POINT MARCHÉS-La hausse ralentit en Europe après les records de Wall Street

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,06%, le CAC 40 0,28% * Les records de Wall Street assurent la poursuite de la hausse * Quatrième hausse consécutive pour le pétrole * Une série d'indicateurs US à surveiller par Marc Angrand PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance mercredi mais l'élan qui a porté Wall Street à des niveaux sans précédent la veille se fait plus prudent avant une série d'indicateurs américains et avant la pause de Thanksgiving sur les marchés américains À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 5.574,19 points vers 09h05 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,27% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,17% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,06%. Ce dernier, comme le CAC 40, évolue au plus haut depuis fin février tandis que Wall Street a repris sa série de records historiques après les annonces jugées rassurantes sur la transition entre Donald Trump et Joe Biden, après celles des succès de plusieurs laboratoires dans le développement de vaccins contre le coronavirus. Les valeurs européennes profitent aussi de la confirmation d'une levée progressive des mesures de confinement en France comme au Royaume-Uni, synonyme de reprise partielle de l'activité économique. "Les investisseurs essaient actuellement de voir le verre à moitié plein (et non à moitié vide) et de regarder loin à l'horizon, espérant un rebond économique plus rapide qu'anticipé par les économistes en 2021 sous l'effet de l'enclenchement dès les premières semaines de janvier d'importants programmes de vaccination des deux bords de l'Atlantique", résume Saxo Banque. La hausse pourrait être limitée jusqu'à la publication, à partir de 13h30 GMT, d'une série d'indicateurs américains, parmi lesquels la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. VALEURS Si les séances précédentes ont été marquées par le rebond des valeurs cycliques, ce sont les défensives qui affichent les meilleures performances ce mercredi matin: l'indice Stoxx des télécoms .SXKP gagne 0,81%, celui des services aux collectivités ("utilities") .SX6P 0,88% et celui de la santé .SXDP 0,51%. A la baisse, le compartiment automobile .SXAP abandonne 1,01% après avoir pris près de 27% depuis le début du mois. Le secteur bancaire .SX7P cède 0,2% après une ouverture en nette hausse en réaction à un article du Financial Times évoquant une possible reprise des dividendes début 2021. Dans l'actualité des résultats, Plastic Omnium PLOF.PA prend 7,66% après avoir revu ses prévisions à la hausse et Elior ELIOR.PA 3,92% malgré un chiffre d'affaires annuel amputé d'un milliard d'euros par la crise sanitaire . EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'élan donné par Wall Street a permis à l'indice Nikkei .N225 de finir la journée sur une progression de 0,5% à 26.296,86 points, un nouveau plus haut depuis 1991, et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,3% à 1.767,67 points, malgré des prises de bénéfice en fin de séance. En Chine en revanche, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a perdu 1,19%, sa baisse quotidienne la plus marquée depuis le 30 octobre, et le CSI 300 .CSI300 a cédé 1,28%. Ce repli s'explique principalement par la chute des valeurs du secteur des voitures électriques après l'ouverture d'une enquête officielle sur des projets dans le secteur impliquant les groupes immobiliers Evergrande 3333.HK et Shenzhen Baoneng, selon un document que Reuters a pu consulter. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC mais une quasi-stabilité pour le Dow Jones .DJI au lendemain de sa première clôture au-dessus du seuil symbolique des 30.000 points. Et la tendance de la dernière séance complète de la semaine (Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving et ne reprendra que pour une séance écourtée vendredi) pourrait bien être influencée par la série d'indicateurs du jour. Mardi, le Dow a gagné 1,54% pour clôturer à un plus haut historique de 30.046,24 points, le S&P-500 .SPX a pris 1,62%, à 3.635,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,31% à 12.036,79. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro varient peu en début de séance, le soutien assuré par les banques centrales, qui devrait encore s'amplifier dans les semaines à venir, limitant l'impact de la hausse des actions. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est quasi stable à -0,566% après avoir atteint -0,546% dans les premiers échanges. Le dix ans américain US10YT=RR reste proche de 0,88%, son niveau de clôture de mardi. CHANGES Sur le marché des devises, la tendance au retour sur les monnaies "risquées" ne se dément pas, avec à la clé une baisse continue du dollar : l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence .DXY recule de 0,12% et a touché son plus bas niveau depuis le 31 août. L'euro confirme ainsi son retour au-dessus de 1,19 dollar EUR= . L'appétit pour le risque profite entre autres aussi aux dollars australien AUD= et néo-zélandais NZD= . Il continue par ailleurs d'alimenter l'envolée du bitcoin, qui se rapproche petit à petit de son record de 2017 BTC=BTSP . PÉTROLE Le marché pétrolier est en hausse pour la quatrième séance d'affilée, l'optimisme sur la demande l'emportant largement sur l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 1,02% à 48,35 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,8% à 45,27 dollars CLc1 . Tous deux évoluent au plus haut depuis début après une hausse d'environ 9% depuis jeudi dernier. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB annualisé (2e estimation) T3 +33,2% +33,1%* USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 730.000 742.000 21/11 USA 13h30 Revenus des ménages octobre inchangés +0,9% Consommation (ajustée) +0,4% +1,4% Indice des prix "core PCE" inchangé +0,2% - sur un an +1,4% +1,5% USA 15h00 Indice de confiance du novembre 77,0 77,0* Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1515,36 +0,98 +0,06% -6,69% .FTEU3 Eurostoxx 50 3508,44 +0,46 +0,01% -6,32% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5571,21 +12,79 +0,23% -6,81% Dax 30 .GDAXI 13290,34 -2,10 -0,02% +0,31% FTSE .FTSE 6440,30 +8,13 +0,13% -14,61% SMI .SSMI 10515,97 +24,38 +0,23% -0,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 26296,86 +131,27 +0,50% +11,16% .N225 Topix .TOPX 1767,67 +5,27 +0,30% +2,69% Hong Kong 26669,75 +81,55 +0,31% -5,39% .HSI Taiwan .TWII 13738,83 -68,30 -0,49% +14,52% Séoul .KS11 2601,54 -16,22 -0,62% +18,38% Singapour 2861,78 -29,85 -1,03% -11,20% .STI Shanghaï 3362,33 -40,50 -1,19% +10,24% .SSEC Sydney .AXJO 6683,30 +39,20 +0,59% -0,01% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 30046,24 +454,97 +1,54% +5,28% .DJI S&P-500 .SPX 3635,41 +57,82 +1,62% +12,52% Nasdaq .IXIC 12036,79 +156,15 +1,31% +34,15% Nasdaq 100 12079,81 +173,87 +1,46% +38,32% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1907 1,1888 +0,16% +6,22% Dlr/Yen JPY= 104,38 104,43 -0,05% -4,12% Euro/Yen 124,30 124,17 +0,10% +1,93% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9114 0,9111 +0,03% -5,83% Euro/CHF 1,0854 1,0833 +0,19% +0,02% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3354 1,3356 -0,01% +0,72% Indice $ .DXY 92,0790 92,2260 -0,16% -4,26% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1811,56 1807,51 +0,22% +19,42% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,23 -0,03 FGBLc1 Bund 10 ans -0,57 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,33 +0,00 +23,66 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,88 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,16 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,33 44,91 +0,42 +0,94% -25,94% CLc1 Brent LCOc1 48,40 47,86 +0,54 +1,13% -26,70% (édité par Patrick Vignal)

