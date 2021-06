POINT MARCHÉS-La série de records continue en Europe

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,18%, le CAC 40 à Paris 0,24% * Wall Street en ordre dispersé avant la Fed * L'optimisme sur la reprise et la hausse du pétrole en soutien * Les rendements remontent un peu PARIS, 14 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini lundi sur une légère hausse qui a suffi à plusieurs d'entre elles pour inscrire des plus hauts historiques ou de plus de 20 ans, à deux jours de la réunion de la Réserve fédérale dont les marchés anticipent le maintien d'un biais d'une politique monétaire très accommodante au moins jusqu'à fin août. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,24% (15,69 points) à 6.616,35 points après un pic à 6.650,16, au plus haut depuis septembre 2000. A Londres, le FTSE 100 .FTSE , tiré par la hausse des valeurs de l'énergie, a avancé de 0,18% après un plus haut de plus de 20 ans et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,13% après un record à 15.802,67 points. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur une hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,25% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,18% après avoir atteint 460,51 points, un niveau sans précédent. A Wall Street, au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI cédait toutefois 0,57% et le Standard & Poor's 500 0,28% alors que le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 0,3%. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a lui aussi touché un plus haut historique en profitant de la dynamique de reprise économique et du maintien des politiques accommodantes des banques centrales à court terme. Après le statu quo de la Banque centrale européenne jeudi dernier, tous les regards sont tournés vers Washington, où s'ouvrira mardi la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour de nombreux acteurs du marché, la Fed ne devrait pas dévoiler de nouvelle stratégie concernant ses achats d'obligations avant la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en août. VALEURS Le secteur de l'énergie a affiché la plus forte progression en Europe, +2% pour son indice Stoxx .SXEP , grâce à la progression des cours du brut. TotalEnergies TOTF.PA a gagné 1,38%, en tête du CAC 40, Eni ENI.MI 1,38%, BP BP.L 1,88%. A la baisse, le compartiment du transport et des loisirs a souffert de la perspective d'un report de la dernière étape du déconfinement au Royaume-Uni: IAG ICAG.L a cédé 4,17%, InterContinental Hotels Group IHG.L 1,6%. Le compartiment automobile .SXAP a abandonné 1,17% avec un repli de 3,3% pour Ferrari RACE.MI sous le coup d'une dégradation de la recommandation de Goldman Sachs à "vendre" contre "achat" auparavant. Philips PHG.AS a perdu 4,16% après avoir annoncé le rappel de certains appareils respiratoires et ventilateurs en raison de la présence d'une partie en mousse qui pourrait se dégrader et devenir toxique. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR regagne plus de deux points de base à 1,4889% après avoir atteint un plus bas de plus de trois mois vendredi à 1,428% avec le reflux des craintes sur l'inflation. Dans son sillage, le dix ans allemand DE10YT=RR a fini la journée en légère hausse à -0,253%, malgré les déclarations à Politico de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui a déclaré que la reprise devait être ferme et durable avant que ne soit lancé le débat sur la fin de l'aide d'urgence de l'institution. CHANGES Le dollar est en léger repli face à un panier de devises de référence .DXY (-0,10%) et l'euro monte autour de 1,2125 EUR= . La livre sterling GBP= se stabilise après avoir touché un plus bas d'un mois contre le dollar, plombée par des informations selon lesquelles le Premier ministre britannique devrait annoncer le report de l'ultime étape du déconfinement, prévue le 21 juin, du fait des craintes liées au variant Delta. Le bitcoin BTC=BTSP a dépassé 41.000 dollars pour la première fois en trois semaines après qu'Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O a déclaré que le constructeur automobile pourrait à nouveau autoriser les paiements avec la cryptomonnaie si sa production devenait moins polluante. PÉTROLE Les cours du pétrole sont à leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux ans, soutenus par la reprise économique et la perspective d'une croissance de la demande avec l'accélération de la vaccination dans les pays développés. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,65% à 73,16 dollars après un pic depuis avril 2019 à 73,64. Le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 progresse de 0,55% à 71,3 dollars, 71,70 au plus haut depuis octobre 2018. LES INDICATEURS DU JOUR Seul indicateur important au programme de la journée, la production industrielle en zone euro a augmenté de 0,8% en avril, deux fois plus qu'attendu par le consensus Reuters. A SUIVRE MARDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1768,23 +4,45 +0,25% +15,08% .FTEU3 Eurostoxx 50 4132,67 +5,97 +0,14% +16,33% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6616,35 +15,69 +0,24% +19,18% Dax 30 .GDAXI 15673,64 -19,63 -0,13% +14,25% FTSE .FTSE 7146,68 +12,62 +0,18% +10,62% SMI .SSMI 11866,41 +25,11 +0,21% +10,86% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34255,44 -224,16 -0,65% +11,92% S&P-500 .SPX 4237,72 -9,72 -0,23% +12,82% Nasdaq .IXIC 14102,43 +33,01 +0,23% +9,42% Nasdaq 100 14031,31 +33,01 +0,24% +8,87% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2125 1,2106 +0,16% -0,72% Dlr/Yen JPY= 109,95 109,65 +0,27% +6,57% Euro/Yen 133,34 132,79 +0,41% +5,06% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8987 0,8979 +0,09% +1,54% Euro/CHF 1,0901 1,0869 +0,29% +0,87% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,4115 1,4106 +0,06% +3,25% Indice $ .DXY 90,4620 90,5550 -0,10% -5,94% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1864,22 1876,64 -0,66% +22,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,63 -0,25 FGBLc1 Bund 10 ans -0,25 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,67 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,13 +0,00 +38,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,49 +0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 71,31 70,91 +0,40 +0,56% +16,50% CLc1 Brent LCOc1 73,17 72,69 +0,48 +0,66% +10,81% (Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)