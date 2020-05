Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La hausse des exportations chinoises rassure Reuters • 07/05/2020 à 10:34









* L'indice Stoxx 600 gagne 0,5% le CAC 40 0,6% * Les exportations chinoises ont rebondi en avril * Les résultats continuent d'animer la cote * L'euro reste affaibli, le pétrole baisse PARIS, 7 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance jeudi, profitant de l'annonce par la Chine d'une hausse inattendue de ses exportations en avril, qui rassure temporairement les investisseurs sur l'ampleur de la crise économique en cours et son impact sur la santé financière des sociétés cotées. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,63% à 4.461,24 points après une heure d'échanges. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,31% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,8%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,44% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,56%. Les exportations chinoises ont progressé en avril de 3,5% en rythme annuel, leur première croissance depuis décembre dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 15,7% sur un an après un déclin de 6,6% en mars. Par ailleurs, l'indice PMI Caixin-Markit du secteur des services est remonté à 44,4 le mois dernier après 43 en mars. "La hausse surprise des exportations chinoises constitue la bonne nouvelle du jour et s'explique certainement en grande partie par le fait que les exportateurs ont cherché à compenser les pénuries du premier trimestre liées aux contraintes d'approvisionnement, note Saxo Bank. En revanche, cette hausse est vouée à être de courte durée car le commerce international, notamment en Asie du Sud-Est, reste plombé par l'épidémie de coronavirus et le maintien de mesures de confinement strictes dans certains pays." Cette bonne surprise chinoise relègue au second plan les déclarations de Donald Trump alimentant les doutes sur la pérennité de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier par Washington et Pékin. Sur le front macroéconomique en Europe, la Banque d'Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée, comme attendu, mais se dit prête à agir si nécessaire et précise que son scénario de base prévoit une chute de 14% du produit intérieur brut (PIB) britannique cette année. En Allemagne, la production industrielle a chuté de 9,2% en mars, la plus forte baisse d'un mois sur l'autre enregistrée depuis le début de la série statistique en 1991. Mais le chiffre du jour pourrait une nouvelle fois être celui des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, toujours attendues à des niveaux exceptionnellement élevés (3,0 millions selon le consensus Reuters). VALEURS Dans l'actualité toujours très nourrie des résultats, le sidérurgiste ArcelorMittal MT.AS gagne 3,29%, la plus forte hausse du CAC 40, après avoir battu le consensus au premier trimestre. Parmi les valeurs françaises qui profitent de leurs publications, Rubis RUBF.PA prend 3,89% et Nexans NEXS.PA 4%. Le premier a vu son chiffre d'affaires progresser de 19% au premier trimestre, le second dit négocier un prêt garanti par l'Etat. Ailleurs en Europe, le brasseur Anheuser-Busch Inbev ABI.BR s'adjuge 2,55% et le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Zalando ZALG.DE 9,96%, la meilleure performance du Stoxx 600. A la baisse, Legrand LEGD.PA cède 1,73% après des prévisions sombres pour le trimestre en cours et Air France-KLM AIRF.PA abandonne 3,43% après avoir creusé ses pertes et dit envisager des réductions d'effectifs. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 , qui a rouvert ses portes après cinq jours de fermeture pour cause de jours fériés, a gagné 0,28%, les indicateurs chinois lui ayant permis de se redresser après un début de séance difficile. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï .SSEC a clôturé en recul de 0,2%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une note mitigée mercredi, la progression des grandes valeurs technologiques ayant été contrebalancée en toute fin de séance par les propos de Donald Trump mettant en doute la pérennité de l'accord commercial signé en début d'année avec la Chine. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,91%, soit un repli de 218,45 points, à 23.664,64 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 20,02 points, soit -0,70%, à 2.848,42 mais le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 45,27 points (+0,51%) à 8.854,39 points. Ce dernier a été soutenu par la hausse des géants de la "tech" comme Microsoft MSFT.O (+0,98%), Apple AAPL.O (+1,03%) et Amazon AMZN.O (+1,44%). TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé à -0,494% mais son équivalent italien IT10YT=RR est remonté au-dessus de 2% pour la première fois depuis le 24 avril, signe que les tensions persistent sur le marché obligataire de la zone euro trois jours après le jugement de la cour constitutionnelle allemande sur les achats d'actifs de la Banque centrale européenne (BCE). Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR se stabilise à 0,7092% après être monté mercredi à 0,743%, son plus haut niveau depuis six semaines, en réaction à l'annonce d'une augmentation marquée du montant des prochaines adjudications du Trésor. CHANGES Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises de référence DXY (+0,06%). L'euro peine cependant à repasser durablement au-dessus de 1,08 dollar EUR= , toujours affaibli par les doutes sur la BCE et la cohésion de la région suite à la décision de la justice allemande. La livre sterling, elle, monte face au billet vert GBP= et à la monnaie unique EURGBP= après les décisions de la Banque d'Angleterre. PÉTROLE Le marché pétrolier est reparti à la baisse après avoir brièvement profité des statistiques du commerce extérieur chinois, qui ne suffisent pas à compenser l'annonce d'une quinzième semaine consécutive de hausse des stocks aux Etats-Unis (+4,6 millions de barils pour le brut). Le Brent abandonne 0,54% à 29,56 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,42% à 23,89 dollars CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1315,39 +7,61 +0,58% -19,00% .FTEU3 Eurostoxx 50 2854,86 +11,10 +0,39% -23,77% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4453,44 +20,06 +0,45% -25,50% Dax 30 .GDAXI 10675,76 +69,56 +0,66% -19,42% FTSE .FTSE 5878,29 +24,53 +0,42% -22,06% SMI .SSMI 9596,81 +25,11 +0,26% -9,61% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19674,77 +55,42 +0,28% -16,83% .N225 Topix .TOPX 1426,73 -4,53 -0,32% -17,12% Hong Kong 24036,32 -101,16 -0,42% -14,73% .HSI Taiwan .TWII 10842,92 +67,94 +0,63% -9,62% Séoul .KS11 1928,61 -0,15 -0,01% -12,24% Singapour 2591,60 +19,24 +0,75% -19,59% .STI Shanghaï 2871,52 -6,62 -0,23% -5,86% .SSEC Sydney .AXJO 5364,20 -20,40 -0,38% -19,75% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 23664,64 -218,45 -0,91% -17,08% .DJI S&P-500 .SPX 2848,42 -20,02 -0,70% -11,83% Nasdaq .IXIC 8854,39 +45,27 +0,51% -1,32% Nasdaq 100 8984,86 +54,24 +0,61% +2,88% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0791 1,0794 -0,03% -3,74% Dlr/Yen JPY= 106,35 106,14 +0,20% -2,31% Euro/Yen 114,77 114,53 +0,21% -5,89% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9759 0,9748 +0,11% +0,84% Euro/CHF 1,0531 1,0524 +0,07% -2,96% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2368 1,2341 +0,22% -6,72% Indice $ .DXY 100,0560 100,0910 -0,03% +4,04% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1688,20 1685,63 +0,15% +11,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,11 -0,19 FGBLc1 Bund 10 ans -0,49 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,74 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,03 +0,02 +52,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,71 -0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,18 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,94 23,99 -0,05 -0,21% -60,89% CLc1 Brent LCOc1 29,48 29,72 -0,24 -0,81% -55,35% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

