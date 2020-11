Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La perspective d'une victoire de Biden nourrit l'appétit pour le risque Reuters • 03/11/2020 à 18:02









* Le CAC 40 a gagné 2,44% à plus de 4.800 points * Les investisseurs misent sur Joe Biden à la présidentielle américaine * Baisse du dollar, l'appétit pour le risque prend le dessus par Laetitia Volga PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le vert mardi et Wall Street évolue en nette hausse, les investisseurs misant sur une large victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, ce qui pourrait se traduire par un plan de relance massif de l'économie. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 2,44% à 4.805,61 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 2,33% et le Dax allemand .GDAXI s'est octroyé 2,55%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 2,62%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,3% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,34%. A Wall Street, le Nasdaq Composite .IXIC , le S&P-500 .SPX et le Dow Jones .DJI gagnaient de 2,13% à 2,38% à l'heure de la clôture européenne. Les Américains ont commencé à se rendre aux urnes mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden, dont l'avance dans les sondages d'opinion nationaux rassurent les investisseurs. "Au cours des dernières 48 heures, les marchés sont devenus un peu plus convaincus d'une victoire de Joe Biden sans le risque de semaines d'incertitude et de turbulences", a déclaré Derek Halpenny, responsable de la recherche chez MUFG. Les marchés misent sur une victoire du camp démocrate dans la course à la Maison blanche mais aussi d'une 'vague bleue' au Congrès, synonyme de mesures de relance budgétaire plus importantes. Credit Suisse table sur un plan de relance de 1.500 à 2.200 milliards de dollars en cas d'une large victoire des démocrates et sur une enveloppe de seulement 500 milliards de dollars dans le cas d'une présidence Biden mais d'un Sénat à majorité républicaine. VALEURS EN EUROPE En Europe, la totalité des indices sectoriels a fini en hausse à commencer par ceux au profil cyclique comme l'automobile .SXAP (+3,53%) et les banques .SX7P (+4,39%). BNP Paribas BNPP.PA a gagné 6,12% après avoir maintenu sa prévision de bénéfice net pour 2020 et fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce au rebond confirmé de ses activités de marché. A contre-courant, Mercialys MERY.PA a cédé 0,47% après avoir annoncé la suspension de ses objectifs annuels en raison des nouvelles mesures de confinement adoptées en France. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque pousse les investisseurs à délaisser les actifs refuge, comme le dollar et les obligations souveraines. Le billet vert recule de 0,83% face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro en profite pour revenir à plus de 1,173, s'éloignant d'un plus bas de plus d'un mois touché la veille. EUR= Sur le marché obligataire, où les rendements évoluent à l'inverse des prix, le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne quatre points de base, à 0,8891%, à un plus haut depuis juin. Son équivalent allemand DE10YT=RR a terminé en hausse, à -0,62%. PÉTROLE Le marché du pétrole poursuit sa remontée avec le marché des actions après être tombé la veille à son plus bas niveau depuis fin mai, affecté par la multiplication des mesures de confinement et les craintes liées à la présidentielle américaine. Le brut léger américain CLc1 gagne 2,23% à plus de 38 dollars le baril et le Brent LCOc1 avance de 1,77% à 39,66 dollars. A SUIVRE : La séance devrait sera riche en indicateurs économiques avec la publication des indices PMI dans le secteur des services en Europe, l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, en attendant la publication vendredi du rapport officiel du département du Travail. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1377,45 +30,97 +2,30% -15,18% .FTEU3 Eurostoxx 50 3098,72 +79,18 +2,62% -17,26% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4805,61 +114,47 +2,44% -19,61% Dax 30 .GDAXI 12088,98 +300,70 +2,55% -8,76% FTSE .FTSE 5786,77 +131,80 +2,33% -23,28% SMI .SSMI 10003,82 +212,14 +2,17% -5,77% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27563,78 +638,73 +2,37% -3,42% S&P-500 .SPX 3383,95 +73,71 +2,23% +4,74% Nasdaq .IXIC 11191,07 +233,46 +2,13% +24,72% Nasdaq 100 .NDX 11335,00 +250,24 +2,26% +29,79% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1724 1,1640 +0,72% +4,58% Dlr/Yen JPY= 104,52 104,71 -0,18% -3,99% Euro/Yen EURJPY= 122,56 121,93 +0,52% +0,50% Dlr/CHF CHF= 0,9125 0,9187 -0,67% -5,71% Euro/CHF EURCHF= 1,0699 1,0695 +0,04% -1,41% Stg/Dlr GBP= 1,3053 1,2912 +1,09% -1,55% Indice $ .DXY 93,3500 94,1290 -0,83% -2,94% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1906,11 1895,10 +0,58% +25,65% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 176,05 -0,19 Bund 10 ans -0,62 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,80 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,34 -0,00 +27,53 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,89 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 37,63 36,81 +0,82 +2,23% -38,52% Brent LCOc1 39,66 38,97 +0,69 +1,77% -39,94% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

