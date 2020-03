Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La peur du coronavirus continue de faire chuter les actions et les taux Reuters • 06/03/2020 à 10:52









* Le CAC 40 perd 3% et le Stoxx 60 plus de 2,5% * Les craintes entourant le coronavirus pèsent sur la tendance * Le 10 ans américain à un nouveau plus bas record * Le rapport mensuel sur l'emploi US au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 6 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse vendredi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, les craintes liées à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus continuant d'alarmer les investisseurs qui se réfugient sur la dette d'Etat, jugée plus sûre. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 3,13% à 5.193,55 points, un plus bas depuis le 15 aout, vers 9h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,79% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,96%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 2,91%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,36% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,79%. La propagation du coronavirus en dehors de la Chine continue de susciter un sentiment de panique sur les marchés mondiaux. L'indice MSCI Monde .MIWD0000PUS perd 1,97% et les rendements obligataires dégringolent, reflet de la forte demande pour les actifs refuge. L'Allemagne compte 534 cas confirmés de contamination au coronavirus, un chiffre en augmentation de 134 en vingt-quatre heures tandis qu'en Corée du Sud 196 nouveaux cas ont été recensés, ce qui porte à 6.284 le nombre de cas d'infection dans le pays. La réactivité de la Réserve fédérale et d'autres grandes banques centrales, qui ont abaissé leurs taux face aux dommages potentiels du coronavirus sur l'économie, a entraîné plus de panique que de soulagement sur les marchés. "Si la Réserve fédérale américaine espérait que sa baisse de 50 points de base mardi aiderait à restaurer la confiance des investisseurs, elle a mal calculé (...) En voulant envoyer un message fort aux marchés, tout ce qu'elle a réussi à faire est de semer la peur et d'utiliser une partie de ses munitions", observe Michael Hewson chez CMC Markets. Les investisseurs attendent la publication à 13h30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis pour jauger des répercussions de l'épidémie sur le solide marché américain du travail. VALEURS Le secteur des transports et des loisirs .SXTP accuse la plus forte baisse sectorielle (-4,05%), l'épidémie de coronavirus freinant la demande. Depuis le début d'année, il a perdu près de 25%. Airbus AIR.PA recule de 6%, lanterne rouge du CAC 40. Le groupe aéronautique a annoncé jeudi n'avoir enregistré aucun commande en février. EssilorLuxottica ESLX.PA perd 2,80%, le spécialiste de l'optique prévoit une croissance à taux constants de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, avec un premier semestre qui devrait être marqué toutefois par l'épidémie de coronavirus. Le groupe parapétrolier CGG GEPH.PA lâche 8,91% à un plus bas de quatre mois après la publication de ses résultats annuels "sans surprise" selon les analystes de Portzamparc. A Francfort, Infineon IFXGn.DE cède 2,99% après une information de Bloomberg selon laquelle des responsables américains ont recommandé à Donald Trump de bloquer le rachat de Cypress Semiconductor CY.O par le fabricant allemand de semi-conducteurs pour des raisons de sécurité nationale. A WALL STREET Après avoir rebondi de plus de 4% mercredi, la Bourse de New York a rechuté jeudi, l'indice Dow Jones .DJI abandonnant près de 1.000 points (-3,58%), à 26.121,28 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 3,39%, à 3.023,94 points et le Nasdaq Composite .IXIC a lâché 3,10% à 8.738,595 points. Parmi les derniers principaux développements aux Etats-Unis, Google GOOGL.O (-4,8%) a suivi l'exemple des autres géants du numérique en conseillant à ses employés de la région de Seattle de travailler de chez eux, tandis que de nouveaux cas ont été signalés dans les environs de New York et de Los Angeles. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 2,72% pour toucher un plus bas de six mois et aligner sa troisième semaine consécutive de baisse. Les Bourses de Chine continentale n'ont pas échappé vendredi au repli général; elles ont toutefois signé leur plus fort rebond hebdomadaire en un an après avoir été soutenues par les anticipations de nouvelles mesures de soutien de Pékin à l'économie et par la moindre virulence de l'épidémie dans le pays. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a abandonné 1,62% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a lâché 1,21%. TAUX La baisse marquée des actions favorise le repli sur les emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une dégringolade des rendements obligataires, notamment sur le marché américain. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR chute de 20 points de base à un plus bas record, sous 0,71%, et le deux ans US2YT=RR , l'un des plus sensibles aux anticipations de croissance, perd sept points de base à 0,4864%, après un plus bas en séance de près de cinq ans à 0,481%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans perd cinq points de base pour évoluer à un creux de six mois, à -0,721%. CHANGES Le dollar perd 0,5% face à un panier de devises internationales et tombe à un creux depuis fin août contre le yen alors que le marché table sur un nouvel assouplissement monétaire de la Fed. .DXY JPY= Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, a déclaré jeudi que la Réserve fédérale pourrait encore baisser ses taux si l'impact du coronavirus empirait. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés anticipent à 57% une nouvelle baisse de taux de 50 points de base le 18 mars, trois jours après la baisse surprise de taux décidée par la banque centrale américaine. Profitant de la faiblesse du dollar, l'euro remonte à 1,128, un plus haut d'environ huit mois. EUR= PÉTROLE Le pétrole perd près de 2%, les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande mondiale de brut et de la croissance économique provoquée par l'épidémie de coronavirus ayant été exacerbées par les incertitudes sur la réunion de l'Opep+ à Vienne. Le Brent LCOc1 perd 2,04% à 48,97 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 cède 1,81% à 45,07 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Créations d'emplois février 175.000 225.000 Taux de chômage 3,6% 3,6% Salaire horaire moyen +0,3% +0,2% - sur un an +3,0% +3,1% Balance commerciale janvier $-46,1 mds $-48,9 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1452,30 -36,01 -2,42% -10,57% .FTEU3 Eurostoxx 50 3265,05 -98,53 -2,93% -12,82% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5193,02 -168,08 -3,14% -13,13% Dax 30 .GDAXI 11603,41 -341,31 -2,86% -12,42% FTSE .FTSE 6572,44 -132,99 -1,98% -12,86% SMI .SSMI 9873,71 -269,86 -2,66% -7,00% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 20749,75 -579,37 -2,72% -12,29% .N225 Topix .TOPX 1471,46 -44,25 -2,92% -14,52% Hong Kong .HSI 26146,67 -621,20 -2,32% -7,25% Taiwan .TWII 11321,81 -193,01 -1,68% -5,63% Séoul .KS11 2040,22 -45,04 -2,16% -7,16% Singapour .STI 2960,98 -57,29 -1,90% -8,12% Shanghaï .SSEC 3034,51 -37,17 -1,21% -0,51% Sydney .AXJO 6216,20 -179,50 -2,81% -7,00% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26121,28 -969,58 -3,58% -8,47% S&P-500 .SPX 3023,94 -106,18 -3,39% -6,40% Nasdaq .IXIC 8738,60 -279,49 -3,10% -2,61% Nasdaq 100 .NDX 8671,66 -277,62 -3,10% -0,70% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1278 1,1239 +0,35% +0,61% Dlr/Yen JPY= 105,54 106,16 -0,58% -3,05% Euro/Yen 119,06 119,30 -0,20% -2,37% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9394 0,9453 -0,62% -2,93% Euro/CHF 1,0596 1,0623 -0,25% -2,36% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2994 1,2954 +0,31% -2,00% Indice $ .DXY 96,2490 96,8200 -0,59% +0,08% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1681,39 1670,31 +0,66% +10,84% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 179,30 +0,71 FGBLc1 Bund 10 ans -0,72 -0,05 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,87 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,34 +0,01 +38,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,75 -0,18 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,48 -0,10 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,03 45,90 -0,87 -1,90% -26,43% CLc1 Brent LCOc1 48,91 49,99 -1,08 -2,16% -25,93% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

