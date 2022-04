POINT MARCHÉS-La Fed fait encore monter les rendements et baisser les actions

* Nouveau recul en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 1,16%, le CAC 40 à Paris 1,54% * Nervosité avant le compte rendu de la Fed * Le marché attend aussi de nouvelles sanctions contre Moscou par Marc Angrand PARIS, 6 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance mercredi, la perspective d'une remontée accélérée des taux d'intérêt américains restant la principale préoccupation sur les marchés, tandis que celle de nouvelles sanctions contre la Russie soutient le marché pétrolier. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en recul de 0,55% pour le Dow Jones .DJI , de 0,71% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,12% pour le Nasdaq .IXIC . Ce dernier a déjà perdu 2,35% mardi et le S&P-500 1,26% après les déclarations de Lael Brainard, gouverneure de la Fed, sur le retour d'ici la fin de l'année à une politique monétaire "plus neutre" via des hausses de taux et la réduction du bilan de la banque centrale. Ces propos ont d'autant plus influencé la tendance boursières qu'ils émanent d'une responsable considérée comme une "colombe" et ils entretiennent la nervosité dans l'attente du compte rendu de la réunion de mars de la Fed, à 18h00 GMT. En Europe, les investisseurs redoutent par ailleurs que le prochain train de sanctions économiques contre Moscou favorise une nouvelle flambée des prix. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,54% à 6.543,47 points à 11h00 GMT, au plus bas depuis le 25 mars. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,25% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,5%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,03% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,16%. Ce dernier, qui venait d'enchaîner trois séances consécutives de hausse, souffre aussi de l'annonce d'une contraction de l'activité du secteur des services en Chine, de la baisse plus marquée qu'anticipé des commandes à l'industrie en Allemagne et de la confirmation de l'envolée des prix à la production dans la zone euro (+31,4% sur un an en février). PÉTROLE Indécis en début de journée, le marché pétrolier est désormais solidement orienté à la hausse, la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie l'emportant sur les préoccupations liées à la demande. Le Brent gagne 1,06% à 107,77 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,37% à 103,36 dollars CLc1 . Ils hésitaient en début de séance, ce que des sources de marché expliquaient par l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. TAUX Les déclarations de Lael Brainard entretiennent la remontée des rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique: celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend encore plus de huit points de base à 2,6426%, au plus haut depuis février 2019, et son équivalent allemand DE10YT=RR près de cinq points à 0,666%, son plus haut niveau depuis mars 2018. Le dix ans français FR10YT=RR a quant à lui atteint son plus haut niveau depuis 2015 à 1,223%, la nervosité à l'approche de l'élection présidentielle s'ajoutant au contexte général même si certains investisseurs relativisent l'enjeu du scrutin. "Les primes de risque sur les actifs français devraient rester plus faibles qu'en 2017, et apparaissent déjà suffisantes selon nous", explique ainsi Xavier Chapard chez LBPAM. "D'abord, le scénario de loin le plus probable reste celui d'une réélection d'Emmanuel Macron, auquel cas les primes de risque disparaitraient instantanément après le deuxième tour. Surtout, le risque que représente l'élection de Marine Le Pen pour les marchés est bien moins élevé qu'en 2017." LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N2W42H4 VALEURS EN EUROPE La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge, celui des télécommunications .SXKP , défensif, et celui de l'énergie .SXEP étant les seuls à se maintenir à l'équilibre. À l'opposé, le compartiment des hautes technologies .SX8P , toujours sensibles aux perspectives de hausse des taux d'intérêt, abandonne 2,85%, et celui de l'automobile .SXAP , l'un des plus cycliques, cède 2,79%. Parmi les plus fortes baisses du CAC 40 figurent Stellantis STLA.PA (-4,62%), STMicroelectronics STM.PA (-3,32%) et Worldline WLN.PA (-3,07%). CHANGES Le dollar reste en hausse face aux autres grandes devises et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence .DXY a touché un nouveau plus haut de près de deux ans (+0,06%). L'euro, lui, souffre à la fois de la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide aux Etats-Unis et des craintes liées à l'impact des sanctions visant Moscou: il est tombé à son plus bas niveau depuis le 8 mars à 1,0875 dollar EUR= avant de revenir à l'équilibre. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34361,0 -189,00 -0,55% 1YMc1 0 S&P-500 4488,25 -32,00 -0,71% ESc1 Nasdaq-100 14662,0 -166,00 -1,12% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 34641,1 -280,70 -0,80% -4,67% .DJI 8 S&P-500 4525,12 -57,52 -1,26% -5,06% .SPX Nasdaq 14204,1 -328,39 -2,26% -9,21% .IXIC 7 Nasdaq 100 14820,6 -338,94 -2,24% -9,19% .NDX 4 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1791,61 -18,35 -1,01% -5,22% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3848,06 -69,79 -1,78% -10,48% .STOXX50E CAC 40 6543,60 -101,91 -1,53% -8,52% .FCHI Dax 30 14208,5 -215,86 -1,50% -10,55% .GDAXI 0 FTSE .FTSE 7595,50 -18,22 -0,24% +2,86% SMI .SSMI 12336,4 -40,57 -0,33% -4,19% 0 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0913 1,0903 +0,09% -4,00% EUR= Dlr/Yen 123,95 123,60 +0,28% +7,73% JPY= Euro/Yen 135,27 134,78 +0,36% +3,80% EURJPY= Dlr/CHF 0,9331 0,9298 +0,35% +2,29% CHF= Euro/CHF 1,0184 1,0134 +0,49% -1,78% EURCHF= Stg/Dlr 1,3080 1,3068 +0,09% -3,32% GBP= Indice $ 99,5340 99,4720 +0,06% +3,49% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 157,090 -0,6400 FGBLc1 0 Bund 10 ans 0,6660 +0,0520 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,0140 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,2060 +0,0540 +54,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 2,6426 +0,0890 US10YT=RR Treasury 2 ans 2,5633 +0,0590 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 103,39 101,96 +1,43 +1,40% +68,91% US CLc1 Brent 107,87 106,64 +1,23 +1,15% +63,37% LCOc1