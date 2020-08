Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le commerce, l'Ifo et les espoirs de vaccin portent les actions Reuters • 25/08/2020 à 13:38









* Hausse en vue à Wall Street, l'Europe dans le vert à mi-séance * Washington et Pékin renouent le dialogue sur le commerce * Les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus en soutien * Le climat des affaires s'améliore en Allemagne * La contraction du PIB allemand au T2 révisée à 9,7% par Laetitia Volga PARIS, 25 août (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse et les Bourses européennes continuent de monter mardi à mi-séance, des signaux positifs venus des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, l'amélioration du climat des affaires en Allemagne et l'optimisme sur le développement d'un vaccin du COVID-19 favorisant les actifs risqués. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,4% à 0,6% pour le Dow Jones et le S&P-500 mais proche de l'équilibre pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,87% à 5.051,58 points vers 11h12 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,78% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,2%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,58%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,81% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,66%. Le sentiment général favorable aux actifs risqués, actions en tête, s'appuie en premier lieu sur les progrès constatés par les négociateurs américains et chinois sur la résolution de questions en lien avec l'accord commercial de "phase un" conclu en janvier dernier. La tendance est toujours alimentée par les espoirs d'un vaccin contre le nouveau coronavirus après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) américaine à un traitement du COVID-19 à base de plasma sanguin et l'article du Financial Times selon lequel l'administration Trump envisage une procédure accélérée pour le candidat vaccin mis au point par AstraZeneca AZN.L et l'Université d'Oxford. Le dossier de demande d'autorisation du candidat vaccin pourrait être soumis aux autorités sanitaires dès cette année si les chercheurs arrivent à collecter suffisamment de données, a déclaré le directeur du centre de recherches sur les vaccins Oxford Vaccine Group. Par ailleurs, AstraZeneca a annoncé avoir lancé des essais sur une combinaison d'anticorps pour la prévention et le traitement du COVID-19. Dans l'actualité macroéconomique, le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en août, l'indice Ifo remontant à 92,6 contre 90,4 en juillet et 92,2 attendu par le consensus. L'économie allemande a subi au deuxième trimestre une contraction sans précédent, à 9,7%, un chiffre néanmoins un peu moins important qu'en première estimation (-10,1%). LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street, Salesforce.com CRM.N , Amgen AMGN.O et Honeywell HON.N gagnent de 3,6% à 4% après l'annonce de leur entrée dans l'indice Dow Jones à partir du 31 août. Ils remplaceront Exxon Mobil XOM.N , Pfizer PFE.N et Raytheon Technologies RTX.N , qui cèdent entre 1,5% et 2,4%. VALEURS EN EUROPE Tous les indices sectoriels montent en Europe avec une progression particulièrement nette pour le compartiment des transports et des loisirs .SXTP (+2,36%), en première ligne dans la crise du coronavirus. EasyJet EZJ.L , Accor ACCP.PA et IAG ICAG.L campent parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600 avec des gains compris entre 3,05% et 4,36%. Le groupe britannique de technologie Aveva Group AVV.L , filiale du français Schneider Electric SCHN.PA (+1,62%), grimpe de 5,38% après avoir annoncé un accord pour le rachat d'OSIsoft, fabricant non coté de logiciels industriels, pour une valeur d'entreprise de 5 milliards de dollars (4,23 milliards d'euros). En baisse, EssilorLuxottica ESLX.PA perd 0,6% après le refus par la justice néerlandaise de lui accorder le droit d'obtenir de GrandVision GVNV.AS , qu'il prévoit de racheter, des informations supplémentaires sur sa gestion de la crise du coronavirus. TAUX Sur le marché obligataire, la remontée des rendements des emprunts d'Etat de la zone euro s'est amplifiée grâce à la progression pour le quatrième mois consécutif de l'indice Ifo: celui du Bund allemand à dix ans a atteint un plus haut d'une semaine à -0,433%. DE10YT=RR Le dix ans américain évolue également un pic d'une semaine à plus de 0,69% (+4,5 points de base) US10YT=RR . CHANGES Du côté des devises, le dollar recule encore face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui remonte à 1,182 dollar (+0,29%). .DXY EUR= PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse prudente, les acteurs du marché anticipant une baisse de la production dans le Golfe du Mexique alors que la tempête tropicale Laura est en passe de devenir un ouragan majeur. Le Brent LCOc1 gagne 0,69% à 45,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,19% à 42,7 dollars. PAS D'INDICATEUR AMÉRICAIN À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 28427,00 +188,00 +0,67% S&P-500 ESc1 3441,50 +14,00 +0,41% Nasdaq-100 NQc1 11634,75 -1,50 -0,01% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 28308,46 +378,13 +1,35% -0,81% S&P-500 .SPX 3431,28 +34,12 +1,00% +6,21% Nasdaq .IXIC 11379,72 +67,92 +0,60% +26,83% Nasdaq 100 .NDX 11626,17 +71,01 +0,61% +33,13% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1447,93 +8,39 +0,58% -10,84% .FTEU3 Eurostoxx 50 3358,83 +27,09 +0,81% -10,32% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5051,58 +43,69 +0,87% -15,50% Dax 30 .GDAXI 13168,72 +102,18 +0,78% -0,61% FTSE .FTSE 6117,13 +12,40 +0,20% -18,90% SMI .SSMI 10325,70 +17,31 +0,17% -2,74% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1821 1,1787 +0,29% +5,45% Dlr/Yen JPY= 106,48 105,97 +0,48% -2,19% Euro/Yen EURJPY= 125,88 124,94 +0,75% +3,22% Dlr/CHF CHF= 0,9093 0,9117 -0,26% -6,04% Euro/CHF EURCHF= 1,0750 1,0749 +0,01% -0,94% Stg/Dlr GBP= 1,3131 1,3063 +0,52% -0,97% Indice $ .DXY 93,1000 93,2980 -0,21% -3,20% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,1000 -0,9200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4390 +0,0550 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6500 +0,0230 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1403 +0,0500 +29,87 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6900 +0,0440 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1656 +0,0130 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 42,70 42,62 +0,08 +0,19% -30,24% CLc1 Brent LCOc1 45,44 45,13 +0,31 +0,69% -31,18% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.