POINT MARCHÉS-La hausse devrait se poursuivre sur les Bourses européennes (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse autour de 0,8% * Le S&P 500 à son plus haut niveau depuis dix semaines * Les espoirs de redémarrage de l'économie et d'un vaccin en soutien * Les taux italiens chutent après le projet de relance de Paris et Berlin par Blandine Henault PARIS, 19 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues en hausse mardi, toujours soutenues par les espoirs de redémarrage de l'économie et l'annonce du succès de la première phase d'un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus. Les contrats à terme sur les indices signalent une progression de 0,79% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,89% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,65% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les Bourses européennes ont vécu lundi leur meilleure séance en près de huit semaines et à Wall Street, l'indice S&P-500 a clôturé à son plus haut niveau depuis dix semaines. Outre les espoirs de redémarrage de l'économie avec la fin progressive du confinement dans de nombreux pays, l'annonce du laboratoire de biotechnologies Moderna MRNA.O , qui a fait état de premiers résultats positifs d'un essai clinique d'un candidat vaccin contre le COVID-19, a soutenu la tendance. Ces facteurs dopent encore les marchés d'actions en Asie tandis que les contrats à terme de Wall Street évoluent en légère hausse. Si la journée sera peu chargée en indicateurs économiques, les investisseurs seront attentifs à l'audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, et de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, par la commission bancaire du Sénat à Washington. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a fini lundi en hausse de 3,85% à 24.597,37 points et le S&P-500 a pris 3,15% à 2.953,91 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 2,44% à 9.234,83 points. "Le fait que Moderna ait fait état d'un essai de phase 1 qui semble être positif a certainement déclenché cette flambée, parce que si on trouve un vaccin, toute l'incertitude qui entoure l'économie et le virus disparaîtra", a expliqué Ken Polcari, stratégiste marché chez SlateStone Wealth LLC à Jupiter, en Floride. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 1,49%, clôturant à un plus haut de deux mois et demi. La tendance est positive sur l'ensemble des places de la région: l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale progresse de 0,84% et l'indice Kospi de Séoul .KS11 a pris 2,25%. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède un peu du terrain gagné la veille et recule de plus de deux points de base, à 0,7159% après avoir bondi de dix points de base lundi. En Europe, les rendements italiens chutent après l'annonce lundi soir par la France et l'Allemagne d'un projet de relance européen doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires et qui prévoit la mise en oeuvre d'une dette commune. Le taux du BTP italien à dix ans IT10YT=RR recule de dix points de base, à 1,604% et celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR avance dans le même temps de deux points de base, à -0,459%, ce qui ramène le "spread" autour de 207 points de base. CHANGES L'euro progresse à nouveau face au dollar pour toucher un plus haut depuis le 4 mai après les annonces de Paris et Berlin sur le projet de relance européen. La devise unique évolue mardi autour de 1,0940 dollar. EUR= L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule parallèlement de 0,2%, le regain d'appétit pour le risque éloignant les cambistes de cet actif jugé sûr. .DXY PÉTROLE Les cours du brut restent orientés à la hausse après avoir bondi de 7% à 8% la veille sur fond de signes de réduction de la production et d'espoirs de redémarrage de la demande. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,8% à plus de 35 dollars et celui du brut léger américain CLc1 grimpe de 1,3% à 32,25 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW du sentiment mai 32,0 28,2 économique LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20433,45 +299,72 +1,49% -13,62% .N225 Topix .TOPX 1486,05 +26,76 +1,83% -13,67% Hong Kong 24422,21 +487,44 +2,04% -13,36% .HSI Taiwan 10860,44 +119,89 +1,12% -9,47% .TWII Séoul .KS11 1980,61 +43,50 +2,25% -9,88% Singapour 2589,26 +49,98 +1,97% -19,66% .STI Shanghaï 2896,60 +21,18 +0,74% -5,03% .SSEC Sydney 5559,50 +99,00 +1,81% -16,83% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24597,37 +911,95 +3,85% -13,81% .DJI S&P-500 2953,91 +90,21 +3,15% -8,57% .SPX Nasdaq 9234,83 +220,27 +2,44% +2,92% .IXIC Nasdaq 100 9331,93 +179,29 +1,96% +6,86% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1334,96 +51,60 +4,02% -17,80% .FTEU3 Eurostoxx 50 2911,88 +141,18 +5,10% -22,25% .STOXX50E CAC 40 4498,34 +220,71 +5,16% -24,75% .FCHI Dax 30 11058,87 +593,70 +5,67% -16,53% .GDAXI FTSE .FTSE 6048,59 +248,82 +4,29% -19,81% SMI .SSMI 9740,77 +257,67 +2,72% -8,25% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0934 1,0912 +0,20% -2,46% EUR= Dlr/Yen 107,39 107,33 +0,06% -1,35% JPY= Euro/Yen 117,44 117,12 +0,27% -3,70% EURJPY= Dlr/CHF 0,9725 0,9710 +0,15% +0,49% CHF= Euro/CHF 1,0635 1,0598 +0,35% -2,00% EURCHF= Stg/Dlr 1,2242 1,2189 +0,43% -7,67% GBP= Indice $ 99,4200 99,6650 -0,25% +3,38% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4660 +0,0150 Bund 2 ans -0,6880 +0,0440 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0180 -0,0130 +44,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7176 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1793 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 32,25 31,82 +0,43 +1,35% -47,31% CLc1 Brent LCOc1 34,92 34,81 +0,11 +0,32% -47,11% (Édité par Patrick Vignal)

