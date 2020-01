Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La peur du coronavirus devrait peser sur Wall Street Reuters • 30/01/2020 à 14:20









* Les indices de Wall Street attendus dans le rouge * Les craintes liées au coronavirus s'intensifient * Le PIB des Etats-Unis au T4 à l'agenda * La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur inchangé par Patrick Vignal PARIS, 30 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi dans le sillage des marchés européens, sur fond de regain d'inquiétude quant à l'ampleur de l'épidémie de coronavirus et à ses conséquences sur l'économie mondiale. Les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence de la Bourse de New York en baisse de 0,6% à 0,8%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,7% à 5.853,42 points vers 13h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,33% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 1,48%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,05%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 1,43% et le Stoxx 600 .STOXX 1,13%. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tient une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie de coronavirus qui a débuté le mois dernier à Wuhan, en Chine, constitue désormais une "urgence de santé publique de portée internationale". Une telle décision alimenterait les spéculations sur un ralentissement de la croissance économique, et pas seulement en Chine. Le coronavirus a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan publié par Pékin et les autorités sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir, soit environ 1.700 de plus que la veille. Mercredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué le sujet lors d'une conférence de presse après le maintien de la politique monétaire de l'institution, jugeant que l'épidémie constituait un problème "très sérieux". Les indicateurs économiques attendus du jour devraient pas encore refléter l'impact de l'épidémie mais les investisseurs surveilleront quand même avec attention la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, attendue à 13h30 GMT. A la veille du Brexit, la Banque d'Angleterre a quant à elle laissé son taux d'intérêt directeur inchangé en expliquant que les signes d'amélioration de la conjoncture au Royaume-Uni depuis les élections de décembre et de stabilisation de l'économie mondiale rendaient inutile un soutien accru de la politique monétaire. VALEURS À WALL STREET Les investisseurs américains réagiront en séance à un nouvelles salve de résultats d'entreprises. Ceux de Microsoft MSFT.O devraient être salués et ceux de Facebook FB.P sanctionnés, à en croire les transactions en avant-Bourse. EN EUROPE Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge et parmi les baisses les plus marquées figurent sans surprise les compartiments les plus exposés au risque de ralentissement de la croissance en Chine: celui du pétrole et du gaz .SXEP recule de 2,2%, celui des hautes technologies .SX8P de 1,34%, celui des transports et du tourisme .SXTP de 1,61%. A Paris, où 39 des 40 valeurs du CAC reculent, TechnipFMC FTI.PA est la lanterne rouge de l'indice avec une chute de 5,82%, Arcelormittal MT.AS perd 2,47% et Total TOTF.PA 2,43%. TAUX Comme lors des précédentes poussées d'aversion au risque, les investisseurs se reportent sur les emprunts d'Etat, dont les rendements piquent du nez: celui du Bund allemand à dix ans recule de plus de deux points de base à -0,393% et son équivalent français, à -0,135%, confirme son retour en territoire négatif. Le dix ans américain US10YT=RR , à 1,582% après un plus bas de près de trois mois à 1,553%. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de référence .DXY et l'euro s'échange à un peu plus de 1,10 dollar après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis deux mois à 1,0992 EUR= . La livre sterling prend 0,4% face à l'euro et 0,5% face au dollar après les annonces de la Banque d'Angleterre. GBP= EURGBP= PÉTROLE La crainte de voir l'épidémie de coronavirus freiner la demande chinoise et l'annonce d'une hausse plus marquée qu'anticipé des stocks aux Etats-Unis alimentent un repli marqué du cours du baril après le rebond timide des deux séances précédentes. Le Brent perd 2,59% à 58,25 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,42% à 52,04 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 30 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB (1ère estimation) T4 +2,1%* +2,1%* Inscriptions au chômage sem. au 215.000 211.000 25/01 * en rythme annualisé LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dern Var. Var. ier poin % ts Dow 2848 -230 -0,8 Jones 0,00 ,00 0% 1YMc1 S&P-500 3246 -25, -0,7 ESc1 ,75 75 9% Nasdaq-1 9040 -58, -0,6 00 ,00 50 4% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précéden te : Indices Clôt Var. Var. YTD ure poin % ts Dow 2873 +11, +0,0 +0,6 Jones 4,45 60 4% 9% .DJI S&P-500 3273 +32, +1,0 +1,3 .SPX ,40 58 1% 2% Nasdaq 9275 +5,4 +0,0 +3,3 .IXIC ,16 8 6% 7% Nasdaq 9101 +10, +0,1 +4,2 100 ,61 68 2% 2% .NDX MARCHES EUROPEEN S Indices Dern Var. Var. YTD ier poin % ts Eurofirs 1623 -15, -0,9 -0,0 t 300 ,20 91 7% 5% .FTEU3 Eurostox 3687 -48, -1,3 -1,5 x 50 ,40 96 1% 4% <.STOXX5 0E> CAC 40 5860 -94, -1,5 -1,9 .FCHI ,34 55 9% 7% Dax 30 1318 -161 -1,2 -0,4 .GDAXI 3,45 ,55 1% 9% FTSE 7379 -104 -1,3 -2,1 .FTSE ,28 ,29 9% 6% SMI 1076 -90, -0,8 +1,4 .SSMI 9,79 09 3% 4% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cour Veil Var. YTD s le % Euro/Dlr 1,10 1,10 +0,1 -1,6 EUR= 23 09 3% 7% Dlr/Yen 108, 108, -0,1 -0,0 JPY= 81 99 7% 6% Euro/Yen 119, 120, -0,0 -1,6 <EURJPY= 95 01 5% 4% > Dlr/CHF 0,96 0,97 -0,3 +0,1 CHF= 96 30 5% 9% Euro/CHF 1,06 1,07 -0,2 -1,5 <EURCHF= 89 14 3% 0% > Stg/Dlr 1,30 1,30 +0,5 -1,2 GBP= 88 20 2% 9% Indice $ 97,8 97,9 -0,1 +1,7 .DXY 940 910 0% 9% TAUX Dern Var. Spread/Bun ier d (pts) Future 174, +0,3 Bund 3800 200 FGBLc1 Bund 10 -0,3 -0,0 ans 970 250 <DE10YT= RR> Bund 2 -0,6 -0,0 ans 510 130 <DE2YT=R R> OAT 10 -0,1 -0,0 +26, ans 350 180 20 <FR10YT= RR> Treasury 10 1,56 -0,0 ans 50 290 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,39 -0,0 US2YT=RR 89 200 PETROLE (en Cour Préc Var Var. YTD dollars) s éden % t Brut 52,0 53,3 -1,3 -2,4 -15, léger US 3 3 0 4% 00% CLc1 Brent 58,2 59,8 -1,5 -2,6 -11, LCOc1 4 1 7 2% 80% (édité par Marc Angrand)

