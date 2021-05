POINT MARCHÉS-La hausse des prix aux USA ne suffit pas à enrayer celle des actions

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,57%, le CAC 40 à Paris 0,75% * L'indice des prix PCE aux USA en nette hausse, les réactions limitées * Wall Street dans le vert à mi-séance * Le dollar monte, les rendements obligataires quasi stables PARIS, 28 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et certaines ont inscrit de nouveaux plus hauts en profitant de l'élan donné par Wall Street, qui ignore pratiquement les nouveaux signes d'accélération de l'inflation pour privilégier l'augmentation des dépenses budgétaires en vue aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,75% (48,4 points) à 6.484,11 points après un plus haut de plus de 20 ans à 6.493,72. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a avancé de 0,04% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,74%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur une hausse de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,59% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,57%, après avoir inscrit en séance un record à 450,07. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones .DJI prenant 0,33%, le Standard & Poor's 500 0,29% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,44%. Le président américain, Joe Biden, devait présenter dans la journée le premier projet de budget fédéral de son administration et les marchés s'attendent à ce qu'il confirme les informations de presse qui lui prêtent l'intention de porter les dépenses publiques à 6.000 milliards de dollars (4.918 milliards d'euros), une perspective jugée favorable aux actions. Ce facteur l'emporte sur les inquiétudes liées à l'inflation, malgré de nouveaux signes d'une accélération de la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis, puisque l'indice "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale; affiche une hausse de 3,1% sur un an en avril, plus qu'attendu et nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a gagné 1,02% et le CAC 40 1,53%. VALEURS Les plus fortes progressions sectorielles du jour en Europe sont pour les valeurs technologiques, dont l'indice Stoxx .SX8P a gagné 1,25%, et les services financiers .SXFP (+1,29%). A Londres, les bancaires ont encore bénéficié des déclarations d'un responsable de la Banque d'Angleterre sur une possible hausse de taux dès 2022, à l'instar de HSBC HSBA.L , qui a pris 1,13%. A Paris, la plus forte hausse du jour au sein du SBF 120 .SBF120 est pour Solutions 30 S30.PA qui a rebondi de 15,92% mais accuse encore une chute de plus de 45% sur la semaine. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du Michigan a reculé à 82,9 après 88,3 en avril selon les résultats définitifs. En Europe, l'Insee a révisé en nette baisse le produit intérieur brut (PIB) de la France au premier trimestre, qui accuse désormais une contraction de 0,1% alors que l'estimation initiale le donnait en hausse de 0,4%. CHANGES Le dollar poursuit son rebond face aux autres grandes devises .DXY (+0,09%) même s'il n'a que brièvement amplifié sa progression après les chiffres de l'indice PCE américain. Le billet vert, en hausse de près de 1% par rapport au plus bas de quatre mois et demi touché mardi, s'achemine vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis fin avril. L'euro recule à 1,2196 dollar EUR= après un plus bas de séance à 1,2133. Le yuan a par ailleurs atteint un nouveau plus haut de trois ans CNY=CFXS . Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin perd 4,36% à 36.825,08. TAUX Le marché américain des emprunts d'Etat a à peine réagi aux chiffres pourtant très attendus de l'indice PCE: le rendement des bons du Trésor à dix ans est en baisse à 1,5892%, effaçant une partie de la hausse provoquée jeudi par les informations sur le budget. "La thèse d'une inflation transitoire reste intacte et c'est la raison pour laquelle les rendement des Treasuries refusent de décoller", commente Edward Moya, analyste d'Oanda. Côté européen, les multiples déclarations rassurantes de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ces derniers jours continuent de favoriser la baisse des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR finit la semaine à -0,183%, plus de quatre points en dessous de son niveau de vendredi dernier, et l'écart avec le rendement italien est repassé sous 110 points de base DE10IT10=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier reste proche de ses récents plus hauts, les espoirs de reprise de la demande continuant de l'emporter sur le risque de voir un hypothétique retour du brut iranien sur le marché mondial peser sur les prix. Le Brent gagne 0,43% à 69,76 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 66,85 dollars CLc1 . L'un et l'autre devraient finir la semaine sur une hausse d'environ 5%. A SUIVRE LUNDI: La semaine à venir devrait débuter dans le calme puisque les marchés resteront fermés lundi aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, la journée étant fériée dans les deux pays. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1729,04 +10,21 +0,59% +12,53% .FTEU3 Eurostoxx 50 4070,56 +31,35 +0,78% +14,58% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6484,11 +48,40 +0,75% +16,80% Dax 30 .GDAXI 15519,98 +113,25 +0,74% +13,13% FTSE .FTSE 7022,61 +2,94 +0,04% +8,70% SMI .SSMI 11426,15 +85,88 +0,76% +6,75% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34573,23 +108,59 +0,32% +12,96% S&P-500 .SPX 4214,15 +13,27 +0,32% +12,20% Nasdaq .IXIC 13798,69 +62,42 +0,45% +7,06% Nasdaq 100 13739,41 +81,56 +0,60% +6,60% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2195 1,2192 +0,02% -0,15% Dlr/Yen JPY= 109,81 109,80 +0,01% +6,44% Euro/Yen 133,95 133,93 +0,01% +5,54% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8992 0,8968 +0,27% +1,59% Euro/CHF 1,0970 1,0934 +0,33% +1,51% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,4189 1,4205 -0,11% +3,77% Indice $ .DXY 90,0540 89,9710 +0,09% -6,36% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1895,66 1896,08 -0,02% +24,96% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,97 +0,18 FGBLc1 Bund 10 ans -0,18 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,17 -0,00 +35,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,59 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 66,83 66,85 -0,02 -0,03% +9,18% CLc1 Brent LCOc1 69,75 69,46 +0,29 +0,42% +5,63% (Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)