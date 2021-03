POINT MARCHÉS-La hausse des rendements dicte à nouveau la tendance

* A Wall Street, le Dow indiqué en hausse, le Nasdaq en baisse * Le Stoxx 600 gagne 0,46%, le CAC 40 à Paris 0,59%, record du Dax * Le rendement à dix ans américain dépasse 1,76% * Les banques montent, la tempête Archegos semble déjà s'apaiser par Marc Angrand PARIS, 30 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé mardi alors que les Bourses européennes sont clairement orientées à la hausse à mi-séance sous l'influence d'une nouvelle poussée des rendements obligataires, signe que les perspectives de croissance et d'inflation sont revenues au premier rang des préoccupations des investisseurs. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI mais une quasi-stabilité pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,59% à 6.050,94 points vers 10h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,46% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,64% après un record à 14.926,51 points. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,53%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,47% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,46%. Ce dernier évolue ainsi à moins de 1% de son plus haut historique de février 2020. Après les turbulences provoquées lundi par les lourdes pertes du fonds américain Archegos et ses répercussions sur le secteur bancaire, les investisseurs privilégient de nouveau les perspectives de reprise aux Etats-Unis après les annonces du président américain, Joe Biden, sur l'ouverture de l'accès aux vaccins contre le COVID-19 à 90% de la population du pays dans trois semaines. Le locataire de la Maison blanche doit en outre présenter mercredi un nouveau plan d'investissements dans les infrastructures qui pourrait doper la croissance et les prix tout en augmentant les besoins d'emprunt du Trésor. Les marchés se préparent enfin à la publication vendredi des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui devraient confirmer la reprise du marché du travail. TAUX Cette conjonction de facteurs se traduit par un nouvel épisode de hausse des rendements des emprunts d'Etat américain et de pentification de la courbe des taux: le rendement des Treasuries à dix ans prend cinq points de base à 1,7688% US10YT=RR , au plus haut depuis 14 mois, et son écart avec le rendement à deux ans US2US10=RR dépasse désormais 160 points de base, son plus haut niveau depuis 2015. Ce mouvement se répercute sur le marché européen, où le dix ans allemand prend six points à -0,26%, un pic de près de deux semaines, tandis que son équivalent français se rapproche une nouvelle fois de zéro FR10YT=RR . Les investisseurs surveilleront à 12h00 GMT la première estimation de l'inflation allemande en mars; en Espagne, elle a atteint 1,2% sur un an alors que le consensus la donnait à 0,9%. Le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" EUIL5YF5Y=R , baromètre des anticipations de marché, à plus de 1,55%, évolue au plus haut depuis début 2019. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La remontée des rendements favorise les valeurs bancaires, dont l'indice européen Stoxx .SX7P progresse de 1,82%, la meilleure performance sectorielle du jour, et efface les pertes subies la veille à cause de la chute d'Archegos. Société générale SOGN.PA (+2,40%) et BNP Paribas BNPP.PA (+2,09%) figurent ainsi dans le peloton de tête du CAC 40 tandis que Santander SAN.MC prend 1,99% et Deutsche Bank DBKGn.DE 1,2%. Exception dans le secteur, Credit Suisse CSGN.S cède 2,33%, le dossier Archegos risquant selon plusieurs analystes de compromettre le dividende et les rachats d'actions. Les défensives sont délaissées: le secteur des services aux collectivités ("utilities") .SX6P cède 1,03%, celui de la santé .SXDP 0,3% et celui des télécommunications .SXKP 0,12%. CHANGES Tiré par la hausse des rendements des Treasuries et les perspectives d'accélération de la croissance et de l'inflation aux Etats-Unis, le dollar monte face à toutes les autres grandes devises .DXY (+0,19%) et a atteint son plus haut niveau depuis un an face au yen JPY= à 110,35. Le billet vert s'achemine ainsi vers sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2016 avec un gain de l'ordre de 2,5% pour l'instant. L'euro, lui, toujours handicapé par la dégradation de la situation sanitaire en France et en Allemagne, recule encore à 1,1736 (-0,22%), au plus bas depuis quatre mois EUR= . "L'euro broie toujours du noir et n'en finit plus de reculer face aux devises de pays les plus en avance en matière de vaccination comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni", résume Guillaume Dejean, analyste macro et change de Western Union Business Solutions. PÉTROLE La reprise du trafic dans le canal de Suez prive le secteur pétrolier de son principal soutien récent, ce qui se traduit par un recul des cours à deux jours d'une réunion de l'"Opep+" dont le principal enjeu sera la faiblesse de la demande. Le Brent abandonne 1,15% à 64,23 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,3% à 60,76 dollars CLc1 . Selon une source proche du dossier, l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, est prête à accepter une prolongation jusqu'en juin des mesures de limitation de la production au sein de l'Opep+ tout comme les réductions qu'elle a mises en place de sa propre initiative. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (1re estim.) mars +0,5% +0,7% - sur un an +2,0% +1,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33116,0 +84,00 +0,25% 1YMc1 0 S&P-500 3954,50 -4,50 -0,11% ESc1 Nasdaq-100 12853,0 -91,50 -0,71% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33171,3 +98,49 +0,30% +8,38% .DJI 7 S&P-500 3971,09 -3,45 -0,09% +5,72% .SPX Nasdaq 13059,6 -79,08 -0,60% +1,33% .IXIC 5 Nasdaq 100 12965,7 -13,37 -0,10% +0,60% .NDX 4 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1655,47 +7,84 +0,48% +7,74% .FTEU3 Eurostoxx 50 3903,27 +20,40 +0,53% +9,87% .STOXX50E CAC 40 6051,09 +35,58 +0,59% +9,00% .FCHI Dax 30 14912,1 +94,41 +0,64% +8,70% .GDAXI 3 FTSE .FTSE 6767,22 +31,05 +0,46% +4,75% SMI .SSMI 11112,6 +23,06 +0,21% +3,82% 6 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1735 1,1762 -0,23% -3,91% EUR= Dlr/Yen 110,34 109,78 +0,51% +6,95% JPY= Euro/Yen 129,51 129,20 +0,24% +2,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9419 0,9390 +0,31% +6,42% CHF= Euro/CHF 1,1056 1,1051 +0,05% +2,30% EURCHF= Stg/Dlr 1,3754 1,3759 -0,04% +0,59% GBP= Indice $ 93,1200 92,9440 +0,19% -3,17% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,760 -0,8600 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2600 +0,0590 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6880 +0,0230 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0116 +0,0600 +24,84 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7688 +0,0480 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1563 +0,0110 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 60,80 61,56 -0,76 -1,23% -0,67% CLc1 Brent LCOc1 64,28 64,98 -0,70 -1,08% -2,65% (édité par Patrick Vignal)