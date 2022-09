POINT MARCHÉS-Le choc de l'inflation US n'a pas fini de pénaliser les actions

* Les indices européens attendus en baisse * Wall Street a vécu sa pire séance depuis juin 2020 * Une hausse de taux de 100 points de base de la Fed jugée crédible * Le dollar a bondi de près de 1,4% * L'inversion de la courbe des rendements US s'accentue PARIS, 14 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi au lendemain de la pire clôture enregistrée à Wall Street depuis 2020, conséquence d'une inflation plus forte qu'anticipée aux Etats-Unis en août, qui exacerbe les craintes de durcissement des politiques monétaires. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,76% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,75% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,75% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il pourrait céder autour de 0,7% selon les premières indications disponibles. Il aura suffi de l'annonce d'une hausse de 0,1% des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en août, alors que les marchés anticipaient une baisse d'autant, pour déclencher un nouveau mouvement de panique sur la plupart des marchés, l'absence de nouveau signe de ralentissement de l'inflation remettant en cause les scénarios privilégiés en matière de taux d'intérêt et de croissance. À une semaine des décisions du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale, l'hypothèse d'une hausse de taux limitée à 50 points de base est désormais totalement exclue et celle d'un relèvement de 100 points, qui n'était même pas évoquée lundi, est jugée probable à 37% selon le baromètre FedWatch FEDWATCH , le scénario de 75 points de base restant privilégié. Les économistes de Nomura font partie de ceux qui privilégient désormais l'hypothèse d'une hausse de 100 points du taux des "fed funds" mercredi prochain. "Les marchés sous-estiment le niveau d'ancrage atteint par l'inflation aux Etats-Unis et l'ampleur de la réponse nécessaire de la part de la Fed pour le remettre en cause", expliquent-ils dans une note. Les marchés de taux intègrent désormais un taux des "fed funds" à 4,25% d'ici fin 2022 et une probabilité non négligeable de pic à 4,5% début 2023, note pour sa part Eugene Leow, stratège taux senior de Deutsche Bank. Or un tel scénario implique un risque accru de basculement de l'économie américaine en récession, ce que traduit l'inversion de plus en plus marquée de la courbe des rendements obligataires américains. Les investisseurs surveilleront donc avec attention les chiffres mensuels des prix à la production américains attendus à 12h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N30K3V8 A WALL STREET À la Bourse de New York, les chiffres de l'inflation ont déclenché mardi un mouvement de vente violent et massif après quatre séances consécutives de hausse, qui s'est soldé en clôture par les plus fortes baisses enregistrées depuis juin 2020. Le Dow Jones .DJI a cédé 3,94%, soit 1.276,37 points, à 31.104,97, le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 177,72 points, soit 4,32%, à 3.932,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 632,84 points (-5,16%) à 11.633,57. L'indice de volatilité du CBOE .VIX a parallèlement bondi de plus de 14%, au plus haut depuis le 12 juillet. Tous les grands secteurs de la cote ont fini dans le rouge, les baisses les plus violentes affectant les services de télécommunications .SPLRCL (-5,63%), la consommation discrétionnaire .SPLRCD (-5,22%) et les hautes technologies .SPLRCT (-5,35%). Au sein du Dow, Boeing BA.N a chuté de 7,20%, Intel INTC.O de 7,19%, Apple AAPL.O de 5,87% et Microsoft MSFT.O de 5,5%. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant un rebond d'environ 0,2%. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 perd 2,75% à moins d'une heure de la clôture dans le sillage des marchés américains, un recul qui affecte particulièrement les grandes valeurs technologiques comme SoftBank 9984.T (-4,37%) ou Tokyo Electron 8035.T (-3,49%). En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai cède 1,08% et le CSI 300 .CS300 1,35%. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère hausse dans les échanges en Asie au lendemain de l'envolée qui a suivi les chiffres du CPI, avec à la clé un creusement de l'inversion de la courbe des taux, reflet de la montée des craintes de récession. Le deux ans US2YT=RR , à 3,7629%, est remonté à son plus haut niveau depuis 2007 tandis que le dix ans US10YT=RR , à 3,4178%, a retrouvé ses niveaux de la mi-juin. L'écart entre les deux échéances dépasse donc 34 points de base, contre moins de 22 points lundi soir. CHANGES Le dollar recule de 0,19% face aux autres grandes devises .DXY , soit une petite partie de la hausse spectaculaire enregistrée mardi (+1,37%, sa meilleure performance quotidienne depuis mars 2020 et le début de la crise du coronavirus). Face au yen, le billet vert est monté en séance à 144,95 JPY= , tout près du plus haut de 24 ans inscrit la semaine dernière, avant de repartir à la baisse. L'euro reprend 0,26% à 0,9996 dollar après être tombé à 0,9954. Mais il se traitait à près de 1,02 dollar mardi avant la publication des chiffres de l'inflation américaine. PÉTROLE La perspective d'une nouvelle forte hausse des taux américains susceptible de freiner l'activité économique pèse sur le marché pétrolier et occulte l'optimisme relatif de l'Opep, qui a maintenu mardi ses prévisions de croissance de la demande. Le Brent abandonne 0,62% à 92,59 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,61% à 86,78 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Prix à la consommation août +0,6% +0,6% - sur un an +10,2% +10,1% EZ 09h00 Production industrielle juillet -1,0% +0,7% - sur un an +0,4% +2,4% USA 12h30 Prix à la production août -0,1% -0,5% - sur un an +8,8% +9,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 27827,4 -787,17 -2,75% -3,35% 5 .N225 6 Topix 1949,82 -36,75 -1,85% -2,13% .TOPX Hong Kong 18831,6 -495,21 -2,56% -19,51% .HSI 5 Taiwan 14664,3 -230,03 -1,54% -19,51% .TWII 8 Séoul 2414,00 -35,54 -1,45% -18,93% .KS11 Singapour 3255,06 -35,02 -1,06% +4,21% .STI Shanghaï 3228,17 -35,63 -1,09% -11,31% .SSEC Sydney 6837,80 -171,90 -2,45% -8,15% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 31104,9 -1276,3 -3,94% -14,40% .DJI 7 7 S&P-500 3932,69 -177,72 -4,32% -17,49% .SPX Nasdaq 11633,5 -632,84 -5,16% -25,64% .IXIC 7 Nasdaq 12033,6 -706,10 -5,54% -26,26% 100 2 .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1662,44 -24,10 -1,43% -12,05% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3586,18 -60,33 -1,65% -16,57% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 6245,69 -87,90 -1,39% -12,68% .FCHI Dax 30 13188,9 -213,32 -1,59% -16,97% .GDAXI 5 FTSE 7385,86 -87,17 -1,17% +0,02% .FTSE SMI 10891,5 -99,21 -0,90% -15,41% .SSMI 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9994 0,9970 +0,24% -12,09% EUR= Dlr/Yen 143,67 144,55 -0,61% +24,87% JPY= Euro/Yen 143,63 144,08 -0,31% +10,21% EURJPY= Dlr/CHF 0,9600 0,9613 -0,14% +5,24% CHF= Euro/CHF 0,9596 0,9583 +0,14% -7,45% EURCHF= Stg/Dlr 1,1528 1,1491 +0,32% -14,79% GBP= Indice $ 109,604 109,815 -0,19% +13,97% .DXY 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 1,7230 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 1,3890 +0,0060 ans <DE2YT=RR > OAT 10 2,2760 -0,0100 +55,30 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 3,4178 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,7629 +0,0070 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 86,77 87,31 -0,54 -0,62% +41,76% léger US CLc1 Brent 92,61 93,17 -0,56 -0,60% +40,25% LCOc1 (Rédigé par Marc Angrand, avec Kevin Buckland à Tokyo et Stella Qiu à Sydney)