POINT MARCHÉS-La hausse des prix des matières première dicte la tendance

* Wall Street attendue en légère baisse * En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 0,69%, le CAC 40 à Paris 0,34% * Les prix du pétrole, des métaux de base et des céréales montent toujours * L'euro souffre face au dollar et à la livre sterling par Marc Angrand PARIS, 3 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes cèdent du terrain à mi-séance jeudi, la hausse des valeurs liées aux matières premières et à l'énergie, dont les prix continuent de flamber, ne compensant qu'en partie le repli des autres secteurs face aux retombées économiques et financières de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent un recul de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,41% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 6.476,21 points à 11h50 GMT mais reste au-dessus du plus bas de plus de sept mois touché mercredi à 6.312,30. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,53% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,04%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,39% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,69%. L'heure reste à la prudence faute de signes d'espoir d'une solution diplomatique au conflit armé en Ukraine et alors que la menace d'une croissance ralentie doublée d'une accélération de l'inflation se fait de plus en plus précise. "La volatilité observée ces derniers jours reflète l'incertitude quant à l'issue de cette guerre - durée du conflit militaire, choc énergétique et sanctions, la situation restant relativement binaire jusqu'à aujourd'hui", explique Nadège Dufossé, responsable Multi-Asset de Candriam. "Les conflits armés n'ont pas d'impact durable et significatif sur les marchés, sauf lorsqu'ils conduisent à une crise énergétique... qui est en jeu aujourd'hui." LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N2V60DN PÉTROLE Rien ne semble en effet pouvoir arrêter pour l'instant la hausse des cours du pétrole, alimentée par les sanctions visant les raffineries russes, les perturbations dans le commerce maritime et la baisse des stocks américains, tombés à leur plus bas niveau depuis 2018 au terminal de Cushing, principale référence du marché à terme. Le Brent gagne 1,85% à 115,02 dollars le baril LCOc1 après avoir atteint 119,84, son plus haut niveau depuis mai 2012; le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend quant à lui 2,67% à 113,55 dollars CLc1 après un pic à 116,57, du jamais vu depuis 2008. La hausse du Brent atteint 37% sur les 30 derniers jours et elle n'est sans doute pas terminée: la banque australienne ANZ a relevé sa prévision de prix à court terme à 125 dollars le baril. MATIÈRES PREMIÈRES L'envolée des prix continue aussi sur les autres marchés de matières premières industrielles et agricoles: l'aluminium CMAL3 , le charbon NCFMc1 et l'huile de palme ont tous inscrit des records, le nickel CMNI3 est au plus haut depuis 11 ans et le prix du blé américain sur le marché à terme, au plus haut depuis 14 ans, affiche un bond de 25% depuis le début de la semaine Wc1 . nL5N2V614M La Russie et l'Ukraine ont représenté 28,5% des exportations mondiales de blé en 2021 selon les estimations du département américain de l'Agriculture. VALEURS EN EUROPE Côté actions, le secteur des matières premières profite à plein de cette flambée avec une hausse de 2,36% de l'indice Stoxx des ressources de base .SXPP , la seule hausse sectorielle marquée à mi-séance. À l'opposé, le secteur des services aux collectivités ("utilities") .SX6P (-2,41%), celui de l'automobile .SXAP (-2,07%) et celui du transport et des loisirs .SXTP (-1,68%) sont une nouvelle fois en net repli. Parmi les valeurs directement exposées au risque russe, Engie ENGIE.PA cède 5,25%, la plus forte baisse du CAC 40, après avoir précisé que le dossier du gazoduc Nord Stream 2 pourrait lui coûter 987 millions d'euros nL8N2V56YM et Société générale SOGN.PA abandonne 1,67% après avoir averti du risque de perte de la propriété de ses actifs bancaires en Russie nL5N2V60C5. Lufthansa LHAG.DE cède de son côté 6,02% faute de pouvoir fournir des prévisions pour cette année. En hausse, LSE Group LSEG.L , l'opérateur de la Bourse de Londres, gagne 7,19% après avoir assuré que l'impact des sanctions sur ses activités serait limité. nL5N2V60C5 TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains sont en légère baisse après la forte hausse de la veille en réaction aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui confortent le scénario d'une hausse de taux dans deux semaines. Le dix ans US10YT=RR s'affiche à 1,8577%, le deux ans US2YT=RR à 1,494%. La tendance est en revanche à la hausse des rendements sur le marché obligataire européen, la perspective d'une accélération de l'inflation alimentant les spéculations sur la stratégie de la Banque centrale européenne. Le rendement du Bund à dix ans allemand DE10YT=RR remonte de trois points de base à 0,05% et son équivalent français de plus de quatre points à 0,536% FR10YT=RR . Les investisseurs étudieront attentivement le compte rendu de la dernière réunion de la BCE, qui sera publié à 12h30 GMT. CHANGES L'euro continue de souffrir des inquiétudes liées aux sanctions contre la Russie et à leur impact futur sur l'économie de la région: il se déprécie de 0,31% face au dollar à 1,1086, au plus bas depuis juin 2020, et il est tombé face à la livre sterling à son plus bas niveau depuis 2016 EURGBP= , à 82,76 pence. Le billet vert s'apprécie de 0,27% face à un panier de devises de référence .DXY mais reste sous le plus haut de 21 mois atteint en séance mercredi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 225.000 232.000 26 février USA 15h00 Indice ISM des services février 61,0 59,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 33810, -39,00 -0,12% 1YMc1 00 S&P-500 4370,7 -11,00 -0,25% ESc1 5 Nasdaq-100 14182, -56,75 -0,40% NQc1 50 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 33891, +596,4 +1,79% -6,73% .DJI 35 0 S&P-500 4386,5 +80,28 +1,86% -7,97% .SPX 4 Nasdaq 13752, +219,5 +1,62% -12,10 .IXIC 02 6 % Nasdaq 100 14243, +237,7 +1,70% -12,72 .NDX 69 1 % MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1740,1 -6,80 -0,39% -7,94% 300 0 .FTEU3 Eurostoxx 3790,1 -30,49 -0,80% -11,83 50 0 % .STOXX50E CAC 40 6475,0 -22,99 -0,35% -9,48% .FCHI 3 Dax 30 13858, -141,5 -1,01% -12,76 .GDAXI 52 9 % FTSE 7391,6 -37,88 -0,51% +0,10% .FTSE 8 SMI .SSMI 11815, -56,52 -0,48% -8,24% 07 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1086 1,1121 -0,31% -2,48% EUR= Dlr/Yen 115,75 115,50 +0,22% +0,60% JPY= Euro/Yen 128,32 128,43 -0,09% -1,53% EURJPY= Dlr/CHF 0,9203 0,9205 -0,02% +0,88% CHF= Euro/CHF 1,0203 1,0231 -0,27% -1,60% EURCHF= Stg/Dlr 1,3363 1,3403 -0,30% -1,23% GBP= Indice $ 97,640 97,385 +0,26% +1,53% .DXY 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 168,82 -0,560 FGBLc1 00 0 Bund 10 ans 0,0490 +0,039 DE10YT=RR 0 Bund 2 ans -0,549 +0,080 DE2YT=RR 0 0 OAT 10 ans 0,5240 +0,055 +47,50 FR10YT=RR 0 Treasury 10 ans 1,8577 -0,007 US10YT=RR 0 Treasury 2 ans 1,4940 -0,018 US2YT=RR 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 113,57 110,60 +2,97 +2,69% +85,54 US CLc1 % Brent 115,04 112,93 +2,11 +1,87% +74,22 LCOc1 %