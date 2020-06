Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La Fed et la peur d'une deuxième vague pandémique plombent la tendance Reuters • 11/06/2020 à 13:08









* Net repli en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 cède 2,21%, le CAC 40 à Paris 2,24% * La Fed jugée plus pessimiste qu'attendu * Les derniers chiffres de l'épidémie aux USA inquiètent * Repli sur les valeurs refuges, baisse du pétrole PARIS, 11 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en net repli et les Bourses européennes baissent fortement à mi-séance jeudi, les prévisions peu encourageantes de la Réserve fédérale américaine et les craintes d'une reprise de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis ayant déclenché une nouvelle bouffée d'aversion au risque. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de plus de 1,3% pour le Nasdaq au lendemain de sa première clôture à plus de 10.000 points et de plus de 1,7% pour le Dow Jones DJI comme pour le Standard & Poor's 500 .SPX . Ce dernier se dirige ainsi vers une troisième séance consécutive de baisse après un rebond de près de 45% en deux mois et demi. A Paris, le CAC 40 .FCHI , en repli pour la quatrième séance d'affilée, perd 2,24% à 4.940,35 points à 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 2,08% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,32%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,21%. La volatilité sur l'EuroStoxx 50 .V2TX remonte parallèlement à son plus haut niveau depuis le 22 mai. La Fed a certes promis mercredi de maintenir aussi longtemps que nécessaire ses soutiens aux marchés et à l'économie mais la perspective d'une contraction de 6,5% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis cette année et les commentaires de son président, Jerome Powell, sur le risque de voir le chômage perdurer au cours des prochaines années ont désagréablement surpris beaucoup d'investisseurs. "La morosité de Jerome Powell a été un ou deux crans plus sombre que prévu, estime Ricardo Evangelista, analyste senior d'ActivTrades. Le président de la banque centrale américaine a brossé un tableau sombre de l'économie et a mis en garde contre des temps plus difficiles à venir, jetant un seau d'eau froide sur ce qui était peut-être un optimisme excessif de la part de certains investisseurs." Les nouvelles ne sont guère meilleures sur le front sanitaire aux Etats-Unis avec une légère augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus après cinq semaines de baisse selon le décompte de Reuters, un retournement qui alimente les craintes d'une "deuxième vague" de l'épidémie, notamment après les très nombreuses manifestations des dernières semaines contre les violences policières et le racisme. En Asie, la Bourse de Tokyo a fini la journée en recul de 2,82%, celle de Shanghai de 0,78%. Les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le repli marqué des valeurs européennes n'épargne aucun secteur et les plus fortes baisses sont pour les compartiments les plus exposés aux effets de la pandémie comme aux risques de récession: l'indice Stoxx du transport et du tourisme .SXTP cède 3,55%, celui des banques .SX7P 3,74%, celui de l'automobile .SXAP 4,18%. A Paris, les reculs les plus marqués au sein du CAC 40 sont pour Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (-6,77%) Renault RENA.PA (-6,90%) et PSA PEUP.PA (-5,99%). Ce dernier et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI cèdent respectivement 5,99% et 5,84% alors que la Commission européenne s'achemine vers le lancement d'une enquête approfondie sur leur projet de fusion en l'absence de concessions de nature à apaiser ses craintes pour la concurrence. A Francfort, Lufthansa LHAG.DE perd 6,85% après avoir déclaré que la crise menaçait jusqu'à 26.000 emplois. A la hausse, Unilever gagne 1,55% à Amsterdam mais seulement 0,59% à Londres; le géant des produits de grande consommation envisage d'abandonner sa structure à deux entités, l'une britannique et l'autre néerlandaise, pour créer une holding unique basée au Royaume-Uni. TAUX Le repli sur les actifs jugés les plus sûrs et la perspective du maintien de taux quasi nuls par la Fed jusqu'en 2022 se traduisent par une baisse marquée des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, cède près de cinq points de base à -0,38% et son équivalent américain US10YT=RR près de quatre points à 0,7099%. L'un comme l'autre retrouvent leur niveau du 3 juin, avant la hausse marquée qui a suivi la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les investisseurs seront attentifs au déroulement dans l'après-midi de la réunion à distance des ministres des Finances de la zone euro, qui doivent débattre du plan de relance de 750 milliards d'euros de la Commission européenne. CHANGES Le regain d'aversion au risque profite principalement au yen JPY= EURJPY= et au franc suisse CHF= EURCHF= mais également au dollar, qui amorce un rebond après le plus bas de trois mois touché mercredi: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY gagne 0,17%. L'euro est stable face au billet vert, autour de 1,1370 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier souffre à la fois du climat général pessimiste sur la conjoncture économique et de l'annonce mercredi d'un nouveau record des stocks de brut aux Etats-Unis, conséquence d'une augmentation des importations et d'une diminution des exportations. Le Brent abandonne 3,04% à 40,46 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,31% à 38,29 dollars CLc1 . L'un et l'autre se dirigent ainsi vers leur pire séance depuis deux semaines. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 1.550.000 1.877.000 chômage 1er juin LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26435,00 -526,00 -1,95% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3131,50 -54,50 -1,71% Nasdaq-100 9954,25 -133,00 -1,32% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26989,99 -282,31 -1,04% -5,43% .DJI S&P-500 .SPX 3190,14 -17,04 -0,53% -1,26% Nasdaq .IXIC 10020,35 +66,59 +0,67% +11,68% Nasdaq 100 10094,26 +127,08 +1,28% +15,59% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1405,76 -31,47 -2,19% -13,44% .FTEU3 Eurostoxx 50 3221,90 -71,81 -2,18% -13,97% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4941,41 -112,01 -2,22% -17,34% Dax 30 .GDAXI 12239,61 -290,55 -2,32% -7,62% FTSE .FTSE 6197,53 -131,60 -2,08% -17,83% SMI .SSMI 9982,55 -164,63 -1,62% -5,98% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1373 1,1369 +0,04% +1,46% Dlr/Yen JPY= 107,02 107,09 -0,07% -1,69% Euro/Yen 121,73 121,83 -0,08% -0,18% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9424 0,9444 -0,21% -2,62% Euro/CHF 1,0720 1,0734 -0,13% -1,23% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2682 1,2745 -0,49% -4,35% Indice $ .DXY 96,1260 95,9590 +0,17% -0,05% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,5200 +0,7100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3800 -0,0490 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6350 -0,0190 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0191 -0,0560 +39,91 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7099 -0,0380 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1787 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 38,29 39,60 -1,31 -3,31% -37,44% CLc1 Brent LCOc1 40,46 41,73 -1,27 -3,04% -38,72% (Marc Angrand)

