Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La hausse des actions se poursuit, l'optimisme domine Reuters • 17/06/2020 à 10:09









* L'indice Stoxx 600 gagne 0,64%, le CAC 40 à Paris 0,91% * L'optimisme sur la reprise continue de l'emporter * Impact limité de la situation épidémique et des tensions géopolitiques par Marc Angrand PARIS, 17 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mercredi, les dernières nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus et des foyers de tension géopolitique en Asie ne suffisant pas à remettre en cause le sentiment dominant d'optimisme pour la reprise économique. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,91% à 4.997,73 points à 08h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,86% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,62%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,71%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,75% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,64%. Les actions conservent donc l'élan donné mardi par la bonne surprise du rebond record des ventes au détail aux Etats-Unis mardi, l'évocation d'un plan d'investissement de 1.000 milliards de dollars de l'administration Trump et les déclarations sans surprise de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. Les espoirs d'une reprise rapide de l'activité l'emportent ainsi sur les craintes d'une "deuxième vague" de la pandémie. En Chine, les autorités de Pékin multiplient les mesures de confinement après le recensement de 137 nouveaux cas sur les six derniers jours: plusieurs centaines de vols ont été annulés à l'arrivée et au départ de la capitale, 27 quartiers sont soumis à des mesures de contrôle, et les établissements scolaires restent fermés. Aux Etats-Unis, le nombre de nouveaux cas d'infection a atteint un niveau record dans six Etats, dont la Floride et le Texas, et le nombre d'hospitalisations est lui aussi en forte hausse. Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller l'évolution de la situation à la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, ainsi qu'à la frontière sino-indienne au lendemain d'un accrochage qui a fait 20 morts côté indien. VALEURS Une fois de plus, la hausse profite à tous les secteurs en Europe mais plus particulièrement à ceux fortement exposés aux retombées de la pandémie et au rythme de la reprise. L'indice Stoxx européen de l'immobilier .SX86P prend ainsi 1,68%, celui des banques .SX7P 1,34% et celui de la distribution .SXRP 0,78%. A Paris, la seule baisse marquée au sein du CAC 40 est pour TechnipFMC FTI.PA (-1,78%) après un repli des cours du pétrole. Ailleurs en Europe, le britannique Kingfisher KGF.L , propriétaire de Castorama entre autres, prend 5,26% après un bond de 21,8% sur un an de ses ventes sur le trimestre à mi-juin. ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur un recul de 0,56%, freiné par le regain de tension entre les deux Corées et par le repli des valeurs automobiles après l'annonce d'une baisse des exportations de voitures vers les Etats-Unis en mai. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a pris 0,14%, le résurgence des cas d'infection à Pékin et les mesures prises pour la freiner ne semblant pas inquiéter outre mesure les investisseurs. La Bourse de Séoul a elle aussi pris 0,14% .KS11 , malgré le regain de tension avec le Nord. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse timide après la forte progression de la veille, liée notamment à la hausse sans précédent de 17,7% des ventes au détail aux Etats-Unis en mai. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,04% à 26.289,98 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,90%, à 3.124,74 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,75% à 9.895,87 points. .NFR TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont en hausse de plus de deux points de base, un mouvement logique face à la progression des actions et qu'accentue l'imminence d'importantes adjudications, ce mercredi en Allemagne et jeudi en France. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR remonte ainsi à -0,401% et son équivalent français à -0,0232% FR10YT=RR . Le dix ans américain, à 0,7496% US10YT=RR , conserve quant à lui ses gains de mardi en réaction aux chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis. CHANGES Le dollar efface une partie de sa hausse de mardi et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY abandonne 0,11% au lendemain d'une progression de 0,26%. L'euro se traite autour de 1,1280 dollar EUR= . La livre sterling, elle, est stable face au dollar GBP= mais en repli face à l'euro EURGBP= après l'annonce d'un nouveau ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni en mai, à 0,5% sur un an, son plus bas niveau depuis juin 2016. PÉTROLE Le marché pétrolier se stabilise après le repli du tout début de journée lié à l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une nouvelle hausse des stocks de brut, d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent abandonne 0,2% à 41,04 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,21% à 38,30 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) mai -0,1% +0,3% - sur un an +0,1% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1428,18 +11,01 +0,78% -12,06% .FTEU3 Eurostoxx 50 3264,54 +21,89 +0,68% -12,83% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4996,37 +43,91 +0,89% -16,42% Dax 30 .GDAXI 12385,05 +69,39 +0,56% -6,52% FTSE .FTSE 6299,77 +56,98 +0,91% -16,48% SMI .SSMI 10132,01 +97,72 +0,97% -4,57% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22455,76 -126,45 -0,56% -5,08% .N225 Topix .TOPX 1587,09 -6,36 -0,40% -7,80% Hong Kong 24501,70 +157,61 +0,65% -13,08% .HSI Taiwan .TWII 11534,59 +22,95 +0,20% -3,86% Séoul .KS11 2141,05 +3,00 +0,14% -2,58% Singapour 2673,63 +6,78 +0,25% -17,04% .STI Shanghaï 2935,87 +4,12 +0,14% -3,75% .SSEC Sydney .AXJO 5991,80 +49,50 +0,83% -10,36% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26289,98 +526,82 +2,04% -7,88% .DJI S&P-500 .SPX 3124,74 +58,15 +1,90% -3,28% Nasdaq .IXIC 9895,87 +169,84 +1,75% +10,29% Nasdaq 100 9949,37 +172,48 +1,76% +13,93% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1269 1,1263 +0,05% +0,53% Dlr/Yen JPY= 107,34 107,32 +0,02% -1,40% Euro/Yen 120,99 120,85 +0,12% -0,79% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9494 0,9511 -0,18% -1,90% Euro/CHF 1,0701 1,0712 -0,10% -1,39% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2556 1,2574 -0,14% -5,30% Indice $ .DXY 96,8580 96,9580 -0,10% +0,71% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1722,96 1726,96 -0,23% +13,58% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,93 -0,47 FGBLc1 Bund 10 ans -0,40 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,65 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,03 +0,02 +37,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,75 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,20 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 38,27 38,38 -0,11 -0,29% -37,48% CLc1 Brent LCOc1 41,00 40,96 +0,04 +0,10% -37,91% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.