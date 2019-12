POINT MARCHÉS-Le commerce en soutien à Wall St, la livre monte après la victoire de Johnson

* Les indices européens gagnent plus de 1%, les futures US en hausse * Washington et Pékin se dirigent vers un accord partiel sur le commerce * Les valeurs britanniques et la livre grimpent après la victoire de Johnson par Laetitia Volga PARIS, 13 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent nettement vendredi à mi-séance dans un climat d'enthousiasme général grâce à la perspective d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine et à la victoire des conservateurs de Boris Johnson aux législatives britanniques, qui ouvrent la voie à un Brexit le 31 janvier. Après avoir déjà inscrit des records jeudi grâce aux informations sur le commerce, les trois indices de New York pourraient gagner entre 0,4% et 0,5% à l'ouverture selon les contrats à terme. À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,05% à 5.945,95 vers 12h25 GMT. L'indice parisien a touché en séance un plus haut de douze ans à 5.972,17 points. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 1,08%, au plus haut depuis janvier 2018, et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,79%, sa plus forte progression en une séance depuis fin juillet. L'indice large Footsie 250 .FTMC , qui regroupe les moyennes capitalisations britanniques essentiellement domestiques, s'envole de 4,13%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,53%. Les Etats-Unis ont accepté de suspendre certains droits de douane sur des produits chinois et d'en réduire d'autres si Pékin s'engage à augmenter fortement ses achats de produits agricoles américains en 2020, a-t-on appris jeudi soir de source proche du dossier. Washington reporterait les droits de douane qui devaient s'appliquer dimanche 15 décembre à 160 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires, indique-t-on de même source. La Chine, sans confirmer ces informations, s'est dite vendredi résolue à mettre un terme au conflit avec les Etats-Unis à condition qu'un accord soit bénéfique pour les deux parties. Le ciel s'éclaircit également sur le dossier du Brexit après la victoire écrasante aux élections législatives britannique du Premier ministre Boris Johnson, ce qui lui donne les coudées franches pour quitter l'Union européenne le 31 janvier, comme il s'y est engagé durant la campagne. "Les investisseurs mondiaux ont reçu deux des plus gros cadeaux de leur liste de Noël et devraient être reconnaissants pendant un moment", a déclaré Sean Callow chez Westpac. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges en avant-Bourse à New York, le géant des logiciels d'entreprises Oracle ORCL.N perd 2% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. A l'inverse, Adobe ADBE.O avance de 3% après des résultats meilleurs que prévu. VALEURS EN EUROPE La vive progression des valeurs domestiques britanniques profite aux compartiments des transports .SXTP (+3,87%), de la distribution .SXRP (+3,42%) et des banques .SX7P (+2,63%). Les secteurs les plus sensibles aux questions commerciales sont également très entourés: l'indice Stoxx des ressources de base .SXPP prend 2,74%, celui de l'automobile .SXAP 2,02% et celui de la technologie .SX8P 1,55%. A Paris, STMicroelectronics STM.PA , en tête du CAC, gagne 2,94%, devant PSA PEUP.PA (+2,85%). Altice Europe ATCA.AS grimpe de 4,02% après avoir annoncé la vente de la moitié du capital de sa filiale portugaise de fibre optique, franchissant une nouvelle étape sur la voie de la réduction de son endettement. Parmi les reculs notables du jour, l'allemand Henkel HNKG_p.DE cède 3,84% après avoir dit s'attendre à une baisse de sa marge d'exploitation en 2020. CHANGES Le reflux des incertitudes sur le Brexit galvanise la livre britannique qui bondit de 1,69% face au dollar GBP= , contre lequel elle a touché son plus haut niveau depuis mai 2018, et de 1,26% face à l'euro EURGBP= après un pic au plus haut depuis juillet 2016. Le yen, actif refuge qui profite traditionnellement des craintes sur le commerce, cède du terrain face au dollar JPY= et à l'euro EURJPY= . L'"indice dollar" .DXY , qui suit l'évolution du billet vert face à un panier de référence, recule de 0,6%. La monnaie unique européenne (+0,43%) se traite autour de 1,1176 dollar EUR= et se dirige vers un gain hebdomadaire de 1%, sa meilleure semaine en deux mois. TAUX Le regain d'appétit pour le risque tient les investisseurs à l'écart des obligations souverains en Europe, ce qui fait remonter leur rendement. Celui du Bund à dix ans DE10YT=RR prend deux points de base à -0,245%. Il a atteint dans les premiers échanges un pic de six mois à -0,215%. Le rendement pour le Gilt à dix ans GB10YT=RR prend trois points de base à 0,848%, un plus haut de cinq mois, après la large victoire de Boris Johnson aux législatives. Sur le marché américain, les rendements repartent en petite baisse après avoir bondi la veille en réaction aux informations sur le commerce USA-Chine. Celui des Treasuries à dix ans, qui avait repassé le seuil de 1,9%; évolue autour de 1,889%. US10YT=RR PÉTROLE Le soulagement sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine bénéfice aussi au pétrole, qui évolue au plus haut depuis trois mois. Le Brent gagne 1,42% à 65,11 dollars le baril LCOc1 , un plus haut de près de trois mois, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 1,1% à 59,83 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail novembre +0,5% +0,3% - hors automobiles +0,4% +0,2% USA 15h00 Stocks des entreprises octobre +0,2% inchangés LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 28264,00 +133,00 +0,47% S&P-500 ESc1 3178,50 +10,50 +0,33% Nasdaq-100 NQc1 8500,00 +34,75 +0,41% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 28132,05 +220,75 +0,79% +20,60% S&P-500 .SPX 3168,57 +9,19 +0,29% +26,40% Nasdaq .IXIC 8717,32 +63,27 +0,73% +31,38% Nasdaq 100 .NDX 8466,89 +64,28 +0,77% +33,76% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1615,11 +21,73 +1,36% +21,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 3751,26 +44,91 +1,21% +24,98% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5945,93 +61,67 +1,05% +25,69% Dax 30 .GDAXI 13365,06 +143,42 +1,08% +26,58% FTSE .FTSE 7405,92 +132,45 +1,82% +10,07% SMI .SSMI 10484,04 +32,68 +0,31% +24,38% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1179 1,1128 +0,46% -2,53% Dlr/Yen JPY= 109,62 109,29 +0,30% -0,58% Euro/Yen EURJPY= 122,57 121,66 +0,75% -2,89% Dlr/CHF CHF= 0,9823 0,9849 -0,26% +0,09% Euro/CHF EURCHF= 1,0985 1,0958 +0,25% -2,39% Stg/Dlr GBP= 1,3385 1,3162 +1,69% +4,92% Indice $ .DXY 96,8230 97,3970 -0,59% +0,68% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,4900 -0,2600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,2480 +0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6270 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0490 +0,0100 +29,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,8888 -0,0100 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,6425 -0,0270 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 59,86 59,18 +0,68 +1,15% +30,67% CLc1 Brent LCOc1 65,16 64,20 +0,96 +1,50% +20,33% (Édité par Marc Angrand)