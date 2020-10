Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La semaine débute dans le rouge vif en Europe et à Wall Street Reuters • 26/10/2020 à 17:57









* L'indice Stoxx 600 a perdu 1,81%, le CAC 40 à Paris 1,91% * A Wall Street, le S&P 500 cédait plus de 2% en fin de matinée * La 2e vague de la pandémie de plus en plus inquiétante * La proximité des élections américaines n'arrange rien * Le pétrole en forte baisse, le dollar en hausse par Marc Angrand PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en net repli lundi après avoir creusé leurs pertes dans le sillage de Wall Street sur fond d'inquiétudes croissantes liées à la résurgence de la pandémie de coronavirus des deux côtés de l'Atlantique et à ses conséquences économiques, déjà visibles dans les indicateurs conjoncturels comme dans les annonces des entreprises cotées. L'absence persistante de progrès tangibles sur des mesures de relance aux Etats-Unis et l'approche des élections du 3 novembre ne font qu'ajouter à la nervosité des investisseurs A Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un recul de 1,91% (93,52 points) à 4816,12 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 30 septembre. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 1,16% et à Francfort, le Dax .GDAXI a cédé 3,71%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E affiche une baisse 2,93%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,74% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,81%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le rouge, le Dow Jones .DJI abandonnant 2,9%, le Standard & Poor's 500 2,36% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,95%. L'indice Vix de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la tension sur le marché américain, affichait alors un bond de 16,23% à 32,02 points, au plus haut depuis le 8 septembre. Les actions américaines ont amplifié leur recul après l'annonce d'une baisse inattendue de 3,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters les attendaient en hausse de 2,8%. Cette mauvaise surprise s'ajoute aux multiples annonces de mesures visant à freiner l'augmentation des nouveaux cas d'infection au coronavirus dans de nombreux pays européens comme dans plusieurs Etats américains, qui relèguent au second plan les espoirs placés dans la relance budgétaire américaine. "C'est la peur de voir la hausse du nombre de cas faire souffrir l'économie américaine qui domine le marché aujourd'hui", commente ainsi Marc Chaikin, fondateur de Chaikin Analytics. En Europe, le seul indicateur économique important du jour, l'indice Ifo du climat des affaires, n'a apporté aucun soutien à la tendance puisqu'il est revenu à 92,7 contre 93,2 en septembre , confirmant la tendance au ralentissement de la reprise suggéré vendredi par les indices PMI "flash". VALEURS La plus forte baisse sectorielle du jour en Europe, et de loin, a touché le compartiment des hautes technologies, dont l'indice Stoxx .SX8P a plongé de 7,37% après l'annonce par le spécialiste allemand du logiciel d'entreprise SAP SAPG.DE de l'abandon de ses objectifs à moyen terme. L'action SAP a fini la journée sur un recul de 21,94%, sa pire performance depuis 1996, et à Paris, Cap Gemini CAPP.PA a perdu 6,29%, la baisse la plus marquée du CAC 40. Le secteur de l'énergie .SXEP (-3,13%) a parallèlement souffert de la baisse marquée des cours du pétrole, Total TOTF.PA abandonnant 3,65% et Eni ENI.MI 3,09%. A la hausse, PSA PEUP.PA a gagné 0,42% après les informations de Reuters selon lesquelles la Commission européenne s'apprête à donner son feu vert au projet de fusion avec Fiat-Chrysler Automobiles FCHA.MI (+0,72%). A Londres, AstraZeneca AZN.L a pris 1,69%, profitant de l'annonce de résultats encourageants en terme de réponse immunitaire du candidat vaccin développé par le groupe avec l'université d'Oxford. CHANGES L'aversion marquée au risque observée sur les marchés actions domine aussi celui des devises et favorise en premier lieu le dollar: l'indice qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier de référence .DXY gagne 0,29% et l'euro revient sous 1,1820 EUR= . Le billet vert s'apprécie également face au yen JPY= . Son appréciation limite la hausse de l'or, qui bénéficie quand même de son statut de valeur refuge et prend 0,12% à 1.903,13 dollars l'once sur le marché spot XAU= . TAUX Les rendements de référence de la zone euro ont fini la journée pratiquement inchangés, à -0,578% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,2987% pour son équivalent français FE10YT=RR . Les rendements italiens ont toutefois bénéficié de la décision inattendue de S&P Global de remonter la perspective de sa note BBB à "stable" contre "négative": celui des BTP à dix ans IT10YT=RR a cédé en séance jusqu'à neuf points de base à 0,674% avant de remonter à 0,73%. Sur le marché américain, les Treasuries à dix ans affichent un rendement de 0,801% US10YT=RR , en baisse de quatre points de base, un mouvement logique en cas de poussée de l'aversion au risque. PÉTROLE Le marché pétrolier amplifie son recul, l'accélération de la deuxième vague de la pandémie et les multiples mesures de restriction de circulation faisant craindre un nouvel accès de faiblesse de la demande mondiale, au moment même où l'offre tend à augmenter avec le rebond de la production libyenne. Le Brent abandonne 3,16% à 40,45 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,21% à 38,57 dollars CLc1 . A SUIVRE MARDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1378,19 -24,37 -1,74% -15,13% .FTEU3 Eurostoxx 50 3105,25 -93,61 -2,93% -17,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4816,12 -93,52 -1,91% -19,44% Dax 30 .GDAXI 12177,18 -468,57 -3,71% -8,09% FTSE .FTSE 5792,01 -68,27 -1,16% -23,21% SMI .SSMI 9985,62 -38,28 -0,38% -5,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27520,64 -814,93 -2,88% -3,57% S&P-500 .SPX 3384,08 -81,31 -2,35% +4,74% Nasdaq .IXIC 11322,65 -225,64 -1,95% +26,19% Nasdaq 100 .NDX 11466,86 -225,71 -1,93% +31,30% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1817 1,1859 -0,35% +5,41% Dlr/Yen JPY= 104,85 104,69 +0,15% -3,68% Euro/Yen EURJPY= 123,90 124,19 -0,23% +1,60% Dlr/CHF CHF= 0,9073 0,9042 +0,34% -6,25% Euro/CHF EURCHF= 1,0722 1,0724 -0,02% -1,20% Stg/Dlr GBP= 1,3017 1,3040 -0,18% -1,83% Indice $ .DXY 93,0410 92,7680 +0,29% -3,26% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1903,11 1900,79 +0,12% +25,45% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,40 +0,14 FGBLc1 Bund 10 ans -0,58 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,30 -0,01 +28,03 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,80 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,57 39,85 -1,28 -3,21% -36,99% CLc1 Brent LCOc1 40,45 41,77 -1,32 -3,16% -38,74% (Marc Angrand, avec Medha Singh et Shivani Kumaresan, édité par Jean-Michel Bélot)

