POINT MARCHÉS-La détente confirmée entre USA et Chine favorise la prise de risque (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse * Les USA n'accusent plus la Chine de manipuler le yuan * Les exportations chinoises ont augmenté plus qu'attendu en décembre * Les banques américaines vont lancer la saison des résultats PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, les derniers signes en date de détente des relations commerciales entre les Etats-Unis prolongeant le regain d'appétit pour le risque observé la veille sur les marchés mondiaux, qui a permis à Wall Street d'inscrire de nouveaux records. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,15% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,08% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,07% pour le Stoxx 600 .STOXX . Le Trésor américain a annoncé lundi soir qu'il n'accusait plus la Chine de manipuler sa devise, un statut qu'il avait attribué à Pékin en août dernier et qui l'autorisait à prendre d'éventuelles sanctions. Cette décision a été rendue publique alors qu'une délégation chinoise arrivait à Washington pour la signature officielle, attendue mercredi, de l'accord commercial de "phase 1" conclu le mois dernier par les Etats-Unis et la Chine. "La décision de Washington de retirer son accusation de manipulateur de devises contre la Chine ajoute au climat positif déjà installé avant la signature de l'accord commercial", estime Minori Uchida, responsable de la stratégie devises de MUFG Bank à Tokyo. Selon une source informée du contenu de cet accord, la Chine s'est engagée à acheter près de 80 milliards de dollars (71,8 milliards d'euros) supplémentaires de produits manufacturés en provenance des Etats-Unis sur les deux prochaines années, auxquels s'ajouteraient 50 milliards de dollars d'achats d'énergie et environ 35 milliards de services. Ces éléments ont permis à l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS d'inscrire un record en début de journée. La séance à venir sera animée par les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis mais surtout par la publication des comptes trimestriels de JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N , trois des principales banques américaines, coup d'envoi de la saison des résultats. Les investisseurs attendent surtout les perspectives des sociétés cotées pour 2020, qui devrait voir une remontée des profits après une fin d'année 2019 peu porteuse. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par la bonne tenue d'Apple et des autres valeurs du secteur des nouvelles technologies et par l'optimisme généralisé concernant la signature d'un accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis. Alors que la saison des résultats financiers est imminente, les marchés anticipent aussi des annonces solides. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 83,28 points, soit 0,29%, à 28.907,05, Le S&P-500 .SPX a pris 22,78 points (0,7%) à 3.288,13 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 95,07 points (1,04%) à 9.273,93 points, des records de clôture pour les deux derniers. Les technologiques comme Apple AAPL.O , Facebook FB.O , Netflix NFLX.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont été parmi les principaux acteurs de cette nouvelle séance de hausse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,73% et au plus haut depuis près d'un mois après un week-end de trois jours, une progression favorisée par l'optimisme sur le commerce et la baisse du yen. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini la journée sur un repli de 0,28%, affecté par des prises de bénéfice après une progression de plus de 8% depuis début décembre qui l'a porté à son plus haut niveau depuis deux ans. Les chiffres du commerce extérieur chinois en décembre publiés en séance montrent une hausse nettement plus marquée qu'attendu des exportations (+7,6% sur un an) comme des importations (+16,3%). TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule un peu dans les premiers échanges sur le marché obligataire européen, à -0,194%, après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis le 2 janvier à -0,19%. Sur le marché obligataire américain, l'optimisme dominant a eu pour effet une hausse des rendements lundi, à près de 1,85% en fin de séance pour les titres à dix ans US10YT=RR . CHANGES La décision de Washington de renoncer à accuser la Chine de manipuler sa monnaie et les chiffres du commerce extérieur chinois favorisent la hausse du yuan, au plus haut depuis six mois face au dollar à 6,887 CNY=CFXS . Le yen, lui, continue de souffrir de la désaffection des cambistes pour les valeurs refuges: il est tombé à son plus bas niveau depuis mai face au dollar JPY= et depuis juillet face à l'euro EURJPY= . Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence .DXY et la monnaie unique européenne se traite autour de 1,1140 dollar EUR= . La livre sterling reprend un peu de terrain après un net recul lundi, conséquence des spéculations sur la possibilité d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. GBP= EURGBP= PÉTROLE La perspective de la signature de l'accord USA-Chine et l'anticipation d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis alimentent la hausse des cours du baril. Le Brent gagne 0,08% à 64,25 dollars LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,02% à 58,07 dollars CLc1 . OR Victime lui aussi du retour sur les actifs plus risqués, le cours de l'once d'or est tombé à son plus bas niveau depuis près de deux semaines à 1.535,63 dollars XAU= . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation décembre +0,3% +0,3% - sur un an +2,3% +2,1% USA 19h00 Budget fédéral décembre -$15,00 mds -$209,0 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 24025,17 +174,60 +0,73% +1,56% .N225 Topix 1740,53 +5,37 +0,31% +1,11% .TOPX Hong Kong 28867,35 -87,59 -0,30% +2,40% .HSI Taiwan 12179,81 +66,39 +0,55% +1,52% .TWII Séoul 2238,88 +9,62 +0,43% +1,88% .KS11 Singapour 3265,12 +14,05 +0,43% +1,31% .STI Shanghaï 3106,82 -8,75 -0,28% +1,86% .SSEC Sydney 6962,20 +58,50 +0,85% +4,16% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28907,05 +83,28 +0,29% +1,29% .DJI S&P-500 3288,13 +22,78 +0,70% +1,78% .SPX Nasdaq 9273,93 +95,07 +1,04% +3,36% .IXIC Nasdaq 100 9070,65 +104,01 +1,16% +3,87% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1635,65 -2,92 -0,18% +0,72% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3779,68 -9,84 -0,26% +0,92% 50 .STOXX50E CAC 40 6036,14 -0,97 -0,02% +0,97% .FCHI Dax 30 13451,52 -31,79 -0,24% +1,53% .GDAXI FTSE 7617,60 +29,75 +0,39% +1,00% .FTSE SMI .SSMI 10622,41 -17,08 -0,16% +0,05% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1141 1,1133 +0,07% -0,62% EUR= Dlr/Yen 110,03 109,93 +0,09% +1,07% JPY= Euro/Yen 122,57 122,40 +0,14% +0,51% EURJPY= Dlr/CHF 0,9705 0,9707 -0,02% +0,28% CHF= Euro/CHF 1,0814 1,0806 +0,07% -0,35% EURCHF= Stg/Dlr 1,2971 1,2988 -0,13% -2,17% GBP= Indice $ 97,3800 97,3450 +0,04% +1,26% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1930 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5850 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0920 -0,0020 +28,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8511 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5923 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 58,08 58,08 +0,00 +0,00% -5,11% US CLc1 Brent 64,26 64,20 +0,06 +0,09% -2,68% LCOc1 (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)