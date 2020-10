Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La perspective d'une victoire de Biden profite aux actions Reuters • 09/10/2020 à 13:23









* Nouvelle hausse en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,2%, le CAC 40 à Paris 0,32% * La probabilité d'une victoire démocrate le 3 novembre aux USA en hausse * Elle est perçue comme favorable à des mesures de relance par Marc Angrand PARIS, 9 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse tandis que la majeure partie des Bourses européennes sont orientées dans le vert à mi-séance vendredi, l'appétit pour les actifs à risque restant alimenté par l'anticipation d'une victoire du camp démocrate aux élections du 3 novembre aux Etats-Unis qui serait synonyme de nouvelles mesures de relance. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,32% à 4.927,42 points vers 11h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,46% tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,1%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,2%. Ce dernier affiche pour l'instant une progression de 1,78% sur l'ensemble de la semaine et le CAC 40 un gain de 2,15%. La poursuite de la hausse des actions s'appuie principalement sur les sondages aux Etats-Unis donnant Joe Biden vainqueur de Donald Trump à la présidentielle et suggérant que le camp démocrate pourrait aussi prendre la majorité au Sénat, ce qui favoriserait la mise en oeuvre d'un plan de relance massif. Cette perspective favorise l'ensemble des marchés actions mondiaux: l'indice MSCI mondial, qui couvre 49 places boursières, évolue au plus haut depuis un mois et la Bourse de Shanghaï, qui était fermée depuis une semaine, a pris 1,68% sur la journée .SSEC . "Joe Biden a pris un net avantage pour gagner l'élection présidentielle", estime Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. "Rien n'est joué tant qu'une élection n'a pas eu lieu mais nul ne contestera que les derniers jours ont nui au président sortant." De son côté, UBS Asset Management estime désormais à 75% la probabilité d'une victoire de Joe Biden. La séance sur les marchés américains pourrait aussi être animée par les informations du Wall Street Journal selon lesquelles le fabricant de processeurs AMD AMD.O négocie le rachat de Xilinx XLNX.O pour un montant qui pourrait dépasser 30 milliards de dollars. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L8N2H01WN VALEURS EN EUROPE Les espoirs d'un soutien massif à la demande aux Etats-Unis profitent en premier lieu au secteur des matières premières, dont l'indice européen Stoxx .SXPP gagne 1,08%, et à celui du pétrole et du gaz .SXEP (+0,58%). A Paris, Engie ENGIE.PA (+0,99%) et Total TOTF.PA (+0,86%) figurent parmi les plus fortes hausses du CAC 40 et Eramet ERMT.PA (+10,68%) est en tête du SBF 120. La meilleure performance du Stoxx 600 est pour Rolls-Royce RR.L , qui bondit de 17,84% pour sa cinquième séance de hausse d'affilée et se dirige vers sa plus forte progression hebdomadaire depuis son entrée en Bourse en 1987. Le titre avait auparavant chuté de plus de 80% depuis février. A la baisse Euronext ENX.PA cède 4,73% après l'officialisation du rachat de la Bourse de Milan pour 4,325 milliards d'euros. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé à 0,767% et se dirige vers une hausse d'environ sept points de base sur l'ensemble de la semaine. Les rendements de référence européens, eux, reculent d'un peu plus d'un point, à -0,535% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,2774% pour son équivalent français FR10YT=RR . CHANGES Le dollar poursuit son repli et abandonne 0,29% face à un panier de devises de référence .DXY , portant à près de 0,6% sa baisse depuis le début de la semaine, sa deuxième performance hebdomadaire négative d'affilée. L'euro en profite pour flirter de nouveau avec le seuil de 1,18 dollar EUR= . La livre sterling, elle, résiste malgré l'annonce d'une croissance bien plus faible qu'anticipé en août. GBP= EURGBP= A Shanghaï, avec la reprise des échanges après une semaine de jours fériés, le yuan a fini la séance sur un plus haut de 17 mois à 6,7135 pour un dollar CNY=CFXS , enregistrant sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance face au dollar depuis 2005. PÉTROLE Orienté à la hausse en début de journée, le marché pétrolier est ensuite passé dans le rouge mais reste en passe d'enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis début juin grâce à l'effet conjugué de la grève dans le secteur en Norvège et de l'arrivée de l'ouragan Delta sur le golfe du Mexique. Le Brent abandonne 0,83% à 42,98 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,97% à 40,79 dollars CLc1 . Mais sur la semaine, le Brent affiche un gain de 9,3% et le WTI une progression de 10,1%. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28405,00 +95,00 +0,34% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3451,25 +13,75 +0,40% Nasdaq-100 11575,50 +36,50 +0,32% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28425,51 +122,05 +0,43% -0,40% .DJI S&P-500 .SPX 3446,83 +27,38 +0,80% +6,69% Nasdaq .IXIC 11420,98 +56,38 +0,50% +27,29% Nasdaq 100 11550,94 +47,75 +0,42% +32,27% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1426,94 +2,05 +0,14% -12,13% .FTEU3 Eurostoxx 50 3257,96 +2,20 +0,07% -13,01% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4927,27 +15,33 +0,31% -17,58% Dax 30 .GDAXI 13027,98 -14,23 -0,11% -1,67% FTSE .FTSE 6003,80 +25,77 +0,43% -20,40% SMI .SSMI 10303,00 +32,76 +0,32% -2,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1798 1,1758 +0,34% +5,25% Dlr/Yen JPY= 105,86 106,01 -0,14% -2,76% Euro/Yen 124,89 124,69 +0,16% +2,41% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9125 0,9167 -0,46% -5,71% Euro/CHF 1,0768 1,0780 -0,11% -0,77% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2946 1,2933 +0,10% -2,36% Indice $ .DXY 93,3230 93,6050 -0,30% -2,96% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,7700 +0,2900 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5410 -0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7120 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2801 -0,0200 +26,09 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7670 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1489 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 40,82 41,19 -0,37 -0,90% -33,31% CLc1 Brent LCOc1 43,01 43,34 -0,33 -0,76% -34,86% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

