Point marchés : la victoire assurée de Biden profite aux actions, pas au dollar

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, indicateur allemand, enquêtes BdF, clôture des marchés chinois et ouverture du marché obligataire en Europe) * La fin du suspense électoral américain ravive l'appétit pour le risque * Ouverture en hausse de plus de 1% en vue en Europe * Wall Street devrait suivre la tendance * Le dollar reste affaibli, l'euro à près de $1,19 par Marc Angrand PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse lundi à l'ouverture, au surlendemain de la confirmation de la victoire de Joe Biden contre Donald Trump, annonciatrice d'une politique modérée soutenue par un assouplissement monétaire massif, une perspective jugée favorable à la prise de risque. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 1,66% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 2,16% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 1,33% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,91% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Ce dernier a progressé de 8,3% la semaine dernière et le CAC 40 de 7,98%, leur meilleure performance hebdomadaire depuis début juin. Joe Biden a lancé les préparatifs de la transition après l'annonce samedi par les médias américains de sa victoire dans l'Etat de Pennsylvanie, qui l'assure de disposer de la majorité des grands électeurs même si Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite et promet de multiplier les recours juridiques. La nouvelle favorise un regain d'appétit pour les actifs risqués, déjà nourri la semaine dernière par la perspective d'un Congrès américain divisé avec un Sénat à majorité républicaine et une Chambre des représentants à majorité démocrate, une configuration jugée par beaucoup comme le meilleur rempart contre des réformes fiscales et réglementaires défavorables à Wall Street. L'actualité politique américaine devrait continuer de faire les gros titres cette semaine mais les investisseurs ne peuvent pas oublier le contexte de la pandémie de coronavirus, avec sa litanie de records de contaminations. Les Etats-Unis ont ainsi passé dimanche le seuil des 10 millions de cas depuis le début de l'épidémie selon un comptage de Reuters, et le bilan à l'échelle mondiale dépasse 50 millions. La deuxième vague de la crise sanitaire devrait amplifier la contraction de l'économie française, estime la Banque de France, qui table désormais sur une chute de 9% à 10% du produit intérieur brut (PIB) cette année. En Allemagne, les chiffres mensuels de la balance commerciale sont mitigés: les exportations ont certes augmenté plus qu'attendu en septembre (+2,3%) mais les importations ont subi ne baisse inattendue (-0,1%). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les grands indices américains préfigurent pour l'instant une poursuite de la hausse, de plus de 1,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de plus de 2% pour le Nasdaq. Vendredi, la Bourse de New York avait fini en ordre dispersé alors que la voie de la Maison blanche semblait se dégager pour Joe Biden et après des chiffres mensuels de l'emploi confirmant la tendance au ralentissement de la reprise aux Etats-Unis. Le Dow Jones .DJI a cédé 66,78 points, soit 0,24%, à 28.323,4 points, le S&P-500 .SPX a perdu 1,01 point, soit 0,03%, à 3.509,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 4,30 points (0,04%) à 11.895,23 points. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 (+7,32%) et le Nasdaq (+9,02%) enregistrent leurs meilleures performances depuis avril. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a entamé la semaine par une hausse de 2,12%, sa plus forte progression sur une séance depuis le 3 août, et il a atteint son plus haut niveau depuis 29 ans. Honda 7267.T s'est distingué avec un gain de 9,42% après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours. En Chine, la victoire de Joe Biden, en laissant espérer au moins une détente sur le front commercial, a favorisé aussi les actions: l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC s'est adjugé 1,86% et le CSI 300 .CSI300 (+1,96%) a atteint son plus haut niveau depuis juin 2015. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar parvient à ralentir mais pas à enrayer la chute entamée mardi dernier, qui l'a ramené à son plus bas niveau depuis le 1er septembre face à un panier de devises de référence .DXY (-0,10%). Ce mouvement s'explique par la perspective de voir la présidence Biden débuter par un plan de relance, synonyme de creusement des déficits, et par celle d'une prolongation, voire d'une accentuation, de la politique monétaire ultra-accommodante de la Réserve fédérale pour soutenir une reprise économique qui faiblit déjà. L'euro en profite pour se rapprocher de 1,19 dollar EUR= , un seuil qu'il n'a plus franchi depuis deux mois. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, recule très légèrement dans les premiers échanges à -0,624%, effaçant une partie de ses gains de vendredi. Sur le marché obligataire américain, la perspective de plus en plus nette d'une victoire de Biden a favorisé la remontée des rendements vendredi, à 0,8185% en fin de séance pour les Treasuries à dix ans US10YT=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier profite du sentiment général positif et de la faiblesse du dollar, deux facteurs qui mettent temporairement entre parenthèses les craintes pour la demande liées à la pandémie. Le Brent gagne 2,38% à 40,39 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,5% à 38,07 dollars CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 24839,84 +514,61 +2,12% +5,00% .N225 Topix .TOPX 1681,90 +23,41 +1,41% -2,29% Hong Kong 26057,37 +344,40 +1,34% -7,56% .HSI Taiwan 13127,47 +153,94 +1,19% +9,42% .TWII Séoul .KS11 2447,20 +30,70 +1,27% +11,35% Singapour 2607,53 +28,85 +1,12% -19,09% .STI Shanghaï 3373,73 +61,57 +1,86% +10,61% .SSEC Sydney 6298,80 +108,60 +1,75% -5,76% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28323,40 -66,78 -0,24% -0,75% .DJI S&P-500 3509,44 -1,01 -0,03% +8,63% .SPX Nasdaq 11895,23 +4,30 +0,04% +32,57% .IXIC Nasdaq 100 12091,35 +13,28 +0,11% +38,45% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1418,13 -1,71 -0,12% -12,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 3204,05 -11,51 -0,36% -14,45% .STOXX50E CAC 40 4960,88 -23,11 -0,46% -17,02% .FCHI Dax 30 12480,02 -88,07 -0,70% -5,80% .GDAXI FTSE .FTSE 5910,02 +3,84 +0,07% -21,64% SMI .SSMI 10322,57 +16,22 +0,16% -2,77% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1889 1,1872 +0,14% +6,06% EUR= Dlr/Yen 103,51 103,33 +0,17% -4,91% JPY= Euro/Yen 123,10 122,69 +0,33% +0,94% EURJPY= Dlr/CHF 0,8987 0,9005 -0,20% -7,14% CHF= Euro/CHF 1,0691 1,0686 +0,05% -1,48% EURCHF= Stg/Dlr 1,3187 1,3156 +0,24% -0,54% GBP= Indice $ 92,1330 92,2290 -0,10% -4,20% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,6240 -0,0070 Bund 2 ans -0,7820 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3642 -0,0140 +25,98 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8219 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1528 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,07 37,14 +0,93 +2,50% -37,80% CLc1 Brent LCOc1 40,39 39,45 +0,94 +2,38% -38,83% (édité par Patrick Vignal)

