POINT MARCHÉS-La prudence domine en attendant la réouverture de Wall Street

* L'indice Stoxx 600 perd 0,39%, le CAC 40 à Paris 0,49% * Nouveau repli en vue pour le Nasdaq, les technologiques reculent * La livre sterling poursuit sa baisse par Marc Angrand PARIS, 8 septembre (Reuters) - Londres exceptée, les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge en début de séance mardi, les interrogations sur l'évolution des marchés américains incitant les investisseurs à la prudence au lendemain d'une hausse soutenue. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,49% à 5029,08 points après une heure d'échanges et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,39%. A Londres, le FTSE 100 .FTSE gagne 0,28%, soutenu par des résultats de sociétés bien accueillis. Le Stoxx 600 a gagné 1,67% lundi et le CAC 40 1,79% en l'absence des marchés américains, fermés pour le "Labor Day", qui a mis entre parenthèses les doutes sur la valorisation des grands groupes américains de hautes technologies. Le Nasdaq a en effet perdu plus de 6% sur les deux dernières séances après, il est vrai, un rebond de 75% depuis son point de mars. "Ce mouvement de baisse semble être pour l'instant une simple correction, du fait de la valorisation extrême du secteur technologique américain", estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. "En effet, étant donné le manque de rentabilité des autres actifs et notamment les obligations, les investisseurs pourraient être tentés de ne pas se retirer des marchés plus risqués comme les actions. Cela n'écarte pour autant pas les risques d'une correction plus importante à court terme." Par ailleurs, l'actualité des dernières heures n'incite pas à la prise de risque, qu'il s'agisse du nouveau discours très offensif de Donald Trump sur les relations économiques entre les Etats-Unis et la Chine , du regain de tension sur le dossier du Brexit ou des derniers indicateurs économiques. En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur pour juillet suggèrent une reprise lente tandis qu'en France, l'Insee estime que l'économie se contractera de 9% sur l'ensemble de l'année . Les marchés attendent à 09h00 GMT les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre. VALEURS Signe de l'inquiétude liée aux valorisations des technologiques, l'indice Stoxx européen du secteur .SX8P cède 1,64%, la plus forte baisse sectorielle du début de séance. La chute la plus spectaculaire du jour est pour le loueur de voitures Europcar EUCAR.PA , dont le cours fond de 28,74% après l'annonce de l'ouverture de discussions en vue d'une restructuration de sa dette. Dans l'aérien, EasyJet EZJ.L cède 3,92% après avoir renoncé à donner des prévisions de résultats pour 2020 et 2021 et dit réduire ses capacités un peu plus que prévu initialement pour le dernier trimestre de l'exercice en cours. EDF EDF.PA perd de son côté 6,7% au lendemain de l'annonce d'une diminution de 17,6% sur un an de sa production d'électricité nucléaire en août et après le lancement d'une émission obligataire de 2,4 milliards d'euros. A Londres, le spécialiste de l'analyse de données Experian EXPN.L gagne 4,11%, en tête du FTSE 100, après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,8%, effaçant la moitié de ses pertes des deux séances précédentes, les investisseurs ayant salué la hausse des "futures" de Wall Street et les dernières informations sur les espoirs de mise au point prochaine d'un vaccin contre le coronavirus, en provenance d'Australie entre autres. Ces facteurs l'ont emporté sur la révision à la baisse des chiffres du PIB de l'archipel au deuxième trimestre, qui montrent une contraction de 28,1% en rythme annualisé sur avril-juin contre -27,8% en première estimation. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 mais en recul pour le Nasdaq, après le week-end de trois jours du "Labor Day". TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro varient peu à 48 heures de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR évoluent autour de -0,46% et son équivalent français FR10YT=RR autour de -0,16%. Le dix ans américain reste proche de 0,71% après la hausse marquée enregistrée vendredi en réaction aux chiffres de l'emploi américain en août. CHANGES Sur le marché des devises, le fait marquant reste la baisse de la livre sterling, affectée par le regain de tension de ces derniers jours entre Londres et Bruxelles sur leurs relations post-Brexit alors que s'ouvre ce mardi une nouvelle session de négociations à Londres. La devise britannique cède près de 0,2% face au dollar GBP= après un recul de près de 0,9% lundi et son repli face à l'euro est à peine moins marqué EURGBP= . L'euro est quant à lui pratiquement inchangé face au billet vert, autour de 1,1820 EUR= , l'attente de la réunion de politique monétaire de la BCE limitant les initiatives. PÉTROLE Le marché pétrolier reste pénalisé par les craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la demande, qui ont déjà conduit l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, à réduire son prix de vente en Asie pour octobre. Le Brent perd 0,52% à 41,79 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,36% à 38,83 dollars CLc1 , non loin de son plus bas niveau depuis deux mois. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 PIB (révisé) T2 -12,1% -12,1%* - sur un an -15,0% -15,0%* * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1421,90 -4,10 -0,29% -12,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 3301,05 -13,02 -0,39% -11,86% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5028,37 -25,35 -0,50% -15,89% Dax 30 .GDAXI 13069,95 -30,33 -0,23% -1,35% FTSE .FTSE 5959,18 +21,78 +0,37% -20,99% SMI .SSMI 10285,37 -12,43 -0,12% -3,12% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23274,13 +184,18 +0,80% -1,62% .N225 Topix .TOPX 1620,89 +11,15 +0,69% -5,84% Hong Kong 24613,85 +24,20 +0,10% -12,69% .HSI Taiwan .TWII 12663,56 +62,16 +0,49% +5,55% Séoul .KS11 2401,91 +17,69 +0,74% +9,29% Singapour 2520,37 +9,16 +0,36% -21,80% .STI Shanghaï 3316,42 +23,83 +0,72% +8,73% .SSEC Sydney .AXJO 6007,80 +63,00 +1,06% -10,12% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28133,31 -159,42 -0,56% -1,42% .DJI S&P-500 .SPX 3426,96 -28,10 -0,81% +6,07% Nasdaq .IXIC 11313,13 -144,97 -1,27% +26,09% Nasdaq 100 11622,13 -149,23 -1,27% +33,08% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1812 1,1817 -0,04% +5,37% Dlr/Yen JPY= 106,26 106,25 +0,01% -2,39% Euro/Yen 125,54 125,53 +0,01% +2,94% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9175 0,9159 +0,17% -5,20% Euro/CHF 1,0839 1,0822 +0,16% -0,12% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3138 1,3166 -0,21% -0,91% Indice $ .DXY 93,0720 92,7190 +0,38% -3,22% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1931,04 1928,82 +0,11% +27,29% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,44 -0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,46 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,16 +0,00 +29,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,71 -0,01 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,14 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,86 39,77 -0,91 -2,29% -36,51% CLc1 Brent LCOc1 41,80 42,01 -0,21 -0,50% -36,70% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

