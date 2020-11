Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La prudence domine au dernier jour d'un mois historique en Bourse Reuters • 30/11/2020 à 13:10









* A Wall Street, le Dow Jones et le S&P-500 attendus dans le rouge * En Europe, la baisse domine, le recul des cours du pétrole pèse * Les grands indices européens se dirigent vers une hausse mensuelle record * Le PMI officiel chinois en soutien par Marc Angrand PARIS, 30 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en repli et les Bourses européennes hésitent à mi-séance lundi, un nouvel indicateur économique chinois rassurant ne suffisant pas à détourner les investisseurs d'une attitude prudente pour la dernière séance d'un mois exceptionnel en matière de performances boursières. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,7% environ pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et quasi stable pour le Nasdaq .IXIC , après des gains de plus de 2% la semaine dernière et de plus de 11% depuis le début du mois. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,38% à 5.577,11 points vers 11h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,22% tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,16%. Ce dernier affiche pour l'instant une hausse de près de 15% pour l'ensemble du mois de novembre, une performance sans précédent depuis sa création. Le CAC 40, lui, a gagné plus de 21% depuis le début du mois, profitant, comme les autres grands indices de la conjonction entre les progrès de la recherche de vaccins contre le coronavirus et de l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis, deux facteurs qui alimentent l'espoir d'une reprise de l'économie mondiale en 2021. Cet espoir s'est aussi nourri ce lundi des chiffres de l'indices PMI manufacturier officiel en Chine, au plus haut depuis plus de trois ans à 52,1. Après la semaine calme de Thanksgiving, celle qui commence sera animée entre autres par les chiffres des PMI en Europe et par ceux des indices d'activité ISM puis de l'emploi aux Etats-Unis, en attendant les réunions des grandes banques centrales à partir du 10 décembre, une perspective qui influence déjà le sentiment de marché . Et bien sûr, les investisseurs restent à l'affût de l'évolution du dossier du Brexit, après les multiples reports de la date butoir pour un compromis entre Londres et Bruxelles. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La tendance en Europe est influencée en partie par la baisse des cours du pétrole, qui fait reculer de 1,16% l'indice Stoxx du secteur de l'énergie .SXEP . Total TOTF.PA cède 1,83%, BP BP.L 3,21%, TechnipFMC FTI.PA 1,76%. Le compartiment bancaire .SX7P , lui, abandonne 1,56% mais conserve une hausse de plus de 30% sur l'ensemble du mois de novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis avril 2009. ABN Amro ABNd.AS perd 6,72% après l'annonce d'un projet de réduction de ses effectifs qui pourrait toucher 3.000 personnes. A l'opposé, les valeurs de la distribution .SXRP gagnent 0,85%, la plus forte hausse sectorielle du jour, tirées entre autres par JD Sports JD.L (+6,63%) après des informations selon lesquelles l'enseigne britannique renonce à reprendre Debenhams. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , en légère hausse à 0,852%, regagne une partie du terrain perdu vendredi. Dans la zone euro, la tendance est à la stabilisation après la baisse du début de séance qui a ramené le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR à -0,6% pour la première fois depuis trois semaines et permis au dix ans italien IT10YT=RR d'inscrire un nouveau plus bas historique à 0,566%. Ces mouvements s'expliquent essentiellement par l'anticipation d'une augmentation des achats d'obligations de la BCE, qui devrait être annoncée la semaine prochaine. CHANGES Sur le marché des devises, la journée est marquée par un nouvel accès de faiblesse du dollar, qui a touché son plus bas niveau depuis deux ans et demi face à un panier de devises de référence .DXY , le billet vert restant défavorisé par le regain général d'appétit pour les actifs plus risqués. La monnaie américaine s'achemine ainsi vers une baisse de plus de 2,5% sur l'ensemble du mois, la plus forte depuis juillet, après deux mois de rebond. Parmi les bénéficiaires de cette tendance, l'euro, à 1,1985 dollar EUR= , est au plus haut depuis le 1er septembre. PÉTROLE Le marché pétrolier recule, pris par le doute sur la stratégie de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie et le Kazakhstan, qui entament ce lundi des discussions sur l'évolution de leur production en 2021. Le Brent abandonne 1,58% à 47,42 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,36% à 44,91 dollars CLc1 . Selon plusieurs sources, l'Opep+ doit trancher au plus tard mardi entre une prolongation d'au moins trois mois des mesures de limitation de la production déjà en vigueur et une augmentation progressive de l'offre à partir de janvier, au risque de déséquilibrer un marché déjà excédentaire. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation IPCH (1re estim.) novembre -0,8% 0,0% - sur un an -0,5% -0,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29664,00 -210,00 -0,70% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3621,25 -15,25 -0,42% Nasdaq-100 12260,75 +3,25 +0,03% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29910,37 +37,90 +0,13% +4,81% .DJI S&P-500 .SPX 3638,35 +8,70 +0,24% +12,62% Nasdaq .IXIC 12205,85 +111,44 +0,92% +36,03% Nasdaq 100 12258,21 +106,00 +0,87% +40,37% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1514,80 -3,30 -0,22% -6,72% .FTEU3 Eurostoxx 50 3522,54 -5,25 -0,15% -5,94% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5577,82 -20,36 -0,36% -6,70% Dax 30 .GDAXI 13364,35 +28,67 +0,21% +0,87% FTSE .FTSE 6355,88 -11,70 -0,18% -15,73% SMI .SSMI 10488,54 -12,64 -0,12% -1,21% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1985 1,1962 +0,19% +6,91% Dlr/Yen JPY= 103,99 104,07 -0,08% -4,47% Euro/Yen 124,67 124,50 +0,14% +2,23% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9032 0,9041 -0,10% -6,67% Euro/CHF 1,0827 1,0818 +0,08% -0,23% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3354 1,3314 +0,30% +0,72% Indice $ .DXY 91,5590 91,7900 -0,25% -4,80% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,4000 -0,1000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5800 +0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7480 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3353 +0,0070 +24,47 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8520 +0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1564 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 44,91 45,53 -0,62 -1,36% -26,63% CLc1 Brent LCOc1 47,42 48,18 -0,76 -1,58% -28,18% (édité par Patrick Vignal)

