POINT MARCHÉS-La hausse des actions s'amplifie, les bonnes nouvelles s'enchaînent

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,91%, le CAC 40 à Paris 1,21% * A Wall Street, le Dow Jones à plus de 30.000 points * La politique US et les progrès des vaccins nourrissent les espoirs de reprise * Le pétrole au plus haut depuis mars par Marc Angrand PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi profitant du soulagement lié aux dernières nouvelles jugées rassurantes de la transition présidentielle aux Etats-Unis, qui amplifient l'effet porteur des progrès de la recherche de vaccins contre le coronavirus. L'assouplissement du confinement, officiel au Royaume-Uni et imminent en France, a aussi contribué à l'amélioration du sentiment de marché. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 1,21% (66,27 points) à 5558,42 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,55% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur une hausse de 1,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,93% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,83%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 1,63%, le Standard & Poor's 500 1,48% et le Nasdaq Composite .IXIC 1%. Le Dow évolue au-dessus de 30.000 points pour la première fois de son histoire et le S&P 500 a inscrit un record à 3 630,62. La progression conjuguées des actions américaines et européennes a en outre permis à l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS d'atteindre un plus haut historique. Les actions continuent ainsi de bénéficier d'un regain marqué d'intérêt des investisseurs alimenté par la perspective de l'arrivée prochaine de vaccins contre le COVID-19 et par l'évolution de la situation politique aux Etats-unis, avec le feu vert de Donald Trump au lancement formel du processus de transition et la formation du premier cercle de la future administration Biden. La probable nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor a été particulièrement bien reçue, son arrivée à la tête de la politique budgétaire étant perçue comme un gage de la poursuite d'une politique de relance. "Janet Yellen est reconnue pour sa politique monétaire très accommodante. Sa 'signature' fut l'importance donnée au sous-emploi persistant dans l'économie américaine, qui en retour a déterminé une politique monétaire durablement laxiste", rappelle Thomas Costerg, économiste senior chez Pictet Wealth Management. VALEURS En Europe, l'espoir placé par les investisseurs dans la reprise économique a dopé les valeurs cycliques, à commencer par celles du secteur du pétrole et du gaz, dont l'indice Stoxx .SXEP a bondi de 4,34% sur la journée. A Paris, Total TOTF.PA a gagné 5,66%, TechnipFMC FTI.PA 11,25% et Vallourec VLLP.PA 23,13%, la meilleure performance du SBF 120. En tête du CAC 40, ArcelorMittal MT.AS a pris 6,99% et Renault RENA.PA 6,87% tandis qu'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , profitant de la perspective d'une réouverture des commerces en France, gagnait 6,32%. A Londres, l'organisateur de croisières Carnival CCL.L a pris 9,13%, se hissant en tête du Stoxx 600. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, le climat des affaires s'est dégradé en novembre en France comme en Allemagne avec les nouvelles mesures de confinement et de restriction de l'activité économique, montrent les indicateurs publiés respectivement par l'Insee et l'institut Ifo. Aux Etats-Unis, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board a reculé plus qu'attendu à 96,1 après 101,4 en octobre alors que le consensus Reuters le donnait à 98. CHANGES Le dollar reste orienté à la baisse, pénalisé par la large domination de l'appétit pour le risque, et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY (-0,24%) peine à s'éloigne du plus bas de trois mois touché lundi. L'euro s'apprécie de plus de 0,3% face au billet vert à 1,1875 EUR= . TAUX La hausse marquée des actions et d'autres actifs risqués favorise la remontée des rendements obligataires, même si le mouvement est limité en Europe par les anticipations de nouvelles mesures de soutien de la Banque centrale européenne (BCE). Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris un peu plus d'un point de base sur la journée à -0,567% et son équivalent américain est en hausse de près de deux points à 0,8783% US10YT=RR . PÉTROLE Le flux de nouvelles jugé propices à la reprise de l'activité économique en générale et de la consommation d'hydrocarbures en particulier permet aux cours du pétrole de remonter à leur plus haut niveau depuis début mars, avant les mesures de confinement à grande échelle en Europe. Le Brent gagne ainsi 3,63% à 47,73 dollars le baril LCOc1 après avoir franchi les 48 dollars pour la première fois depuis le 6 mars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 4,41% à 44,96 dollars CLc1 après un pic à 45,20. A SUIVRE MERCREDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1513,92 +13,46 +0,90% -6,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 3507,98 +44,94 +1,30% -6,33% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5558,42 +66,27 +1,21% -7,02% Dax 30 .GDAXI 13292,44 +165,47 +1,26% +0,33% FTSE .FTSE 6432,17 +98,33 +1,55% -14,72% SMI .SSMI 10491,59 +27,19 +0,26% -1,18% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30080,68 +489,41 +1,65% +5,40% S&P-500 .SPX 3633,77 +56,18 +1,57% +12,47% Nasdaq .IXIC 12001,57 +120,94 +1,02% +33,76% Nasdaq 100 .NDX 12023,55 +117,61 +0,99% +37,68% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1873 1,1840 +0,28% +5,92% Dlr/Yen JPY= 104,60 104,54 +0,06% -3,91% Euro/Yen EURJPY= 124,20 123,76 +0,36% +1,85% Dlr/CHF CHF= 0,9120 0,9125 -0,05% -5,77% Euro/CHF EURCHF= 1,0831 1,0804 +0,25% -0,18% Stg/Dlr GBP= 1,3348 1,3323 +0,19% +0,67% Indice $ .DXY 92,2780 92,5050 -0,25% -4,05% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1802,61 1835,85 -1,81% +18,83% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,17 -0,24 FGBLc1 Bund 10 ans -0,56 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,75 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,33 +0,00 +23,49 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,88 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 44,98 43,06 +1,92 +4,46% -26,52% CLc1 Brent LCOc1 47,74 46,06 +1,68 +3,65% -27,70% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

