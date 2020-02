Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-La correction boursière s'amplifie en Europe Reuters • 28/02/2020 à 09:57









* La peur du coronavirus sème toujours la panique * Les indices européens nettement dans le rouge en début de séance * Les rendements obligataires continuent de s'effondrer par Patrick Vignal PARIS, 28 février (Reuters) - La correction boursière liée à la crainte d'un effet néfaste de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale s'amplifie vendredi en Europe, où les indices de référence chutent encore lourdement dans les premiers échanges. Comme Wall Street, les marchés d'actions européens sont entrés jeudi en zone de correction avec un repli supérieur à 10% par rapport à leurs récents plus hauts. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 3,34% à 5.312,01 points vers 08h45 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 3,96% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 2,77%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E abandonne 3,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 2,99% et le Stoxx 600 .STOXX 3,45%. Les investisseurs craignent que l'épidémie de coronavirus en Chine, qui a pris des allures de pandémie en se propageant dans une quarantaine de pays, entraîne une récession économique mondiale. Dans ce contexte, les marchés mondiaux se dirigent vers leur pire semaine depuis 2008, soit au coeur de la crise financière. VALEURS Tous les indices sectoriels européens sont franchement dans le rouge en début de séance avec des replis spectaculaires pour les compartiments exposés à la Chine et au risque sanitaire. L'indice des transports et des loisirs .SXTP perd 4,79% et celui des ressources de base .SXPP abandonne 4,56%. A Paris, Air France-KLM AIRF.PA lâche 5,50% pour tomber à un creux de deux ans et demi. L'action a perdu plus de 20% depuis le début de la semaine. Avec des pertes supérieures à 4%, Airbus AIR.PA , ArcelorMittal MT.AS et Engie ENGIE.PA figurent dans le peloton de queue d'un CAC 40 intégralement dans le rouge. EN ASIE La panique est mondiale avec des reculs particulièrement marqués également sur les places financières asiatiques. La Bourse de Tokyo .N225 a terminé sur une chute de 3,67%, retombant à un plus bas de cinq mois et demi. Les Bourses chinoises, qui avaient été jusqu'ici relativement épargnées par le mouvement de vente sur les marchés d'actions, ont chuté à leur tour. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a lâché 3,55%. A Séoul, l'indice Kospi .KS11 a perdu 3,3% alors que le nombre de contamination au coronavirus dépasse désormais la barre des 2.000 dans le pays. A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a cédé jeudi 1.190,95 points, sa plus forte baisse en points jamais enregistrée sur une séance, ce qui correspond à un repli de 4,42%, pour tomber à 25.766,64 points. Le S&P-500, qui n'a jamais connu une chute aussi rapide en six séances, a perdu 137,63 points, soit 4,42%, à 2.978,76 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a plongé de son côté de 4,61% à 8.566,48 points. Les contrats à terme sur les indices de référence, très volatils, signalent pour l'instant une ouverture en baisse de 0,6% à 0,8%. TAUX L'affolement des investisseurs les conduit à se réfugier vers les actifs jugés les plus sûrs, à commencer par la dette souveraine. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR , qui ne cesse d'enfoncer un plus bas historique, perd 10 points de base dans les échanges en Asie pour tomber à 1,20%. Même scénario pour le rendement des emprunts d'Etat américains à 30 ans US30YT=RR qui, à 1,7%, évolue loin désormais du rendement des emprunts à 3 mois US3MT=RR (1,41%). Cette inversion de la courbe des taux traduit généralement des anticipations d'une récession économique. Les investisseurs parient de plus en plus sur un soutien monétaire accru de la Réserve fédérale (Fed) face à la crise sanitaire. Les analystes indiquent que les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité d'environ 75% d'une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion monétaire de la banque centrale les 17 et 18 mars. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , tombé à 0,6%, se rapproche progressivement de son plus bas historique de -0,743% touché en septembre dernier. CHANGES Les anticipations de baisse des taux, couplées à la chute des rendements obligataires américains, pèsent sur le dollar. L'indice qui mesure son évolution face à un panier de devise de référence .DXY cède 0,26% et l'euro en profite pour repasser au-dessus de 1,10. EUR= PÉTROLE A l'instar des marchés d'actions, les cours du brut chutent aussi, sur fond d'inquiétudes pour la demande mondiale en pétrole en cas de ralentissement économique lié au coronavirus. Les deux contrats de référence perdent plus de 2%, à 50,95 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 45,93 dollars pour le brut léger américain (WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation (estimation flash) février +0,3% -0,6% - sur un an +1,7% +1,7% US 13h30 Revenus des ménages janvier +0,3% +0,2% Dépenses des ménages +0,1% Indice "core PCE" +0,2% +0,2% - sur un an janvier +1,7% +1,6% 15h00 Indice Michigan (définitif) 100,9 100,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1478, -41,0 -2,70 -8,94 t 300 74 2 % % .FTEU3 Eurostox 3333, -122, -3,55 -11,0 x 50 20 72 % 0% <.STOXX5 0E> CAC 40 5319, -176, -3,21 -11,0 .FCHI 13 47 % 2% Dax 30 11893 -474, -3,83 -10,2 .GDAXI ,43 03 % 3% FTSE 6634, -161, -2,38 -12,0 .FTSE 94 46 % 3% SMI 9957, -248, -2,43 -6,21 .SSMI 15 31 % % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 21142 -805, -3,67 -10,6 25 ,96 27 % 3% .N225 Topix 1510, -57,1 -3,65 -12,2 .TOPX 87 9 % 3% Hong 26129 -648, -2,42 -7,31 Kong ,93 69 % % .HSI Taiwan 11292 -141, -1,24 -5,88 .TWII ,17 45 % % Séoul 1987, -67,8 -3,30 -9,59 .KS11 01 8 % % Singapou 3018, -93,0 -2,99 -6,34 r .STI 63 7 % % Shanghaï 2880, -111, -3,71 -5,57 .SSEC 30 03 % % Sydney 6441, -216, -3,25 -3,63 .AXJO 20 70 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 25766 -1190 -4,42 -9,71 Jones ,64 ,95 % % .DJI S&P-500 2978, -137, -4,42 -7,80 .SPX 76 63 % % Nasdaq 8566, -414, -4,61 -4,53 .IXIC 48 30 % % Nasdaq 8436, -437, -4,93 -3,39 100 67 09 % % .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,101 1,099 +0,18 -1,71 EUR= 8 8 % % Dlr/Yen 108,7 109,5 -0,77 -0,11 JPY= 4 8 % % Euro/Yen 119,8 120,5 -0,60 -1,75 <EURJPY= 2 4 % % > Dlr/CHF 0,964 0,967 -0,32 -0,34 CHF= 5 6 % % Euro/CHF 1,063 1,064 -0,11 -2,05 <EURCHF= 0 2 % % > Stg/Dlr 1,287 1,288 -0,11 -2,93 GBP= 0 4 % % Indice $ 98,22 98,50 -0,28 +2,14 .DXY 90 80 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1633, 1641, -0,49 +7,71 XAU= 93 95 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 177,2 +0,70 Bund 8 FGBLc1 Bund 10 -0,59 -0,04 ans <DE10YT= RR> Bund 2 -0,77 -0,03 ans <DE2YT=R R> OAT 10 -0,28 -0,01 +31,9 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 1,20 -0,10 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,99 -0,11 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 45,93 47,09 -1,16 -2,46 -24,9 léger US % 6% CLc1 Brent 50,94 52,18 -1,24 -2,38 -22,8 LCOc1 % 5% (édité par Nicoloa Delame)

