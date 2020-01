POINT MARCHÉS-La prudence l'emporte avant la signature de l'accord USA-Chine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, hausse de l'or) * Repli en vue pour les actions européennes * Washington souligne que les droits de douane restent en vigueur * La signature de l'accord USA-Chine de "phase 1" prévue à 16h30 GMT * Le yen remonte, le pétrole baisse par Marc Angrand PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les déclarations américaines soulignant le maintien des droits de douane instaurés sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois malgré la signature de l'accord commercial conclu en décembre ayant nettement tempéré l'optimisme des investisseurs. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,08% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,2% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,08% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,05% pour le Stoxx 600 .STOXX . Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré mardi que les Etats-Unis maintiendraient les droits de douane en vigueur sur des produits chinois jusqu'à la conclusion de la "phase 2" de l'accord commercial entre Washington et Pékin. A la veille de la signature de l'accord détaillant la "phase 1" du compromis entre les deux pays, ces propos ont tempéré l'optimisme qui a porté la hausse des actions mondiales ces dernières semaines. Steven Mnuchin a ajouté que Donald Trump pourrait envisager de réduire les droits de douane si les deux pays agissaient rapidement pour conclure un accord de suivi. "Il ne faut pas s'attendre à de nouvelles réductions de droits de douane avant l'élection présidentielle (américaine-ndlr) de novembre, ce qui sous-entend que l'accord d'aujourd'hui est probablement tout ce qu'on aura en 2020", commente Tapas Strickland, économiste de National Australia Bank. Les modalités précises de l'accord de "phase 1" doivent être rendues publiques à l'occasion de sa signature officielle, prévue à 16h30 GMT à la Maison blanche. En attendant, les investisseurs suivront entre autres la première estimation de la croissance 2019 en Allemagne, à 09h00 GMT, les chiffres mensuels de l'inflation au Royaume-Uni à 09h30 GMT, susceptibles d'influencer la prochaine décision de la Banque d'Angleterre, et ceux des prix à la production aux Etats-Unis à 13h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, la perspective de voir les Etats-Unis maintenir des droits de douane sur les produits d'importation chinois jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre ayant pesé sur la tendance. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 32,62 points (+0,11%) à 28.939,67 mais le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 4,98 points (-0,15%) à 3.283,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 22,6 points (-0,24%) à 9.251,33 points. JPMorgan JPM.N , qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats en annonçant une hausse de 21% de son bénéfice au quatrième trimestre 2019, a gagné 1,17%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en baisse de 0,45% après trois séances consécutives de progression qui l'avaient porté mardi à son plus haut niveau depuis quatre semaines. A Shanghai, le SSE Composite .SSEC a clôturé sur un repli de 0,54% et le CSI 300 .CSI300 , qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, a perdu 0,55% au lendemain d'un plus haut de près de deux ans. TAUX Les rendements de référence de la zone euro reculent dans les premiers échanges, un mouvement sans surprise dans un climat de regain de l'aversion au risque. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR revient à -0,183% et son équivalent français FR10YT=RR à 0,071%. Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts d'Etat de référence ont reculé mardi après l'annonce d'une hausse moins marquée qu'anticipé des prix à la consommation le mois dernier aux Etats-Unis (+0,2% sur un mois, +2,3% sur un an). Celui des Treasuries à dix ans perdait trois points de base en fin de séance à 1,818% et il est repassé sous 1,81% dans les échanges en Asie. CHANGES La prudence est sensible aussi sur le marché des devises: le dollar est en léger repli face à un panier de référence .DXY (-0,03%), le yen reprend du terrain face au billet vert JPY= comme face à l'euro EURJPY= et les devises asiatiques plus risquées reculent, notamment le yuan, qui avait atteint mardi un plus haut de sept mois CNY=CFXS . Les cambistes prennent ainsi acte du fait que la signature de l'accord partiel entre les Etats-Unis et la Chine n'équivaut pas à la fin de leur conflit commercial. L'euro se traite autour de 1,1135 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier est orienté à la baisse, les interrogations sur la capacité de l'accord USA-Chine à soutenir la demande chinoise ayant pris le dessus. Le Brent perd 0,2% à 64,36 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,24% à 58,09 dollars CLc1 . Autre facteur pesant sur la tendance: l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse de 1,1 million de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière alors que le consensus tablait sur une baisse. OR Les doutes sur l'impact réel de l'accord entre Washington et Pékin favorise la hausse des cours de l'or, à 1.551,71 dollars l'once sur le marché spot XAU= . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH (définitif) décembre +0,5% +0,5%* - sur un an +1,6% +1,6%* DE 09h00 PIB annuel 2019 +0,6% +1,5% EZ 10h00 Balance commerciale novembre €23,3 mds €28,0 mds Production industrielle novembre +0,3% -0,5% - sur un an -1,1% -2,2% USA 13h30 Indice manufacturier "Empire janvier 3,55 3,50 State" Prix à la production décembre +0,2% inch. - sur un an +1,3% +1,1% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23916,58 -108,59 -0,45% +1,10% .N225 Topix 1731,06 -9,47 -0,54% +0,56% .TOPX Hong Kong 28701,51 -183,63 -0,64% +1,82% .HSI Taiwan 12091,88 -87,93 -0,72% +0,79% .TWII Séoul 2230,98 -7,90 -0,35% +1,52% .KS11 Singapour 3256,31 -14,23 -0,44% +1,04% .STI Shanghaï 3090,04 -16,78 -0,54% +1,31% .SSEC Sydney 6994,80 +32,60 +0,47% +4,65% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28939,67 +32,62 +0,11% +1,41% .DJI S&P-500 3283,15 -4,98 -0,15% +1,62% .SPX Nasdaq 9251,33 -22,60 -0,24% +3,11% .IXIC Nasdaq 100 9033,42 -37,23 -0,41% +3,44% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1639,51 +3,86 +0,24% +0,96% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3774,88 -4,80 -0,13% +0,79% 50 .STOXX50E CAC 40 6040,89 +4,75 +0,08% +1,05% .FCHI Dax 30 13456,49 +4,97 +0,04% +1,57% .GDAXI FTSE 7622,35 +4,75 +0,06% +1,06% .FTSE SMI .SSMI 10655,82 +33,41 +0,31% +0,37% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1135 1,1127 +0,07% -0,67% EUR= Dlr/Yen 109,90 109,97 -0,06% +0,96% JPY= Euro/Yen 122,38 122,39 -0,01% +0,36% EURJPY= Dlr/CHF 0,9672 0,9672 +0,00% -0,06% CHF= Euro/CHF 1,0771 1,0765 +0,06% -0,75% EURCHF= Stg/Dlr 1,3030 1,3017 +0,10% -1,73% GBP= Indice $ 97,3400 97,3720 -0,03% +1,21% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1840 -0,0120 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5830 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0710 -0,0120 +25,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8056 -0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5699 -0,0080 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 58,09 58,23 -0,14 -0,24% -5,10% US CLc1 Brent 64,36 64,49 -0,13 -0,20% -2,53% LCOc1 (avec Tomo Uetake à Tokyo, édité par Patrick Vignal)