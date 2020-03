Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Le calme devrait revenir en Europe après la sensation de la Fed (actualisé) Reuters • 04/03/2020 à 08:38









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * L'Europe boursière attendue en hausse * Les futures de Wall Street en hausse après le "Super Tuesday" démocrate * L'action de la Fed n'apaise pas les craintes sur le coronavirus * Le 10 ans américain recule sous 1% * Les PMI des services vont animer la séance par Laetitia Volga PARIS, 4 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi, le rebond des futures sur les indices américains atténuant pour le moment les doutes des investisseurs sur la baisse de taux annoncée en urgence par la Réserve fédérale. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait prendre 0,28% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI avancerait de 0,61% et le FTSE à Londres .FTSE de 0,64%. Sans attendre sa réunion prévue dans deux semaines, la Réserve fédérale a surpris les marchés en annonçant mardi, en cours de séance, une baisse de 50 points de base de l'objectif de taux des "fed funds", une mesure d'urgence destinée à protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus. C'est la première fois depuis 2008, soit au coeur de la crise financière, que la Fed baisse ses taux entre deux réunions de politique monétaire, ce qui souligne l'urgence de sa décision. "Alors que l'action visait à stabiliser la confiance du marché, la réaction tranchante de la Fed, en dehors du calendrier, pourrait signaler qu'elle est beaucoup plus préoccupée par l'impact économique du coronavirus que prévu", a déclaré Kerry Craig chez JPMorgan Asset Management. L'annonce de la banque centrale américaine a tempéré la progression des marchés européens et fait reculer la Bourse de New York. L'absence de mesure concrète de la part des ministres des Finances et banquiers centraux du G7 a par ailleurs déçu. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones .DJI a fini en baisse de 2,94%, cédant 785,91 points à 25.917,41. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 2,81% à 3.003,37 points. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte dominante technologique, a cédé 3% à 8.684,09 points. .NFR Les contrats à terme sur les trois indices américains indiquent toutefois que Wall Street pourrait se remettre de la décision de la Fed et gagner plus de 1,5% à l'ouverture ce mercredi grâce aux premiers résultats du "Super Tuesday" des primaires démocrates. Joe Biden, relancé par sa victoire samedi en Caroline du Sud et conforté par les ralliements d'anciens candidats, est donné en tête dans plusieurs Etats du Sud face à Bernie Sanders, considéré comme un radical, selon les projections des principales télévisions américaines réalisées à l'appui des sondages de sortie des urnes. EN ASIE La Bourse de Tokyo semble également avoir profité de l'avance prise l'ancien vice-président de Barack Obama dans la course à l'investiture démocrate. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,08%. Les marchés chinois ont également terminé dans le vert: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations et la Bourse de Shanghai .SSEC ont avancé de 0,6% chacun. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR est tombé mardi sous la barre de 1% pour la première fois de son histoire, touchant un plus bas à 0,906% avant de finir la séance à 1,0170%. Dans les échanges en Asie, il perd près de cinq points de base, à 0,97%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR prend moins d'un point de base à -0,634%. CHANGES Du côté des changes, le dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence après avoir atteint la veille un plus bas de deux mois et même un creux d'environ cinq mois contre le yen. .DXY JPY= L'euro recule autour de 1,1155 dollar. EUR= Les résultats définitifs des PMI des services en Europe animeront le début de séance en donnant de nouvelles indications quant à l'impact du coronavirus sur la confiance des entreprises du secteur. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse, portés par la recommandation faite par un comité technique de l'Opep+ de réduire davantage la production de brut. L'Opep et ses alliés se réuniront les 5 et 6 mars à Vienne. Le baril de Brent LCOc1 gagne 1,08% à 52,42 dollars et celui du brut léger américain CLc1 prend 1,23% à 47,76 dollars après avoir touché lundi un creux de 14 mois à 43,32 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI IHS Markit des février 52,6 52,6* services définitif Indice PMI IHS Markit 51,9 51,9* composite définitif DE 08h55 Indice PMI IHS Markit des février 53,3 53,3* services définitif Indice PMI IHS Markit 51,1 51,1* composite définitif EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit des février 52,8 52,8* services définitif Indice PMI IHS Markit 51,6 51,6 composite définitif GB 09h30 Indice PMI IHS Markit des février 53,3 53,3* services définitif Indice PMI IHS Markit 53,3 53,3* composite définitif EZ 10h00 Ventes au détail janvier +0,6% -1,6% - sur un an +1,1% +1,3% US 13h15 Emploi privé (enquête ADP) février 170.000 291.000 15h00 Indice ISM des services février 54,9 55,5 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21100,06 +17,33 +0,08% -10,81% .N225 Topix .TOPX 1502,50 -2,62 -0,17% -12,71% Hong Kong .HSI 26357,02 +72,20 +0,27% -6,50% Taiwan .TWII 11392,35 +64,63 +0,57% -5,04% Séoul .KS11 2059,33 +45,18 +2,24% -6,29% Singapour .STI 3030,15 +10,59 +0,35% -5,98% Shanghaï .SSEC 3011,67 +18,77 +0,63% -1,26% Sydney .AXJO 6325,40 -110,30 -1,71% -5,37% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 25917,41 -785,91 -2,94% -9,18% S&P-500 .SPX 3003,37 -86,86 -2,81% -7,04% Nasdaq .IXIC 8684,09 -268,08 -2,99% -3,22% Nasdaq 100 8594,49 -283,49 -3,19% -1,59% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1487,26 +18,07 +1,23% -8,42% .FTEU3 Eurostoxx 50 3371,97 +33,14 +0,99% -9,96% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5393,17 +59,65 +1,12% -9,78% Dax 30 .GDAXI 11985,39 +127,52 +1,08% -9,54% FTSE .FTSE 6718,20 +63,31 +0,95% -10,93% SMI .SSMI 10087,40 +136,57 +1,37% -4,99% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1157 1,1171 -0,13% -0,47% Dlr/Yen JPY= 107,51 107,12 +0,36% -1,25% Euro/Yen 119,95 119,66 +0,24% -1,64% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9583 0,9560 +0,24% -0,98% Euro/CHF 1,0695 1,0682 +0,12% -1,44% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2797 1,2810 -0,10% -3,48% Indice $ .DXY 97,3210 97,1530 +0,17% +1,19% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,6380 +0,0030 Bund 2 ans -0,8100 +0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3290 +0,0090 +30,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,9650 -0,0520 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,6709 -0,0580 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 47,69 47,18 +0,51 +1,08% -22,09% CLc1 Brent LCOc1 52,36 51,86 +0,50 +0,96% -20,70% (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.