 -175,15 -1,33% -2,02% FTSE .FTSE 7279,65 -102,31 -1,39% -3,48% SMI .SSMI 10627,88 -121,04 -1,13% +0,10% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28455,20 -404,24 -1,40% -0,29% S&P-500 .SPX 3243,45 -40,21 -1,22% +0,39% Nasdaq .IXIC 9189,95 -108,98 -1,17% +2,42% Nasdaq 100 .NDX 9034,08 -102,00 -1,12% +3,45% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1081 1,1030 +0,46% -1,15% Dlr/Yen JPY= 108,48 108,95 -0,43% -0,35% Euro/Yen EURJPY= 120,21 120,19 +0,02% -1,43% Dlr/CHF CHF= 0,9638 0,9693 -0,57% -0,41% Euro/CHF EURCHF= 1,0684 1,0695 -0,10% -1,55% Stg/Dlr GBP= 1,3184 1,3094 +0,69% -0,57% Indice $ .DXY 97,4420 97,8670 -0,43% +1,32% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1584,22 1573,92 +0,65% +4,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund FGBLc1 174,99 +0,42 Bund 10 ans DE10YT=RR -0,44 +0,00 Bund 2 ans DE2YT=RR -0,67 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,18 +0,00 +25,90 Treasury 10 ans 1,53 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,36 -0,03 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 51,85 52,14 -0,29 -0,56% -15,29% Brent LCOc1 58,18 58,29 -0,11 -0,19% -11,89% (Marc Angrand, avec Sruthi Shankar à Bangalore)

