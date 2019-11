POINT MARCHÉS-La prudence domine, doutes sur le commerce, tension à Hong Kong

* L'indice Stoxx 600 a fini quasi inchangé, le CAC 40 à Paris a grappillé 0,07% * Wall Street dans le rouge, le dollar en baisse * La livre sterling profite des derniers rebondissements de la campagne électorale PARIS, 11 novembre (Reuters) - Paris exceptée, les principales Bourses européennes ont terminé en baisse lundi une séance dominée par un regain de prudence face aux incertitudes persistantes entourant le dossier des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine d'une part, à un regain de tension à Hong Kong d'autre part. La décision du "Brexit Party" britannique de ne pas s'opposer aux députés conservateurs sortants aux élections de décembre, qui devrait profiter à Boris Johnson, a toutefois mis un peu de baume au coeur des investisseurs. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur une hausse symbolique de 0,07% (4,12 points) à 5.893,82 points après avoir successivement abandonné jusqu'à 0,31% puis repassé brièvement le seuil des 5.900 points pour la première fois depuis juillet 2007. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 0,48% avec la hausse de la livre sterling et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX 0,02%. La Bourse de Madrid a abandonné 0,06% au lendemain d'élections législatives remportées par le Parti socialiste (PSOE) sans lui donner la majorité parlementaire qu'il espérait obtenir. En Asie, le marché de Hong Kong a abandonné 2,62% .HSI après de nouvelles manifestations marqué par des tirs à balles réelles des forces de l'ordre sur des manifestants ayant fait au moins un blessé. L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a fini la journée sur un recul de 1,83%. Cette remontée de la tension à Hong Kong, qui fait de nouveau craindre une intervention en force de Pékin, s'ajoute aux doutes persistants sur l'issue des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis après les déclarations de Donald Trump expliquant que Washington ne signerait un accord avec la Chine qu'à la condition qu'il soit favorable aux Etats-Unis. "Ce n'est pas une mauvaise nouvelle mais elle n'est pas bonne non plus, ce qui explique que l'on assiste à des prises de bénéfice", explique David Madden, de CMC Markets en rappelant que les volumes d'échanges sont limités par les célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale. A Paris, les volumes sur le CAC ont en effet représenté à peine la moitié de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois. VALEURS La plus forte baisse sectorielle du jour en Europe a touché les matières premières, dont l'indice Stoxx .SXPP affiche en clôture une baisse de 1,44%. Les groupes miniers Antofagasta ANTO.L et Glencore GLEN.L ont perdu respectivement 3,02% et 3,5%. A Paris, Accor ACCP.PA (-2,34%), lanterne rouge du CAC 40, a souffert de l'abaissement de la recommandation de Citigroup à "neutre" contre "acheter". A la hausse, la chaîne britannique de boulangeries Greggs GRG.L a bondi de 16,54% après avoir relevé sa prévision de bénéfice. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le rouge: le Dow Jones .DJI cédait 0,36%, le Standard & Poor's 500 0,34% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,31%. Les secteurs de l'énergie .SPNY et de l'industrie .SPLRCI perdaient plus de 0,5%. A la hausse, Walgreens Boots Alliance WBA.O prenait 5,82%, de loin la plus forte hausse du Dow Jones, en réaction aux informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe de pharmacies et de "drugstores" a été approché par KKR KKR.N (-0,75%) en vue d'un rachat par endettement (LBO) qui serait le plus important jamais lancé. LES INDICATEURS DU JOUR Le produit intérieur brut (PIB) britannique a vu son expansion revenir au troisième trimestre à 1% en rythme annuel, un chiffre inférieur aux attentes et le plus faible depuis début 2010. CHANGES Le dollar était orienté à la baisse au moment de la clôture des places européennes, avec un repli de 0,18% pour l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY . L'euro en profitait pour remonter autour de 1,1035 EUR= , s'éloignant du plus bas de près d'un mois touché vendredi à 1,1015. La séance est surtout marquée par la hausse de la livre sterling après l'annonce par Nigel Farage, le chef de file du "Brexit Party", que son mouvement ne présentera pas de candidats dans 317 circonscriptions détenues par le Parti conservateur lors des législatives anticipées du 12 décembre. La devise britannique a pris jusqu'à 1% face au dollar GBP= et inscrit un plus haut de six mois face à l'euro EURGBP= . TAUX Le regain d'aversion au risque a favorisé la remontée des rendements obligataires: en fin de séance en Europe, celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, prenait deux points de base à -0,246% DE10YT=RR et son équivalent français 2,5 points à 0,049% FR10YT=RR . La hausse a été plus marquée pour les rendements des pays du sud de l'Europe: le dix ans espagnol ES10YT=RR , dopé par l'incertitude politique à Madrid, a pris plus de trois points de base à 0,433% et l'italien IT10YT=RR huit points à 1,352%. Le marché obligataire américain reste fermé ce lundi pour le "Veterans Day". PÉTROLE Le prix du baril, qui cédait plus de 1% à mi-séance en Europe, a réduit ses pertes après la publication de données d'un cabinet spécialisé montrant une baisse des stocks à Cushing, dans l'Oklahoma, référence pour les contrats à terme sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). Le Brent abandonne 0,16% à 62,41 dollars le baril après être revenu à 61,57 LCOc1 et le WTI cède 0,37% à 57,03 dollars après un plus bas à 56,25 CLc1 . A SUIVRE MARDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1588,44 -0,47 -0,03% +19,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 3696,82 -2,83 -0,08% +23,17% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5893,82 +4,12 +0,07% +24,59% Dax 30 .GDAXI 13198,37 -30,19 -0,23% +25,00% FTSE .FTSE 7328,54 -30,84 -0,42% +8,92% SMI .SSMI 10305,27 -3,96 -0,04% +22,26% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27584,25 -96,99 -0,35% +18,25% S&P-500 .SPX 3082,83 -10,25 -0,33% +22,98% Nasdaq .IXIC 8449,14 -26,17 -0,31% +27,34% Nasdaq 100 8227,63 -28,25 -0,34% +29,98% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1038 1,1016 +0,20% -3,76% Dlr/Yen JPY= 109,04 109,27 -0,21% -1,11% Euro/Yen 120,40 120,36 +0,03% -4,61% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9935 0,9972 -0,37% +1,23% Euro/CHF 1,0968 1,0988 -0,18% -2,54% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2853 1,2770 +0,65% +0,75% Indice $ .DXY 98,1820 98,3530 -0,17% +2,09% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1455,23 1458,41 -0,22% +13,45% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,49 -0,20 FGBLc1 Bund 10 ans -0,24 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,61 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,05 +0,01 +29,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,95 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,68 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 56,99 57,24 -0,25 -0,44% +24,41% CLc1 Brent LCOc1 62,36 62,51 -0,15 -0,24% +15,16% (Édité par)